Fırat: Adıyaman'ımızın barışın huzurun başkentidir

Fırat, Adıyaman'ın İl oluşunun 68. yıldönümü Dolayısıyla yayımladığı mesajda Adıyaman'ın ülkenin en dikkat çekici ve en yaşanabilir şehirlerinden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Fırat mesajının devamında şunları dile getirdi:

"Anadolu'muzun kültürel dokusunun bütün özünü içerisinde bulunduran, medeniyetlerin kesişme kavşağı, insanının içtenliği ve misafirperverliği ile herkesin takdirini kazanan güzel Adıyaman'ımızın il oluşunun 68. yılındayız. Adıyaman, dünya üzerinde güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biridir. ve barışın huzurun başkentidir. Kommagene uygarlığının merkezi, farklı etnik unsurlar, dinler ve dünya görüşlerinin birlikte barış içinde yaşayabileceğinin ispatıdır. Adıyaman'ımızın il oluşunun 68. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum"