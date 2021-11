Doğan: “Lütfü Türkkan’ın bu vatandaşla diyalogunu onaylamıyoruz”

Bingöl’de yaşanan olayın kabul edilemeyeceğini, ancak yandaş medyanın da kasti olarak bu olayı gündemde tutmaya çalıştığını ifade ederek konuşan İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan; “Yandaş medya Bingöl’de şehit yakını olduğunu söyleyen ve Partimiz Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendiye daha önceleri de her fırsatta alenen ağza alınmaz hakaretler ve küfürler eden bir provokatör ile partimiz Eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan arasında geçen diyalogu köpürtüp duruyor. Aslında tezgâhı kuran da, istismar eden de aynı çevreler. Lütfü Türkkan’ın bu davranışının asla ve asla kabul etmemiz mümkün değil karşıdaki insanın kişiliği,karakteri ne kadar bozuk olursa olsun Lütfü Türkkan tarafından kullanılan kelimeyi bırakın bir siyasetçiyi topluma saygısı olan hiç bir insanın kullanmasını doğru bulmuyoruz ve reddediyoruz” dedi.

Şehitlerimiz konusunda hassas olduklarını ve onların maneviyatına her zaman saygılı olduklarını ekleyen Kenan Doğan; “Bu ülkenin her şehidi başımızın tacıdır. Acısını içine gömen, şehidini siyasete meze yapmayan her şehit ailesi de her türlü hürmet ve saygıya layıktır. Hiç kimse her yaptığını ‘şehit yakınıyım’ diyerek meşrulaştıramaz. Herkes birbirinin hakkına hukukuna uymak zorundadır. Önüne gelene ağır küfürler edip, karşılık görünce de ‘ben şehit yakınıyım’ diyerek o örtünün arkasına saklanmak kimseyi sorumluluktan kurtarmaz. Provokatörün ismi Tahir Gümren, Bingöl'ün Ilıca köyünden. Bu kişinin daha önce yaptıkları ve yazdıkları bilinmeden olay objektif bir şekilde değerlendirilemez. İşi-gücü kendi partilisi olmayana hakaret etmek olan bu kişinin İYİ Parti Lideri Sayın Akşener'e yönelik sosyal medyadaki yazdığı mesajları burada paylaşmaktan haya ederim, değil bir siyasi partinin kadın olan Genel Başkanına düşmanınız olan bir kadına bile yazılmaz yazılamaz. Bu konuda eğer halen kapatılmamışsa, şahsın sosyal medya hesaplarına girin, bakın ne kadar ahlaksız resim ve paylaşım görüntüleri var ve mensubu olduğu parti dışında diğer partilere hakaretten başka hiçbir şey yoktur. Genel Merkezimizin Avukatları tarafından mahkemelere yapılan müracaat sonrası hapis cezası alması da bu durumun kanıtıdır” diye konuştu.

Kenan Doğan, şöyle devam etti; “Şimdi ‘ben şehit yakınıyım’ diye milletimizden destek istiyor. Şimdi şu soruyu herkes kendine sormalı. Bu mesajları biri annenizi, bacınızı, eşinizi hedef alarak yazsa ne hissederdiniz? Şehit kardeşidir hakkıdır, anamıza, bacımıza, namus ve şerefimize ‘istediği kadar dil uzatabilir mi’ derdiniz? Yoksa ‘şehidin başımızın üstüne ama tepkim senin edepsizliğine, terbiyesizliğine, ahlaksızlığına’ diyerek layık olduğu cevabı mı verirdiniz? Türkkan'ın bu vatandaşla diyalogunu asala onaylamıyoruz ve reddediyoruz, gösterilen tepki bir şehit ailesine değil, asla olmaz olamaz; tepki bir küfürbaz ahlak düşkününedir. Önümüzdeki günlerde Tahir Gürmen'in kimlerle görüştüğü, arkasında ve önünde nelerin olduğu ortaya çıkacaktır. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil, devletten muhalefete de bilgiler akıyor. Ülkenin bu şekilde yönetilemeyeceğini gören her vatansever bürokrat, devlet şuurunun gereğini yaparak elindeki bilgileri muhalefete de aktarıyor. Şehitlerimiz, siyaset borsasının kirli emellerine alet edilecek siyaset malzemeleri değildir. Onlar, Allah Resulünün kucağına emanet edilmişlerdir. Onları oradan alarak siyasilerin ellerine atmak, hatıralarını politikanın işporta tezgâhlarına taşımak, onlara da şehitlik anlayışı ve inancımıza da hakarettir. Şehitlerimizin arkasına saklanarak menfur emellerini bu yolla örtmeye çalışanlar en büyük zararı milletin kalbinde mutena bir yere sahip şehit ailelerine verirler. Bingöl'deki provokasyona bir de bu yönden bakmak lazım.”