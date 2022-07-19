Eski Milletvekili Ali Sezal toprağa verildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ta belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevinde bulunan Ali Sezal’ın cenaze törenine katıldı. Abdülhamid Han Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, TBMM eski başkanı Bülent Arınç, protokol üyeleri, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Sezal, Şeyh Adil Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ali Sezal’ın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileten Başkan Hayrettin Güngör, “Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği görevlerinde şehrimize önemli hizmetlerde bulunmuş değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Ali Sezal’ı dâr – ı bekâya uğurladık. Merhuma Allah’tan rahmet, Milletvekilimiz Cihat Sezal’a, ailesine ve yakınlarına da sabır diliyorum” dedi.