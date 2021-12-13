'Güvenli Okul, Güvenli Eğitim' toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan revize edilen "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" 1. ve 2. Eğitim bölgesinde bulunan liselerin bulunduğu bölgelerdeki problemleri Adıyaman Lisesi toplantı salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder başkanlığında toplantı düzenlendi.

Öğrencilerin evlerinden çıkıp, eğitimlerini tamamlayıp evlerine tekrar döndükleri süre içerisinde güvenli bir eğitim öğretim hayatı geçirmeleri için yapılan toplantıya Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ilgili şube müdürleri, ilgili okul müdürleri, bu okullarda görevli idareciler ve rehber öğretmenleri katıldı.

Toplantıda okullarda uyuşturucu, uyarıcı madde ve tütün mamullerinin kullanımıyla mücadele edilmesi, okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin alınması, öğrenci taşıma servislerinin güvenliği, öğrencilerin gün ışığından daha fazla faydalanmaları konusunda tedbirlerin alınması görüşüldü.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen,"Eğitim çağında bulunan çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri, şiddet olaylarına karşı korunmaları ve muhtemel şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla düzenlediğimiz toplantıda tüm paydaşlarımızla karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Çocuklarımız bizlere emanet, onları evlerine güvenle ulaştırmak için tüm tedbirleri almak görevimizdir." dedi.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.