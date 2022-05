Davutoğlu: Yargıyı siyasi hislerinize kurban etmeyin

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi İl Başkanlığı açılış törenine katılmak üzere Adıyaman'a geldi. İlk olarak esnaflarla sohbet eden Davutoğlu, daha sonra Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan parti binasının önündeki kalabalığa seslendi.

Gelecek Partisi Adıyaman İl Başkanı Seyfettin Bilen ve beraberindeki partililer ile birlikte vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

"Hepimiz bütün o yasaklara karşı bir siyasi mücadele yürüttük"

Davutoğlu, daha sonra Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan parti binasına gelerek burada toplanan kalabalığa seslendi.

9 yıl önce atılan tweetler gündeme getirilerek bir siyasi baskı aracı kullanıldığını ve seçim öncesinde bu baskıların artacağına işaret eden Davutoğlu,"12 Eylül bütün partileri yasakladı, siyasileri yasakladı. 28 Şubatta Refah Partisi kapatılırken de sonrasında siyasetçiler yasaklandı. Sayın Erdoğan'da bu yasaktan nasibini aldı. Hepimiz bütün o yasaklara karşı bir siyasi mücadele yürüttük. Ama geldiğimiz nokta siyasetçilerin attıkları tweetler sebebiyle hakiki bir süreç işlerse kimsenin buna itirazı olmaz ama 9 yıl önce atılan tweetler gündeme getirilerek bir siyasi baskı aracı kullanıyorsa ki; tablo bu ve seçim öncesinde bu baskıların seçim öncesi artacağına işaret veriyorsa buradan ben 90'lı yılların vesayetçi anlayışını savunanlara sesleniyorum yargıyı siyasallaştırmayın yargıyı siyasi hislerinize kurban etmeyin. Yargının itibarının kaybettiği bir yerde yargının kantarının topuzunun kaçtığı bir yerde kimse emniyette olamaz."dedi.

"Ankara'da keyif sürenler, İstanbul'da yalıda çöreklenen pelikan çetesine destek verenler çiftçiden her türlü desteği esirgediler"

Siyasete tekrardan atılma nedenini açıklayan Davutoğlu,"Niye tekrardan siyasete girdiniz, niye daha öncekilerden ayrıldınız diyenlere buradan Adıyaman'dan bir kez daha sesleniyorum. Onlar sahabe şehrinin oyunu aldılar, desteğini aldılar ama buradaki çiftçinin hakkını hukukunu 3-5 müteahhitte verdiler. Adıyaman'daki çiftçi ıstırap çekerken, Çukurova'daki çiftçiler ıstırap çekerken, Antalya'da, Türkiye'nin her yerinde çiftçi ıstırap çekerken bu iktidarın propagandası altında olan kardeşlerime sesleniyorum o birkaç televizyona bakmayın halkın içinde dolaşın. Gecen sene bu vakitler mazot 7 lira 25 kuruştu şimdi mazot 23 lira, gecen sene gübre 3 bin 500, 4 bin bandındaydı, şimdi gübre 14 bin, 15 bin yem, gübre şimdi hepsi üç misli, dört misli arttı. Çiftçi bu sene toprağına gübre atamadı. Ankara'da keyif sürenler, İstanbul'da yalıda çöreklenen pelikan çetesine destek verenler çiftçiden her türlü desteği esirgediler. Bakın çiftçilerden bunu esirgeyenler kur farkı dolayısıyla çiftçiye mazotu, gübreyi, yemi haram kılanlar 3-5 faizciye ne verdi? Kur korumalı mevduat adı altında ocak, şubat, mart ayında sadece 3 ayda bankada parası olan tuzu kuru faizcilere tam 25 milyar aktardılar. Bu mübarek Cuma günüde bir kez daha söylüyorum bu ülkeye Hazreti Ömer adaletini gerçek anlamda getireceğiz."şeklinde konuştu.

"Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan 6 farklı siyasi partinin iş birliğidir"

Altılı masa Türkiye'de kutuplaşmayı, ayrıştırıcı politikalara karşı farklı siyasi partilerin oluşturduğu bir işbirliği platformu olduğunu ifade eden Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Altılı masa konusunda bu hafta bu ay 29 Mayısta biz ev sahipliği yapacağız. Çalışmalar son derece iyi gidiyor. Altılı masa Türkiye'de kutuplaşmayı, ayrıştırıcı politikalara karşı farklı siyasi partilerin oluşturduğu bir işbirliği platformudur. Ülkeyi gece yarısı kararnamelerle yöneten tek bir kişinin iradesi ve aklına teslim eden bir yönetim sistemine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan 6 farklı siyasi partinin iş birliğidir. Şuana kadarda ülkedeki kutuplaştırıcı iklimi dağıtması bakımından önemli işlem gördü."

Davutoğlu, konuşmasının ardından parti binasının açılışını yaptı.