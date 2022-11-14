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Dağtekin: Milletimizin huzurunu hedef alan hainler emellerine ulaşamayacaklar

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin İstanbul’da meydana gelen hain terör saldırısını kınadı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
14 Kasım 2022 Pazartesi 18:49
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Dağtekin: Milletimizin huzurunu hedef alan hainler emellerine ulaşamayacaklar

Başkan Dağtekin, mesajında şu görüşlere yer verdi: “İstanbul İstiklal caddesinde yaşanan terör eyleminde maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 81 vatandaşımı da yaralı. Milletimize kastedilen bu terör eylemini lanetliyorum. Vatan hainlerinin lojistik destekleriyle beslenen bölücü terör örgütü; vatandaşlarımıza yönelik saldırılar düzenleyerek ülkede kaos ortamı oluşturmak için hainliğe devam etmektedir. Terör örgütleri, her alanda büyüyen ve gelişen Türkiye’nin ilerlemesini istememektedir. Hiçbir saldırı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörle mücadeledeki kararlılığını asla engelleyemeyecektir. Bu topraklarda tek bir terörist kalmayana kadar terörle mücadelemiz devam edecektir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğimizi, milletimizin huzurunu hedef alan hainler, terör örgütleri, iç ve dış mihraklar emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Amacı, hedefi, gerekçesi ne olursa olsun, vatandaşlarımıza yönelik yapılan her türlü eylemi şiddetle kınıyorum. Hain saldırı sırasında hayatlarını yitiren masum vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil ve yaralılara da acil şifalar diliyorum”



Kaynak:PHA

Son Güncelleme: 14.11.2022 18:51
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Dağtekin: Milletimizin Huzurunu Hedef Alan Hainler Emellerine Ulaşamayacaklar
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