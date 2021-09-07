banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1460.63
ALTIN
482.16
DOLAR
8.3511
STERLİN
11.5180
EURO
9.8960

Esnaf anlattı CHP Milletvekili Tutdere dinledi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Besni ilçesinde ziyaretleri kapsamında, bölge esnafın sorunlarını dinliyor.

07 Eylül 2021 Salı 14:25
15 Okunma
Esnaf anlattı CHP Milletvekili Tutdere dinledi

Milletvekili Tutdere’nin Besni programına, CHP Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Kemal Demir, CHP Besniİlçe Başkanı Vakkas Açar ve birçok parti yöneticisi eşlik etti.

Ziyaretler kapsamında Milletvekili Abdurrahman Tutdere’yi karşılarında gören ve vergilerden dert yanan esnaflar, ürün fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ile nisan ayından bu yana liste fiyatlarında değişim yüzünden zor durumuna düştüklerini belirttiler.

“Zam üstüne zam geldi, Besni esnafı feryat etti”

Ziyaretleri sırasında bir işyerindeki esnaf ise, fiyat artışlarına tepki göstererek artışlar hakkında Milletvekili Tutdere’ye dert yandı.

Bir kova boyayı nisan ayında 400 TL'ye sattığını ifade eden esnaf, "Bir kova boya dün 500 lira oldu. Telefon açtım, yüzde 18 bir daha zam gelecek' dedi. 600 TL'ye çıkar. Dolar düşüyor, fiyat yine yükseliyor, dolar yükseliyor, fiyat yine çıkıyor. Biz şu anda müşteriye karşı ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Seramiği dördüncü ayda metrekaresini 35 TL'ye satıyorduk, şu anda 45 TL. 45 TL'den alırsan yine kardasın diyorlar, çünkü önümüzdeki ay yine zam gelecek. Alsak bir dert, almasak bir dert. Şu anda biz ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

“Başka bir ülkede bu vergilerle şaha kalkardı, biz vergi verdikçe çöküyoruz”

İşçilerin de hakkını alamadığını ifade eden esnaf, “4 sene önce 800 TL'ye ev boyayan boyacımız, bu yıl 600, 700, 800 TL'yi geçmiyor. Bakarsan devletin bizden aldıkları yüzde 60, 70. Başka bir ülke olsa bu vergilerle belki de şaha kalkardı. Biz vergiyi verdikçe çöküyoruz, verdikçe çöküyoruz" sözleriyle vergi sistemine sitem etti.

“Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı”

Esnafların durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere,  "Her şeye zam geliyor. Enflasyonu az gösteren TÜİK'e Besni'den sesleniyoruz; eğer sizin açıkladığınız rakamların doğruluğunu kontrol etmek istiyorsanız, boya kutusuna bakarak değerlendirme yapabilirsiniz. Esnafımızın anlattıklarına göre TÜİK’in rakamları saptırıldığını da görüyoruz. A’dan Z’ye her şeye zam yapılıyor, bütün esnafımız mağdur. İktidara da bir çağrı yapıyoruz; Artık esnafımızın, vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. İnsanlar çözüm bekliyor" şeklinde konuştu. 

 

Kaynak: PHA
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Anlattı CHP Milletvekili Tutdere Dinledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vekil Ahmet Aydın: Erken seçim yok
Vekil Ahmet Aydın: Erken seçim yok
Milletvekili Aydın: Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlar dünyaya yön verir
Milletvekili Aydın: Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlar dünyaya yön verir
CHP'li Buluş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
CHP'li Buluş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
CHP'li Buluş: Çözüm yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesidir
CHP'li Buluş: Çözüm yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesidir
CHP'li Binzet: Güçlü bir gelecek için iyi bir eğitim şart
CHP'li Binzet: Güçlü bir gelecek için iyi bir eğitim şart
Başkan Diler: Diyarbakır Anneleri terör örgütünün kimyasını bozdu
Başkan Diler: Diyarbakır Anneleri terör örgütünün kimyasını bozdu
Tutdere: Besni’yi karış karış gezecek sıkmadık el bırakmayacağız
Tutdere: Besni’yi karış karış gezecek sıkmadık el bırakmayacağız
Başkan Alkayış: Siyasi partiler birbirinin düşmanı değil rakibidirler
Başkan Alkayış: Siyasi partiler birbirinin düşmanı değil rakibidirler
Vekil Tutdere: 3 milyon 564 bin kişi borcunu ödeyemiyor
Vekil Tutdere: 3 milyon 564 bin kişi borcunu ödeyemiyor
Eski AK Parti İlçe Başkanı Akel, sosyal medya fenomenlerini dava etti
Eski AK Parti İlçe Başkanı Akel, sosyal medya fenomenlerini dava etti
Tutdere: Yargısı bağımsız, mahkemeleri tarafsız bir Türkiye idealimiz için çalışıyoruz
Tutdere: Yargısı bağımsız, mahkemeleri tarafsız bir Türkiye idealimiz için çalışıyoruz
AK Partili Aydın: AK Parti’nin mührünü vurmadığı eser kalmadı - Videolu Haber
AK Partili Aydın: AK Parti’nin mührünü vurmadığı eser kalmadı - Videolu Haber
Vekil Tutdere: Esnafının feryadını duyun
Vekil Tutdere: Esnafının feryadını duyun
Ulubey: Stratejik dehasıyla Atatürk'ü bugün daha derinden anlamaya ihtiyacımız var
Ulubey: Stratejik dehasıyla Atatürk'ü bugün daha derinden anlamaya ihtiyacımız var
Buluş: Kurtuluş Savaşımız dünyadaki tüm mazlum milletlere cesaret verdi
Buluş: Kurtuluş Savaşımız dünyadaki tüm mazlum milletlere cesaret verdi
CHP’li Tutdere, birlik ve kardeşlik mesajı verdi
CHP’li Tutdere, birlik ve kardeşlik mesajı verdi
Alkayış: 20 yıllık ‘AK’ icraatlarını sahada broşürlerle halkımıza anlatacağız
Alkayış: 20 yıllık ‘AK’ icraatlarını sahada broşürlerle halkımıza anlatacağız
Vekil Tutdere: Esnafımız zor günlerden geçiyor
Vekil Tutdere: Esnafımız zor günlerden geçiyor
Tutdere: Özhaseki konuşmalarında kendi genel başkanını tarif etmiş
Tutdere: Özhaseki konuşmalarında kendi genel başkanını tarif etmiş
İYİ Parti yöneticilerinden Kahta Ziraat Odası’na ziyaret
İYİ Parti yöneticilerinden Kahta Ziraat Odası’na ziyaret
İYİ Parti Adıyaman Kadın Kolları’ndan aşure ikramı - Videolu Haber
İYİ Parti Adıyaman Kadın Kolları’ndan aşure ikramı - Videolu Haber
AK Partili Özhaseki: Bu adam söyledikleri yalanlar ile Guinness rekorlar kitabına aday biri - Videolu Haber
AK Partili Özhaseki: Bu adam söyledikleri yalanlar ile Guinness rekorlar kitabına aday biri - Videolu Haber
Vekil Aydın: Söz konusu Adıyaman ise kapımız da gönlümüz de herkese açıktır
Vekil Aydın: Söz konusu Adıyaman ise kapımız da gönlümüz de herkese açıktır
CHP’li Tutdere, yerel ve ulusal gündemi değerlendirdi
CHP’li Tutdere, yerel ve ulusal gündemi değerlendirdi
CHP’li Tutdere: İktidar esnafın feryatlarına kulaklarını tıkamış durumda
CHP’li Tutdere: İktidar esnafın feryatlarına kulaklarını tıkamış durumda
Başkan Aydın: STK'ların fikirlerini önemsiyoruz
Başkan Aydın: STK'ların fikirlerini önemsiyoruz
Başkan Bilen, saldırıyı kınadı
Başkan Bilen, saldırıyı kınadı
CHP’li Binzet: Saldırıyı kınıyorum
CHP’li Binzet: Saldırıyı kınıyorum
Siyasetçi-Yazar Ulubey'den aşı çağrısı
Siyasetçi-Yazar Ulubey'den aşı çağrısı
Tutdere: CHP iktidarında sorunları tek tek çözeceğiz - Videolu Haber
Tutdere: CHP iktidarında sorunları tek tek çözeceğiz - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim