Doğan’dan EPDK’nın GES yönetmeliğine sert tepki

EPDK’nin yayımladığı yönetmeliğin üreticiyi korumaktan uzak ve keyfi olduğunu belirten Doğan, "2019’da çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak birçok sanayicimiz banka ve finans kuruluşlarından kredi kullanarak yükümlülük altına girmiş ve fabrikalarına GES kurmuşlardır. Bu yönetmelik Cumhurbaşkanlığı’nın 2019’da yayımladığı kararnamenin uygulama esaslarını düzenleyen bir yönetmelik, ancak üreticimizi fazlasıyla mağdur edecek bir yönetmelik. Birçok sanayici ve yatırımcı bu karara tepki gösteriyor. 2019’da yayımlanan kararname uyarınca GES’e milyonlarca yatırım yapan üretici bugün adeta kaderi ile baş başa bırakılmaktadır. 2019 yılında yayımlanan kararname uyarınca yeri uygun olan sanayici çatısına GES panelleri döşeyerek imalatta kullanacağı enerjiyi yenilenebilir kaynaktan elde edecek, eğer üretilen elektrik tüketilenden fazlaysa devlet bunu bedeli karşılığı alacaktı. O zamandan bu yana vatandaşlarımız GES projeleri hazırladı, başvuruda bulundu, proje finansmanı yarattı, sistemi kurdu ve elektrik üretti. Ancak EPDK yayımladığı son yönetmelik ile diyor ki ‘bugüne kadar ne kadar büyük GES kurmuş olursan ol tükettiğin kadar elektriğini kullanırsın geri kalanını bana vereceksin; ama hiçbir bedel de ödemem’ diyor. Enerji bağımlılığımız ortadayken, önümüzdeki günlerde büyük bir enerji krizi ile karşı karşılaşacak iken EPDK’nin böyle bir düzenleme yapması akılla bağdaşır bir durum değildir. Yatırımcımız projeleri için milyonlarca kredi kullanmış, projeler hazırlatmış, sözleşmeler imzalayarak yükümlülük altına girmiş, zaman harcamış ancak Ankara’da bir kurum sahadaki gerçeklikten habersizce keyfi karar alabiliyor"

"Karar acilen gözden geçirilmeli"

Kararın tekrar gözden geçirilip uygulamaya koyulmasını isteyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cari açığımızın ana kaynağı ithal ettiğimiz enerji iken ve yerli kaynaklarla enerji üretimini arttırabilmek için çaba gösterirken, yeni yatırımcılarımızı caydıracak, daha önce yatırım yapmış olanları sıkıntıya sokacak bu yönetmeliğin ivedi şekilde gözden geçirilmelidir. Her gün oturdukları yerden yatırım, üretim, istihdam, ihracat masalı okuyanlar sanayicimizi şalter indirme ile yüz yüze bırakmaktadır. Zaten uyguladıkları akıl dışı ekonomi politikaları ile ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizine sokan, ekonomiyi adeta batıran AK Parti hükümeti, enerji gibi üretimde en büyük girdi kalemi ile ilgili de mantık dışı uygulamalar ortaya koymaktadır"