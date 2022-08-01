Fatma Ulubey: Çirkin eylem, din ve vicdan özgürlüğüne saldırıdır

Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey, Ankara'da cemevine yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, Alevilik, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm insanlara eşit yaklaşan evrensel insan sevgisinin adı olduğunu söyledi.

"Aleviler bu ülkenin mayasıdır"

Alevilerin ülkenin mayası olduğunu belirten Ulubey,"Ankara'da Ege Mahallesi Şah-ı Merdan Cemevi, Batıkent Serçeşme Cemevi , Çankaya Oran Pir Sultan Abdal Cemevi, Tuzluçayır DAD Ana Fatma Cemevi ve Gökçebel Köy Derneği’ne yapılan saldırılar Anadolu’nun mayası, Kâbesi insan olan Alevi yurttaşlarımızın Muharrem ayında tutulan Yassı Matem orucunun ilk gününde, eş zamanlı olarak Alevi Cemevlerine saldırı düzenlenmesini şiddetle kınıyorum. Alevilik, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm insanlara eşit yaklaşan, hümanist anlayışın en güzel örneklerini pratiktede de vermeyi başarmış evrensel insan sevgisinin adıdır. Aleviler bu ülkenin mayasıdır."şeklinde konuştu.

"Kararlılığımız sonsuza kadar devam edecektir"

İnsanların ibadet ettiği mekanlara karşı saldırı girişiminde bulunmak hiçbir dini anlayışın öngördüğü bir anlayış olmadığını anımsatan Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanların ibadet ettiği mekanlara karşı saldırı girişiminde bulunmak hiçbir dini anlayışın öngördüğü bir anlayış olamayacağı gibi, hiçbir inanç böyle bir saldırıyı onaylamaz. Ülkemizin birlik ve dirliğine yönelik saldırıların amacı açık. Kaos ortamı yaratılarak kardeş kavgası çıkartılmak isteniyor. Karanlık emeller sevgi, sağduyu ve soğukkanlılığa yenilecek. Cemevlerine saldırı bir provokasyondur. Ülkemizin içine çekilmek istenen kargaşa ortamına yönelik bu tür saldırılar karşısında tüm canları sağduyuya ve soğukkanlılıklarını korumaya davet ediyorum. Muharrem ayında gerçekleştirilen saldırılar asla münferit değildir. Tarihsel süreç bize göstermiştir ki bu saldırılar siyasi ve bir çok yapının içinde olduğu organize, planlı eylemlerdir. Söz konusu çirkin eylem, din ve vicdan özgürlüğüne saldırıdır. Karanlık eller bilmelidir ki hain saldırılar milletimizi beraber yaşama kararlığından döndüremeyecek, bütünlüğümüze sekte vuramayacaktır. Bu ülkede barış, kardeşlik ve birlikte yaşayarak var olma kararlılığımız sonsuza kadar devam edecektir. Ayrıştırıcı, ötekileştirişi bir siyaset dilinin toplumdaki karşılığı şiddet ve saldırıdır. Bu iğrenç saldırıları kınıyor, saldırıya uğrayan dernek ve cemevlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Birlik ve beraberlik duygularımız ile saldırıyı gerçekleştirenleri tarih önünde lanetliyoruz. Bu ülkenin aydınlık geleceği için, karanlığa teslim olmayacağız"