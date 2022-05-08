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İş İnsanı Karahan'dan 'Anneler Günü' mesajı

İş İnsanı Sinan Karahan, 'Anneler Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.

08 Mayıs 2022 Pazar 10:10
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İş İnsanı Karahan'dan 'Anneler Günü' mesajı

İş İnsanı Sinan Karahan, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında,"Bir gün değil, hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, fedakarlığın, gücün adı olan annelerin, yüreğinde anne sevgisi taşıyan tarifi imkansız bir sevginin ve şefkatin timsali olan, evlatlarını akıllarından ve yüreklerinden bir an dahi çıkartmayan annelerimiz; bizleri dünyaya getiren, hayatımız boyunca en büyük destekçimiz olan, tarifi imkansız değerlerimizdir. Varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren, onların ülkelerine ve topluma yararlı birer fert olarak yetişmelerinde bir kılavuz görevi gören annelerimizin hakkı hiç bir şekilde ödenemez. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en değerlisidir. Annelerimizi daima mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlar için en büyük armağandır. Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için de en değerli hazinedir. Annelerimizi, yılın sadece bir gününde değil her gününde hatırlamalı, hoş tutmalı, sevgi ve saygımızı daima göstermeliyiz."dedi.
Tüm annelerin Anneler Gününü kutlayan Karahan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın, en masum ve temiz duyguların timsali, çocuğuna ilgisini, sevgisini, şefkatini ve kol kanat gerişini, doğumdan ölüme kadar geçen sürede karşılık beklemeden fedakarca sürdüren tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 08.05.2022 12:12
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