HDP'den Nagihan Akarsel öldürülmesine ilişkin açıklama - Videolu Haber

Parti binasında açıklama yapan HDP Kadın Meclisi üyesi Semra Karadağ, Jineoloji Araştırmaları Merkezi üyesi ve gazeteci arkadaşımız Nagihan Akarsel dün Süleymaniye’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetti. Öncelikle bilinsin ki; öfkeliyiz. Nagihan arkadaşımız yıllarca Kuzey Kürdistan’da özgür basın geleneği içinde emekler vermiş ve Kürt kadın özgürlük mücadelesine öncülük yapmıştır. Kürt halkına ve kadın özgürlük mücadelesine bütün ömrünü fedakârca adamıştır. Arkadaşımız faşist baskılar sonucu özgürlük mücadelesini Güney Kürdistan’da devam ettirmiştir. Kürt Kadın mücadelesinde öncü kadınlarından olan arkadaşımıza kurnazca, alçakça kurşun sıkılması başta Kürt kadınları olmak üzere bütün Kürt halkına ve özgürlük mücadelesi yürüten dünya halklarına karşı gerçekleştirilmiş bir saldırıdır. Federal Kürdistan Bölgesinde devam ettirilen saldırılar yürütülen savaşın bir tezahürüdür ve Kürtleri savaşla bitireceğini düşünen faşist, ahlaksız zihniyetin bir sonucudur. Bu savaşı yürütenler, ev sahipliği yapanlar, Kürdistan topraklarında Türkiye’nin bütün kirli politikalarına göz yumanlar deyim yerindeyse Kürtleri alenen sokaklarda alçakça arkalarından kurşun sıkarak katletmişlerdir. Bu katliamlara ve cinayetlere göz yuman bütün zihniyetler bu suikastların sorumlularıdır. Böylesi ahlaksız yöntemlerle bizi sindireceğini sananlar dönüp tarihe baksınlar."dedi.

Kirli savaşın yürüttüğü özgürlük mücadelesinden duyulan korku olduğunu bildiklerini aktaran Karadağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kürt kadınlarına yönelik Kürdistan’ın her yerinde yürütülen bu kirli savaşın bizlerin yürüttüğü özgürlük mücadelesinden duyulan korku olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda Rojhilat’ta Kürt kadın Jina Amini ahlak polisi tarafından katledilmişken ve bütün dünya Jin Jîyan Azadî sloganları ile sokakları doldururken, Nagihan arkadaşımızın vurulması tesadüfi değil bilinçli olarak yapılmış bir cinayettir ve hedef Kürt kadın özgürlük mücadelemizdir. Yarım asra yakındır ülkemizin özgürlüğü, kadınların eşit-adil-özgür bir dünyada yaşaması için bütün baskılara rağmen mücadele ettik ve mücadele etmeye de devam edeceğiz. Yıllardır denenmiş yöntemlerle baskılar, gözaltı, tutuklamalarla, kadınları sindiremediniz ve sindiremeyeceksiniz. Kürt kadın mücadelesini yürütmüş Sakineler, Fatmalar, Pakizeler, Sevéler, Hevrinler ve Nagihan gibi mücadeleye ömrünü adayan kadınları suikastlarla bitiremeyeceksiniz. Bizler Kadın özgürlük mücadelesinden bir saniye dahi uzak düşmeyeceğiz ve Nagihan’ın kalemini yerde bırakmayacağız. Kadının bilgeliği için jineolojîyi bütün dünya kadınlarının bilimsel öz savunması olarak büyüteceğiz. Erkek egemenliği tarihin kurnaz Enkilerini yaşatmaya devam etsin, Nagihan şahsında her birimiz birer direngen İştar olacak ve bu ahlaksız kurnazlığınızın sonunu getireceğiz.HDP olarak Kürt kadınlarına yönelik gelişen saldırılar karşısında tüm kadın hareketlerini dayanışmaya ve özgürlük mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz"

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