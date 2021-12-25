banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 2
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,891.28
ALTIN
638.46
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44

Genel Başkan Erbakan: Milli Görüş ruhunu tekrardan iktidara getireceğiz - Videolu Haber

Adıyaman'da, partisinin 'Sandık Başmüşahitleri' toplantısına katılmak üzere gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erbakan hoca 1970’lerin Türkiye'sinde Aselsan'ı kurdu ve 2021 Türkiye'sinde dahil fayda sağlanan bu savunma sanayi katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 19:20
40 Okunma
Genel Başkan Erbakan: Milli Görüş ruhunu tekrardan iktidara getireceğiz - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen Yeniden Refah Partisi 'Sandık Başmüşahitleri' toplantısına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, il ve ilçe parti teşkilatları ve parti üyeleri katıldı. 
Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkarak parti üyelerine seslenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,"Bazı malum partiler sizde biliyorsunuz her akşam televizyonlarda cilalıyor parlatılıyor, en çok izlenen haber kuşaklarında reklamları yapılıyor.  Anketlerde şişiriliyor ön plana çıkarılıyor. İl ve ilçe başkanlarına genel merkezlerinde özel maaşlar gidiyor. Bir elleri yağda bir elleri balda her türlü parlatma olmasına rağmen Adıyaman ve Türkiye’nin diğer illerinde de bütün bu imkanlardan mahrum olan Yeniden Refah Partisi'nin kaydettiği mesafenin yarısını bile kat edemiyorlar."dedi.
"Erbakan hoca 1956 Türkiye’sinde motor fabrikasını kurdu"
Necmettin Erbakan'ın 1970’lerin Türkiye’sinde Aselsan’ı kurduğunu ve 2021 Türkiye'sinde fayda sağlanan savunma sanayi katkı sunmaya devam ettiğini aktaran Genel Başkan Erbakan,"Buda merhum Erbakan hocamızın hiç ama hiç kimse bu davaya zerre kadar leke katamaz. Herkes ancak ama ancak bu davaya katılmakla onurlu olur. işte bu dava öyle bir şerefli bir davadır ki; bir şerefli davanın bereketi ile Adıyaman ve Türkiye’nin dört bir yanında da hiç kimsenin hayal etmediği bir mesafe ve başarı gösterildi. Başka partilerin bu şartlar altında olması 13 yılda alamadıkları mesafe Yeniden Refah Partisi tarafından üç yıl içerisinde alındı. Rabbim bizlere çok güzel zaferleri bizlere nasip eylesin Türkiye’nin neresine gidersek gidelim Yeniden Refah Partisi ve Erbakan hocayı kim duyuyorsa başlıyor vatandaşlarımız dua etmeye herkesin dilinde Erbakan hocadan milli görüşten Allah razı olsun diyorlar. Bizler bunları duyduğumuzda anlatacak birşeyimiz kalmıyor. Herkes diyor ki; Erbakan hocamız maaş zamları sayesinde bizler ayakta duruyoruz.  Eğer 54’üncü hükümetle vermiş olduğu maaş olmasaydı bugün bizler aldığımız maaş azını alıyor olacaktık diyorlar. Başka bir ile gidiyoruz vatandaşlarımız hocamız 1977 yılında şeker fabrikasını kurdu. O şeker fabrikasında bizlerin yakınları babalarımız çalıştı. Şimdi ben çalışıyorum kaç kuşak burada çalıştı onun sayesinde ailece ekmek yedik. Allah Erbakan hocamızdan razı olsun diyorlar. Bu hizmetlerin başı Erbakan hoca 1970’lerin Türkiye’sinde Aselsan’ı kurdu 2021 Türkiye'sinde dahil fayda sağlanan bu savunma sanayi katkı sunmaya devam etti.  Erbakan hoca 1956 Türkiye’sinde motor fabrikasını kurdu. Bir yılda 2 bin 500 yerli ve dizel motorun üretilmesine vesile oldu. Bunlar bitmiyor tabi Erbakan hocanın yaptıkları Kıbrıs’ta kadınların çocukların kanını akıtıyorlardı. Rumlar, Erbakan hoca bu Kıbrıs harekatının emrini verdi. 47 yıldır bir tane adada bulunan Türkün burnu bile kanamadı. Bu tablo Erbakan hocanın eseridir diyorlar. Kıbrıslılar, yurt dışında bir islam ülkesine gidiyoruz, İran, Arap bir ülke olsun hocamızın adı duyduğunda gözleri yaşlanıyor. Hocamız yüz yıl sonra İslam alemini yeniden tek çatı altında birleştirmek üzere D8 kurdu. D60 projesini ortaya koydu islam birliğinin resmi somut adımını attı diyorlar. Onun için bizler çalışmalarımızla vatandaşlarımızın gönlünde taht kuracağız. Seçimlerde Milli Görüş ruhunu tekrardan iktidara getireceğiz. Bunun içinde seçmelerimizin sorunlarını dinleyerek partimizin faaliyetleri ve yapacakları konusunda vatandaşlarımıza bilgiler vereceğiz" şeklinde konuştu.
Genel Başkan Erbakan, konuşmasının ardından partililer ile selamlaşarak, Diyarbakır'da düzenlenecek olan Sivil Toplum Kuruluşları ve basın mensupları ile bir araya gelmek üzere kentten ayrıldı.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’li Bozat, Merkez Bankasının 'Mevduat' uygulamasını değerlendirdi
CHP’li Bozat, Merkez Bankasının 'Mevduat' uygulamasını değerlendirdi
CHP'li Binzet, tarımda artan girdi maliyetlerine dikkat çekti
CHP'li Binzet, tarımda artan girdi maliyetlerine dikkat çekti
Boynukara, Siyasal iklimi zehirleyen dinamikleri ele aldı
Boynukara, Siyasal iklimi zehirleyen dinamikleri ele aldı
Başkan Aydın: Adıyaman için bakanlıkların kapılarını aşındırıyoruz
Başkan Aydın: Adıyaman için bakanlıkların kapılarını aşındırıyoruz
AK Partili Dağtekin: Finans merkezi Londra bile bu hamleleri şaşkınlıkla izledi
AK Partili Dağtekin: Finans merkezi Londra bile bu hamleleri şaşkınlıkla izledi
Başkan Aydın: İlimize kazandırılacak projeler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
Başkan Aydın: İlimize kazandırılacak projeler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Tütüne hapis konusunda AK Parti ve MHP yine şaşırtmadı - Videolu Haber
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Tütüne hapis konusunda AK Parti ve MHP yine şaşırtmadı - Videolu Haber
CHP’li Bozat'tan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e ziyaret
CHP’li Bozat'tan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e ziyaret
Adıyaman’ın adı İstanbul’dan yankılandı
Adıyaman’ın adı İstanbul’dan yankılandı
CHP'li Buluş: Türkiye yoksullukta en üst seviyelere çıkarılmıştır
CHP'li Buluş: Türkiye yoksullukta en üst seviyelere çıkarılmıştır
Ulubey, Adıyaman'da yaşanan intihar vakaların araştırılmasını istedi
Ulubey, Adıyaman'da yaşanan intihar vakaların araştırılmasını istedi
Milletvekili Toprak: Adıyaman birçok güzelliğiyle ilgi odağı olacaktır
Milletvekili Toprak: Adıyaman birçok güzelliğiyle ilgi odağı olacaktır
Başkan Aydın'dan Akıncılar Beldesine doğalgaz müjdesi
Başkan Aydın'dan Akıncılar Beldesine doğalgaz müjdesi
Bakanlık’ta gündem 'Adıyaman'
Bakanlık’ta gündem 'Adıyaman'
Milletvekili Tutdere: Ekonomik kriz Adıyaman’daki intihar vakalarında büyük artışa neden oldu
Milletvekili Tutdere: Ekonomik kriz Adıyaman’daki intihar vakalarında büyük artışa neden oldu
'Güvenli Okul, Güvenli Eğitim' toplantısı yapıldı
'Güvenli Okul, Güvenli Eğitim' toplantısı yapıldı
Boynukara: Siyasette kadro değişimi ve süreklilik denklemini kurmak kolay değil
Boynukara: Siyasette kadro değişimi ve süreklilik denklemini kurmak kolay değil
TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Hedeflerimize adım, adım ilerliyoruz
TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Hedeflerimize adım, adım ilerliyoruz
Milletvekili Tutdere Şenyaşar ailesinin feryadını meclis kürsüsünden haykırdı
Milletvekili Tutdere Şenyaşar ailesinin feryadını meclis kürsüsünden haykırdı
Milletvekili Tutdere’nin Sorularına Sağlık Bakanlığı’ndan Cevap Geldi
Milletvekili Tutdere’nin Sorularına Sağlık Bakanlığı’ndan Cevap Geldi
CHP'li Binzet: 40 günde 6 tanesi çok genç olmak üzere 9 ölümlü intihar vakası gerçekleşti - Videolu Haber
CHP'li Binzet: 40 günde 6 tanesi çok genç olmak üzere 9 ölümlü intihar vakası gerçekleşti - Videolu Haber
CHP'lilerden '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' açıklaması - Videolu Haber
CHP'lilerden '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' açıklaması - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Temel ihtiyacımızı bile alamıyoruz
CHP'li Binzet: Temel ihtiyacımızı bile alamıyoruz
Milletvekili Tutdere: Bütçede ekmek yok, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Milletvekili Tutdere: Bütçede ekmek yok, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
AK Partili gençlerden, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Partili gençlerden, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Belediye meclis grup toplantısı gerçekleştirildi
AK Parti Belediye meclis grup toplantısı gerçekleştirildi
HDP Kahta İlçe Eş Başkanlığına Sadık Dede ve Gülistan Konuk seçildi
HDP Kahta İlçe Eş Başkanlığına Sadık Dede ve Gülistan Konuk seçildi
CHP'li Yavuz'dan 5 Aralık açıklaması
CHP'li Yavuz'dan 5 Aralık açıklaması
CHP’li Binzet: Halkın isyanı meydanlarda
CHP’li Binzet: Halkın isyanı meydanlarda
Bozkurt: Engellilere hizmet inancımızın gereğidir
Bozkurt: Engellilere hizmet inancımızın gereğidir

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim