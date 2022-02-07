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HDP Adıyaman 4’üncü Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Videolu Haber

Adıyaman'da, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Adıyaman 4’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Mecali kalmadı diyenler gelsin Adıyaman’da mecal görsünler" dedi.

07 Şubat 2022 Pazartesi 09:03
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HDP Adıyaman 4’üncü Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Videolu Haber

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Adıyaman 4’üncü Olağan Kongresi özel bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Kongre öncesinde katılımcılar salon önünde halay çekti. Kongreye, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP eski Milletvekili Behçet Yıldırım, HDP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Ali Alataş, parti üyeleri ile STK temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmaları sonrasında kürsüye çıkan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Gece gündüz HDP’ye saldırıyorlar. HDP olmasa ne yapacaklar. Konuşacakları başka bir konuları yok. Daha fazla demokrasi, barış diye bir gündemleri yok. Onlar savaş diyor biz ise barış diyoruz. AİHM kararları çok tartışılıyor bu ülkede, saçma sapan açıklamalar yapılıyor. Biraz siyaset, hukuk bilen biri bu konuşmaları yapmaz. Bu konuşmaların bir karşılığı olmadığını bilmeleri gerek. Yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Erdoğan, ‘AİHM kararlarına saygı duymuyorum’ dedi. Senin AİHM kararına saygı duyman gerek, kendi Anayasana uymuyorsun. AİHM kararları iç hukukun üstünde. Bu Anayasa’ya her hangi bir yurttaş uymak zorunda olduğu gibi sende uymak zorundasın. Selahattin Demirtaş hakkında AİHM bir karar verdi, o karar sadece Demirtaş’ı ilgilendiren bir karar değil, HDP kararı. Milletvekillerinin rehin alması, Kobanê davası, HDP’nin kapatılma davaları için AİHM ‘Sen yargıyı kullanarak kendi siyasi çıkarların için yapıyorsun bu nedenle seni mahkûm ediyoruz’ diyor. HDP olarak siyasi mücadelemizi her zeminde sürdüreceğiz. Hukuk mücadelemizde kesintisi sürecek” diye konuştu. 

HDP kapatma davası kararını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aldığını belirten Beştaş, “Hızını alamadı şimdi de AİHM’yi kapatın diyor. Halk sizi kapatacak, kapatacak. Seçim yasasını küçük ortak baraj altında kaldığı için değiştiriyorlar. Dün Kürtlere baraj koyanlar şimdi kendileri için barajı düşürüyor. Bu da onlara dert olsun. Biz bütün barajları yıktık” dedi. 

"Enflasyonu bu hale getiren sizsiniz"

Adıyaman’ın bir tarım kenti olduğunu belirten Beştaş, "Tarımı bitirdiler. Çiftçi çok zor durumdadır. Savaş politikaları yüzünden ekonomi bitti. Halkın kursağından girmeyen lokma, savaşa harcanıyor. ‘Bir mermi ne kadar’ diye sorudular. Vatandaş sizin savaş politikalarınızı desteklemek, merminin fiyatını bilmek zorunda değil. İnsanlar faturalarını ödeyemeyecek bir duruma geldi. İnsanlar artık isyan ediyor. Bu iktidar her yönüyle karanlık bir iktidardır. Enflasyonu bu hale getiren sizsiniz, siz gidince biz bu enflasyonu düşüreceğiz. İşçiler bugün ayakta. Bu değişimin ayak sesleri, bu kötülük düzenini bitirilme zamanı" ifadelerini kullandı. 

"Niye hepsi Türkiye sınırında yaşıyorlar?"

AK Parti ve MHP iktidarının değişmesi için ortak mücadeleye dikkati çeken Beştaş, “İktidarın her günü halka zarardır. Halk onların fişini çekecek, o ampul söndürülecek. DAİŞ’in bir diğer lideri Türkiye sınırında vuruldu. Niye hepsi Türkiye sınırında yaşıyorlar? Bunu kimse sorarsanız sorun, size orada güvende oldukları için olduğunu söyler. Kobanê düştü düşecek diyenlerin hesaplamaları hala devam ediyor.  Savaş politikalarını deva ettirmelerinin nedeni savaştan rant devşirmeleri. İktidar sıkıştıkça önceki yıllarda yaşananlardan yola çıkarak yargıya talimat verip yeni davalar açıyorlar” diye konuştu. 

Kadınların maruz kaldığı şiddete dikkati çeken Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadına yaklaşım HDP’nin temel çizgilerinden bir tanesi. Cinayet, şiddet asla meşru görülemez. Kadın özgürlük mücadelesinde ileriye gitmek için elimizden gelini yapmamız gerek. Erkeklere değil biz erkekliğe karşıyız. Kadın katliamlarına karşı mücadeleyi büyüteceğiz." 

Kongre faaliyet raporlarının okunması ardından seçim ile devam etti. Yapılan seçimde Zeliha Karınca ve Bekir Gürbüz HDP Adıyaman İl Örgütü Eş Başkanlığı’na seçildi.

Kaynak: PHA
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