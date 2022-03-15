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HDP'den Nevruz kutlamalarına davet çağrısı - Videolu Haber

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından oluşturulan Nevruz Komite üyeleri kutlamaya davet ederek, çağrıda bulundular.

15 Mart 2022 Salı 17:59
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HDP'den Nevruz kutlamalarına davet çağrısı - Videolu Haber

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adıyaman İl Başkanlığı binasında düzenlenen açıklamaya Nevruz Komite Başkanı Bekir Gürbüz ve 7 kişiden oluşan komite üyesi katıldı.
Üyeler adına açıklamada bulunan Nevruz Komite Başkanı Bekir Gürbüz,"Çok değerli basın, çok değerli Adıyaman halkı bugün bu masada çok heyecanlı bir günle açıklama yapmaya çalışacağız. Nevruz arifesinde halkların, Mezopotamya ve Orta Doğunun halkların ortak değeri olan Nevruzumuzu Adıyaman'da kutlamak üzere tertip komitesi oluşturduk ve tertip komitesi başvurularını yaptı gerekli tüm hazırlıklarımız tamamdır. Geriye 20 Mart günü saat 11'de halkımızı Nevruz ateşinin coşkusunu, heyecanı ve sıcaklığıyla Mahmut Gürbüz Cami yanında kutlamak üzere herkesi davet ediyorum. Genel Merkezden İstanbul Milletvekilimiz Hüda Kaya ve MYK üyesi Turgut Öker'in konuşmacı ve katılımcı olarak katılacağı Adıyaman Nevruzunu ayrıca iki müzik gurubuyla da halkımızı bayram coşkusunu geçirmek üzere tüm halkımızı davet ediyorum."dedi.

 

Kaynak: PHA
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