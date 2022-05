HDP üyelerinden saldırıları açıklaması - Videolu Haber

HDP Adıyaman İl binasında toplanan üyeler DP Genel Merkezine yapılan saldırıyı kınayarak tepki gösterdiler.

Toplanan üyeler adına açıklama yapan HDP Adıyaman İl Başkanı Bekir Gürbüz,"Uzun bir süredir partimize karşı geliştirilen saldır dalgası dün yaşanan büyük bir provokasyon girişimiyle yeni bir boyuta varmış bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığının talimatıyla Diyarbakır da nöbet tutan aileler Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler eşliğinde dün Genel Merkezimizin önüne getirildi, aileler siyah çelenk bıraktıktan sonra bile polisler genel merkezimizin her tarafını kuşatarak milletvekillerimize, PM Üyelerimize ve genel merkez çalışanlarımıza sert müdahale de bulunmuştur. Merkez Yürütme Kurulumuz ve PM Üyelerimizin de aralarında bulunduğu birçok arkadaşımız darp edilerek keyfi bir şekilde gözaltına alınmışlardır. Ankara polisinin daha önce yaşanan benzer olaylarda ve özellikle dün genel merkezimizin tutumu milletvekillerimizi tehdit edecek bir aşamaya gelmiştir. Bu tehditvari söylemlerinin gücünü nereden aldığını biliyoruz, bu zihniyetin temel amacı genel merkezimizi çalışamaz duruma getirmektir. Organize edilen bu saldırı HDP ve toplumsal muhalefeti susturmaya ve tamamıyla tasfiye etmeye yöneliktir."dedi.

"Oyunlara ve provokasyonlara gelmeyeceğiz"

Bedeli ne olursa olsun HDP eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinden vazgeçmeyeceğini ifade eden Gürbüz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne olursa olsun, HDP savaşa karşı barışı ölümlere karşı yaşama siyasetini savunduğu için tehdit altında olduğunu tüm kamuoyunun bilmesini isteriz. Bu saldırıların ve tehditlerin Türkiye halklarının ortak yaşama iradesine ve kardeşliğine dönüktür. Bedeli ne olursa olsun HDP eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Genel merkezimiz uzun bir süre abluka altında tutulmuştur. Türkiye’nin her yerinde bilinçli bir şekilde yükseltilen baskı ve şiddet dalgası üzerinden kendisini yaşatmaya çalışan mevcut iktidara karşı bütün demokrasiden yana muhalefet güçlerini ses çıkartmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz. Bu gibi saldırıların karşısında durmak HDP’yi savunmak kadar demokratik siyaseti de savunmaktır. Bu saldırılara karşı durmak Türkiye halklarının özgür ve demokratik ortak geleceğinin savunmak demektir. HDP halkların kardeşliğini demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini her tür ırkçı faşist saldırıya rağmen sonuna kadar savunmaya, siyasetini yapmaya devam edecektir. Halkların ve demokrasinin düşmanı olan düşüncüler bu topraklarda tükeneceğine kadar mücadelesini sürdürecektir. Oyunlara ve provokasyonlara gelmeyeceğiz. Ülkemizde barışın tohumlarını yeşertmeye var gücümüzle çalışacağız, gittikçe demokrasiden uzaklaşan tüm emekçilerin değil bir avuç sermayenin yandaşı olan zihniyetler gidecek tüm farklıların kendisini özgürce ifade edeceği gençliğin ve kadının geleceğe umutla baktığı kadın ve doğanın kırımının son bulduğu bir ülke inşa edeceğimize tüm Adıyaman Halkına söz veriyoruz"

Açıklamanın ardından toplanan üyeler dağıldılar.

