Dağtekin: Personel alımında mülakat yapılmayacak

10 bin sürekli işçi alımında mülakat sınavı yapılmayacağını duyuran Dağtekin, Personel alımının şeffaf bir şekilde kura ile kamuoyu önünde yapılacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 bin sürekli işçiden 54’ünün Adıyaman’da alımı olacağını açıklayan AK Partili Dağtekin,” Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin sürekli işçi alımında mülakat sınavı yapılmayacaktır. Kura ile belirlenecek personel için başvurular İŞ-Kur e-şube, e-devlet ve alo 170 üzerinden yapılmaktadır. İlimize sürekli işçi alımı kapsamında 3 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 1 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elamanı, 19 temizlik görevlisi, 9 özel güvenlik görevlisi, 6 şoför, 4 elektrikçi, 6 klinik destek elemanı, 1 inşaat boyacısı, 1 marangoz, 4 ısıtma ve sıhhi tesisatçı olmak üzere toplamda 54 personel alımını yapılacaktır. Personel alım süreci şeffaf bir şekilde kura ile kamuoyu önünde gerçekleşmektedir.” dedi.

Kaynak: PHA