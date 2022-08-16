Dağtekin: Çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacağız

AK Parti'nin 4 milletvekiliyle birlikte saha çalışmalarına devam ettiklerini belirten Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti teşkilatları olarak sıkmadık el çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.

Çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Dağtekin,"Adıyaman’da 4 milletvekilimize ayrı programlar yaparak, yerel yönetimlerimize programlar yaparak halkımıza ulaşma gayreti içerisindeyiz. Köylerimizin çoğunluğuna gitme fırsatı bulduk. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kadın kollarımız daha çok merkezdeki toplantıları ile çalışmalarına devam ediyorlar. Gençlik kollarımızın gençlerin tamamına ulaşmak için çalışmalarına devam ediyorlar. Köy ziyaretlerine gittiğimizde bugüne kadar yapılamayan her hizmet köylerimize yapılmış, merkezde çarşı ziyaretlerimiz devam ediyor. AK Parti teşkilatları olarak sıkmadık el çalmadık kapı bırakmayana kadar çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"