HDP üyelerinden saldırı tepkisi - Videolu Haber

Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Hakların Demokrasi Partisi (HDP) Adıyaman İl binasında toplanan üyeleri, İstanbul’da ve Adana'nın Yüreğir ilçesinde HDP binasına yapılan saldırıları kınadılar.

Parti binasında düzenlenen açıklamaya HDP Adıyaman İl Başkanı Zeliha Karınca ve parti yönetimi ile üyeleri katıldı.

İstanbul ve Adana'nın Yüreğir ilçesinde HDP il binasına yapılan saldırıları kınayan Toplanan üyeler adına açıklama yapan HDP Adıyaman İl Eş Başkanı Bekir Gürbüz,"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yürütme, yargı, yasama yetkilerini sarayda kendisinde toplayan tekçi, baskıcı, inkârcı iktidar hukuksuzluğun, haksızlığın, yoksulluğun, pahalılığın, işsizliğin, baskının adresi olmuştur. İzmir'de HDP il binamıza yapılan ve bir kadın yoldaşımızın katledilmesiyle başlayan saldırılar, İstanbul’da ve Adana Yüreğir ilçe binamızda da tehlikeli bir şekilde sürmektedir."dedi.

Saldırganların kimlikleri açıkça ilan edilmekte olduğunu belirten Gürbüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Saldırganlar her zaman belli gerici faşist siyasi partilerin sembol ve işaretleriyle de siyasi kimliklerini kamuoyuna ve iktidara açıkça ilan etmektedir. 'Adınız nedir abiciğim?' iltifatlarıyla da kolluk kuvvetleri tarafından arkalarının sıvazlandığını yaşayarak gördük. HDP Türkiye'de insan hak ve özgürlüklerin, demokrasinin, adaletin tesisinin teminatıdır. Faşizme, ırkçılığa, yolsuzluğa, adaletsizliğe karşı tüm il, ilçe ve belde örgütlerimizle Türkiye’nin aydın, devrimci, demokrat, kadınıyla, genciyle güçlü bir şekilde karşı koymaya kararlıdır. Irkçı, otoriter, hak, hukuk, adalet tanımayan bu iktidar gidecek. Barış, özgürlük ve adalet gelecek."

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