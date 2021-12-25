Genel Başkan Erbakan: Milli Görüş ruhunu tekrardan iktidara getireceğiz - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen Yeniden Refah Partisi 'Sandık Başmüşahitleri' toplantısına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, il ve ilçe parti teşkilatları ve parti üyeleri katıldı.

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkarak parti üyelerine seslenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,"Bazı malum partiler sizde biliyorsunuz her akşam televizyonlarda cilalıyor parlatılıyor, en çok izlenen haber kuşaklarında reklamları yapılıyor. Anketlerde şişiriliyor ön plana çıkarılıyor. İl ve ilçe başkanlarına genel merkezlerinde özel maaşlar gidiyor. Bir elleri yağda bir elleri balda her türlü parlatma olmasına rağmen Adıyaman ve Türkiye’nin diğer illerinde de bütün bu imkanlardan mahrum olan Yeniden Refah Partisi'nin kaydettiği mesafenin yarısını bile kat edemiyorlar."dedi.

"Erbakan hoca 1956 Türkiye’sinde motor fabrikasını kurdu"

Necmettin Erbakan'ın 1970’lerin Türkiye’sinde Aselsan’ı kurduğunu ve 2021 Türkiye'sinde fayda sağlanan savunma sanayi katkı sunmaya devam ettiğini aktaran Genel Başkan Erbakan,"Buda merhum Erbakan hocamızın hiç ama hiç kimse bu davaya zerre kadar leke katamaz. Herkes ancak ama ancak bu davaya katılmakla onurlu olur. işte bu dava öyle bir şerefli bir davadır ki; bir şerefli davanın bereketi ile Adıyaman ve Türkiye’nin dört bir yanında da hiç kimsenin hayal etmediği bir mesafe ve başarı gösterildi. Başka partilerin bu şartlar altında olması 13 yılda alamadıkları mesafe Yeniden Refah Partisi tarafından üç yıl içerisinde alındı. Rabbim bizlere çok güzel zaferleri bizlere nasip eylesin Türkiye’nin neresine gidersek gidelim Yeniden Refah Partisi ve Erbakan hocayı kim duyuyorsa başlıyor vatandaşlarımız dua etmeye herkesin dilinde Erbakan hocadan milli görüşten Allah razı olsun diyorlar. Bizler bunları duyduğumuzda anlatacak birşeyimiz kalmıyor. Herkes diyor ki; Erbakan hocamız maaş zamları sayesinde bizler ayakta duruyoruz. Eğer 54’üncü hükümetle vermiş olduğu maaş olmasaydı bugün bizler aldığımız maaş azını alıyor olacaktık diyorlar. Başka bir ile gidiyoruz vatandaşlarımız hocamız 1977 yılında şeker fabrikasını kurdu. O şeker fabrikasında bizlerin yakınları babalarımız çalıştı. Şimdi ben çalışıyorum kaç kuşak burada çalıştı onun sayesinde ailece ekmek yedik. Allah Erbakan hocamızdan razı olsun diyorlar. Bu hizmetlerin başı Erbakan hoca 1970’lerin Türkiye’sinde Aselsan’ı kurdu 2021 Türkiye'sinde dahil fayda sağlanan bu savunma sanayi katkı sunmaya devam etti. Erbakan hoca 1956 Türkiye’sinde motor fabrikasını kurdu. Bir yılda 2 bin 500 yerli ve dizel motorun üretilmesine vesile oldu. Bunlar bitmiyor tabi Erbakan hocanın yaptıkları Kıbrıs’ta kadınların çocukların kanını akıtıyorlardı. Rumlar, Erbakan hoca bu Kıbrıs harekatının emrini verdi. 47 yıldır bir tane adada bulunan Türkün burnu bile kanamadı. Bu tablo Erbakan hocanın eseridir diyorlar. Kıbrıslılar, yurt dışında bir islam ülkesine gidiyoruz, İran, Arap bir ülke olsun hocamızın adı duyduğunda gözleri yaşlanıyor. Hocamız yüz yıl sonra İslam alemini yeniden tek çatı altında birleştirmek üzere D8 kurdu. D60 projesini ortaya koydu islam birliğinin resmi somut adımını attı diyorlar. Onun için bizler çalışmalarımızla vatandaşlarımızın gönlünde taht kuracağız. Seçimlerde Milli Görüş ruhunu tekrardan iktidara getireceğiz. Bunun içinde seçmelerimizin sorunlarını dinleyerek partimizin faaliyetleri ve yapacakları konusunda vatandaşlarımıza bilgiler vereceğiz" şeklinde konuştu.

Genel Başkan Erbakan, konuşmasının ardından partililer ile selamlaşarak, Diyarbakır'da düzenlenecek olan Sivil Toplum Kuruluşları ve basın mensupları ile bir araya gelmek üzere kentten ayrıldı.

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