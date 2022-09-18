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İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı

İş Adamı Sinan Karahan, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

18 Eylül 2022 Pazar 13:50
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İş Adamı Siyasetçi Sinan Karahan'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı

Karahan mesajında, Türk milletinin tarihi boyunca şehit ve gazilerin açtığı yolda ilerleyerek coğrafyalar fethettiğini, devletler kurduğunu, en zor şartlar altında vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çıktığını belirtti.
Karahan, gazilerin, fedakârlıklarıyla nice şanlı zafer ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmaktadır. Bu millet gazi millettir. Bu milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu düşüncelerle bu toprakları bizlere vatan kılan, bugünümüzü kendilerine borçlu olduğumuz tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, ‘Allah onlardan razı olsun’ diyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı ‘Müşir ve Gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Silah arkadaşlarının Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 18.09.2022 15:47
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