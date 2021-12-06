HDP Kahta İlçe Eş Başkanlığına Sadık Dede ve Gülistan Konuk seçildi

HDP Kahta İlçe Binası’nda düzenlenen kongreye HDP Kahta İle Teşkilatı ve partililerinin yanı sıra HDP Adıyaman İl Eş Başkanı Mehmet Ali Alataş, HDP PM Üyesi İzzet Karadağ, Deva Partisi Kahta İlçe Başkanı Muhammed Şükrü Turanlı, Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan, Kahta Marangozcular Mobilyacılar ve PVC Sitesi Kooperatif Başkanı Murat Aktaş, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman İl Eş Başkanı Mehmet Ali Alataş ve HDP PM Üyesi İzzet Karadağ'ın açış konuşmalarıyla başlayan kongre, faaliyet ve mali raporların okunmasıyla devam etti.

Yapılan oylamanın ardından tek liste ile gidilen kongrede, HDP Kahta İlçe Eş Başkanlığına Sadık Dede ve Gülistan Konuk seçilirken, yönetim kurulu asıl üyeliklerine Abdulhekim Tanık, Mehmet Şerif Balcı, Alaettin Baymış, İsmet Taylan, Ahmet Yılancı, Serkan Yalçınkaya, Abuzer Yar, Fatih Yalçınkaya seçildi. HDP Yönetim Kurulu Yedek listesinde ise Filiz Bozan, Abdullah Kaya, Naile Topaloğlu, Hamza Özer, Ramazan Yücel, Mustafa Demiral, Bayram Bozan, Fethi Çukurlu, Enver Günaydın ve Dilan Dede yer aldı.