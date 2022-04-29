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Dağtekin: Kırık olan kalplerin düzeleceği bir bayram olsun - Videolu Haber

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında,"Müslümanların birbirlerine duyarlı davranmaları, birbirlerinin kalplerini kırmamaları, kalbi kırık olanlarda varsa helallik dilenmeleri, birbirilerini affetmeleri dünya geçici hemen zaman geçiyor."dedi.

29 Nisan 2022 Cuma 19:55
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Dağtekin: Kırık olan kalplerin düzeleceği bir bayram olsun - Videolu Haber

Geçici bir dünyadan kalıcı bir yere doğru gidiliyorsa mutlaka bayramı fırsat bilinmesi gerektiğini belirten AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Ramazan Bayramı noktasında bütün Adıyamanlıların, vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum. Cenab'ı- Allah gerçek bayramları bizlere naşi etsin bayram Allah’ın bir lütfudur. Allah katında Ramazan ayının ismi de Fıtır olarak verilmiş yani verme garibanları ve mağduru gözetleme noktasında hem zekat noktasında şimdiden dostlarımızın, kardeşlerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Müslümanların birbirlerine duyarlı davranmaları birbirlerinin kalplerini kırmamaları, kalbi kırık olanlarda varsa helallik dilenmeleri, birbirilerini affetmeleri dünya geçici hemen zaman geçiyor. Birçok insan belki de keşke helallik dileseydim dediğin bu dünya da değil belli onlar senden helallik dileyecekti onlar ebediye gitti. O zaman böyle geçici bir dünyada kalıcı bir yere doğru gidiyorsak mutlaka bayramı fırsat bilip birbirimizden helallik dilemek için bir fırsat olarak bu güzel bayramı geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: PHA
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