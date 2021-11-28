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Eski belediye başkanı 7 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesi’nin dönemin Belediye Başkanı Miktad Çetin’in, suç duyurusu üzerine eski belediye başkanı Hasan Özdemir, zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

28 Kasım 2021 Pazar 12:18
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Eski belediye başkanı 7 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Edinilen bilgiye göre, MHP’li dönemin Çakırhöyük Belediye Başkanı Miktad Çetin'in 2015 yılında yaptığı suç duyurusu sonrası Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, AK Parti eski belediye başkanı Hasan Özdemir hakkında zimmet suçundan 5 yıl ağır hapis cezası verdi.
Mahkeme, Özdemir’in sucu birden çok sayıda gerçekleştiği için cezayı dörtte bir oranında arttırarak 6 yıl 3 ay olarak açıkladı. Eski başkan Özdemir’e evrakta sahtecilikten ise, 3 yıl hapis cezasına hükmeden Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, çeşitli indirimler uygulayarak toplam cezayı 7 yıl 8 ay 15 gün olarak ilan etti. Özdemir, hakkında ayrıca çeşitli hak mahrumiyeti cezalarına da hükmedildi.

“Sahte ödeme belgesiyle zimmet”

Mahkeme tutanaklarında, AK Partili eski Belediye Başkanı Hasan Özdemir'in gerçekte yapılmayan hizmetler için yapılmış gibi gösterilerek sahte ödeme belgeleri düzenlediği ve bu paraların tahsil edildiği iddialarının da aralarında bulunduğu çok sayıda zimmet iddiası yer aldı.

“Yargıtay davaların birleştirilmesini istemiş”

Hasan Özdemir'in, mahkumiyet aldığı davadan daha önce ceza aldığı, ancak Yargıtay'ın farklı iddialarla yargılandığı bir başka dosya ile bu davanın birleştirilmesi yolundaki kararı üzerine dosyanın gönderildiği Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandığı belirtildi.

Kaynak: PHA
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