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Doğan: “3600 Ek Gösterge çalışanların hayatında Beklenen iyileştirmeyi yapması mümkün değil

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek göstergenin bütçeyelerine katkısının beklentilerin altında kaldığını enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında hiç bir değer ifade etmediğini söyledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
11 Haziran 2022 Cumartesi 09:43
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Doğan: “3600 Ek Gösterge çalışanların hayatında Beklenen iyileştirmeyi yapması mümkün değil
3600 altındaki gösterge sahiplerinin çalışırken maaşlarının eksik alma ihtimalleri çok yüksek olduğunu ifade eden Doğan, “Yıllardır söz verildiği gibi 3600 ek göstergenin ne şekilde verileceğine ilişkin açıklama geldi. Memurlar açısından baktığınızda aktif çalışırken hiçbir faydasının olmadığını aşağı yukarı görebiliyorsunuz ama asıl problem emekli olduktan sonra. Sadece 3600 ek göstergesini alanların belirli oranda ikramiyelerine bir artışın olacağını sonrasında da maaşında küçükte olsa bir artış olacağı görülmektedir. Bunun yansımalarını ilerleyen süreçte göreceğiz ancak açıklanan oranlar beklentilerin altında kalmıştır. 3600 altındaki gösterge sahiplerinin tamamının 3600 yükseltilmesi 3600 ve üzeri göstergelerinde 1000 puan artırılarak uygulanmaması halinde hiç bir anlam taşımayacağı gibi halen çalışanların önemli bir bölümünün maaşlarını eksik alma ihtimalleri çok yüksek olacaktır. Bu sebeple mecliste bunun dikkatle ele alınıp düzenlenmesi gerekir” dedi.
“HAZİNE BAKANININ AÇIKLAMALARI EVLERE ŞENLİK”
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin uygulanan kur korumalı sistemle ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalara da değinen Doğan, bu sistemin zengini daha çok zengin ettiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü; “Hazine Bakanı bizleri şaşırtmayarak her zamanki gibi evlere şenlik bir açıklama yaptı. Sayın Bakan sosyal medya hesaplarından uygulanan kur korumalı sistemin nihayetinde itirafını yaptı ve bu düzenin zengini daha çok zengin ettiği fakirin ise gittikçe fakirleştirdiğini beyan etti. Sayın Bakan ‘Enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyor’ dedi. Bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı dar gelirlileri, orta gelirlileri, sabit gelirlileri, görmezden geldiğini kurdukları bu çarkla bir avuç zenginin ihya edildiğini açık açık itiraf etmiştir. Dar gelirliler hariç üst düzey sanayiciler, büyük tüccarlar ve parası bol olanlar kur korumalı mevduat hesapları ile nasıl zengin oldular? Biz bunları aylardır açıklıyorduk anlatıyorduk ama bir türlü bazı kesimler yani tuzu kurular inanmak istemiyorlardı. Oysa geldiğimiz noktada hükümetin en yetkili ağzı bunu kendi ağzıyla açıkladı yani zengini daha zengin ediyoruz fakiri daha fakir dedi. Eğer açıklamalarını dikkatle izlerseniz bu manaya geldiğini anlayacaksınız. Şimdi ne olacak? Bu ülkenin ezilen kesimi yine garibanlar işçiler çiftçiler ve memurlar olacak. Bu hükümet enflasyonla mücadeleden vazgeçmiştir. Sayın Bakan’ın söyleminden vatandaşın anladığı açıkça şudur. Yola çıkarken söylediklerimizle geldiğimiz noktadaki davranışımız çok farklı.Biz öyle bir ekonomik model kurguladık ki artık bu millet bizim umurumuzda değil biz sadece zenginlere çalışan bir iktidar haline geldik diyor”
Son Güncelleme: 11.06.2022 09:44
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan
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