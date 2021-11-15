İçişleri Bakanı Soylu’dan Adıyaman Belediyesine ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın belediye girişinde karşıladığı Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, belediye önünde bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Başkan Kılınç, Bakan Soylu ve beraberindeki heyeti Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu kadim şehrimiz ve belediyemizde misafir etmekten onur duyduk. Yapmış olduğu güzel değerlendirmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, yaptığı konuşmada, Adıyaman’ın gelişmesi, değişmesi ve modernleşmesi noktasında yapılan çalışmaları takdir ettiğini söyleyerek, “Huzur ve barış şehri Adıyaman çok özel bir ilimiz. Biz Adıyaman’da kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bize bu sıcaklığı hissettiren tüm Adıyamanlı kardeşlerime ve kıymetli Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.