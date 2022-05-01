İş İnsanı Karahan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin, manevi duyguların yoğunlaştığı gönüllere zenginlik veren kutsal bir ay olduğunu hatırlatan İş İnsanı Sinan Karahan,Ramazan ayının paylaşmanın ve bir başkasını sevindirmenin daha yoğun hissedildiği bir kutsal ay olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Karahan, mesajında şunları söyledi:

"Bahar ayı yeniden doğuş ve tazelenme zamanıdır. Ne mutlu ki gönül iklimimizin tazelendiği rahmet ve bereket ayı Ramazan, umudun müjdesi bahar ile bu yıl el ele kapımızı çaldı. Kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği, ruhumuzun güzel öğütlere açık olduğu bu mübarek ayın hepimiz için hayırlara vesile olmasını diler, bu kardeşlik ve paylaşma ikliminin kalplerimize esenlik getirmesini arzu ederim. Bilindiği gibi Ramazan, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin, manevi duyguların yoğunlaştığı gönüllerimize zenginlik veren kutsal bir aydır. Komşusu açken, tok yatan bizden değildir, diyen Peygamberimizin işaret ettiği gibi bu mübarek ay elindekileri paylaşmanın ve bir başkasını sevindirmenin daha yoğun hissedildiği bir kutsal aydır. Bu mübarek ay bütün bu özelliklerin bir arada bulunduğu insani değerlerimizin, yardımlaşmanın, ortak sofrada buluşmanın ayıdır. Biz, Yunus Emre ile "barışı" Mevlana ile "kardeşliği" Hacı Bektaş'la "birlik" olma felsefesini özümsemiş bir toplumuz.

Zor zamanlar yaşadığımız bugünlerde Adıyamanlılar olarak birbirimize daha fazla sahip çıkmalı ve bu ayın bereketini komşularımız ve dostlarımızla paylaşmayı unutmamalıyız. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına vesile olan bu özel günlerde, birbirimizi sevgi ile kucaklamalıyız. Ramazan Bayramının hepimize sevgi, bereket, kardeşlik getirmesini Yüce Allah'tan diler, Mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle tebrik ederim."

Kaynak: PHA