Esnaf anlattı CHP Milletvekili Tutdere dinledi

Milletvekili Tutdere’nin Besni programına, CHP Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Kemal Demir, CHP Besniİlçe Başkanı Vakkas Açar ve birçok parti yöneticisi eşlik etti.

Ziyaretler kapsamında Milletvekili Abdurrahman Tutdere’yi karşılarında gören ve vergilerden dert yanan esnaflar, ürün fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ile nisan ayından bu yana liste fiyatlarında değişim yüzünden zor durumuna düştüklerini belirttiler.

“Zam üstüne zam geldi, Besni esnafı feryat etti”

Ziyaretleri sırasında bir işyerindeki esnaf ise, fiyat artışlarına tepki göstererek artışlar hakkında Milletvekili Tutdere’ye dert yandı.

Bir kova boyayı nisan ayında 400 TL'ye sattığını ifade eden esnaf, "Bir kova boya dün 500 lira oldu. Telefon açtım, yüzde 18 bir daha zam gelecek' dedi. 600 TL'ye çıkar. Dolar düşüyor, fiyat yine yükseliyor, dolar yükseliyor, fiyat yine çıkıyor. Biz şu anda müşteriye karşı ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Seramiği dördüncü ayda metrekaresini 35 TL'ye satıyorduk, şu anda 45 TL. 45 TL'den alırsan yine kardasın diyorlar, çünkü önümüzdeki ay yine zam gelecek. Alsak bir dert, almasak bir dert. Şu anda biz ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

“Başka bir ülkede bu vergilerle şaha kalkardı, biz vergi verdikçe çöküyoruz”

İşçilerin de hakkını alamadığını ifade eden esnaf, “4 sene önce 800 TL'ye ev boyayan boyacımız, bu yıl 600, 700, 800 TL'yi geçmiyor. Bakarsan devletin bizden aldıkları yüzde 60, 70. Başka bir ülke olsa bu vergilerle belki de şaha kalkardı. Biz vergiyi verdikçe çöküyoruz, verdikçe çöküyoruz" sözleriyle vergi sistemine sitem etti.

“Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı”

Esnafların durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, "Her şeye zam geliyor. Enflasyonu az gösteren TÜİK'e Besni'den sesleniyoruz; eğer sizin açıkladığınız rakamların doğruluğunu kontrol etmek istiyorsanız, boya kutusuna bakarak değerlendirme yapabilirsiniz. Esnafımızın anlattıklarına göre TÜİK’in rakamları saptırıldığını da görüyoruz. A’dan Z’ye her şeye zam yapılıyor, bütün esnafımız mağdur. İktidara da bir çağrı yapıyoruz; Artık esnafımızın, vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. İnsanlar çözüm bekliyor" şeklinde konuştu.