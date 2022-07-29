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Dağtekin: 2023’e kadar gidilmedik yer kalmayacak

Adıyaman'ın Gerger ilçesini ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

29 Temmuz 2022 Cuma 10:30
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Dağtekin: 2023’e kadar gidilmedik yer kalmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'ın ziyaretine İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, Gerger İlçe Başkanı Mehmet Kutlubay ve İl Genel Meclis Üyesi Rıfat Yılmaz ile parti üyeleri eşlik etti.
Tillak, Karacaviran, Güzelsu, Beşgöze, Kılıç, Gümüşkaşık köyleri ve bu köylere bağlı mezraları ziyaret eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, muhtarlar ve köy heyetleriyle bir araya gelerek yapılan hizmetler ve köylerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere ilişkin istişarelerde bulunuldu.
"Gelecek seçimleri değil gelecek nesiller için çalışmalarımızı yürütüyoruz"
Ziyaretle ilişkili değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"AK Parti olarak bizler gelecek seçimleri değil gelecek nesiller için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Meclisin tatile girmesiyle birlikte soluğu Adıyaman’ımızda aldık. Bir yandan ilimize kazandığımız projeleri yerinde inceliyor diğer yandan mahalle mahalle, köy köy gezerek heşehrilerimizin taleplerini dinliyoruz. Tabii ki; bazı yollar uzun, bazı yükler ağır, bazı mücadeleler çetin olur. Onurlu bir duruş ister, inanmış bir yürek ister, adanmış bir aşk ister. Bu yolda liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına olan inancı gibi çalışkanlığı da bizim şiarımızdır. Bizlerde bu şiardan ilham alarak yollardayız. Hamdolsun, ziyaret ettiğimiz tüm hanelerde vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olmak bizim için son derece kıymetli. İnşallah yaz dönemi boyunca AK ailemizin tüm fertleriyle durmadan, usanmadan gönüller yapacağız, gönül köprüleri kuracağız.2001 yılından bu yana bizlere desteklerini esirgemeyen hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bu desteğe layık olmak için gece gündüz demeden durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
"İnşallah 2023’e kadar çalınmadık kapı, girilmedik sokak gitmediğimiz köy kalmayacak"
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise AK Parti İl Başkanlığının yaz programı kapsamında Adıyaman'ın dört bir yanında vatandaşların sorunlarını ve önerilerini dinleneceklerini ifade ederek," 2023'te AK Parti'nin  ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman’dan en güzel sonucu alması ve AK Parti’mize en güçlü desteğin sağlanması  için yılmadan çalışacağız. Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve parti yöneticilerimizle Adıyaman’ın dört bir yanında sahadayız. İnşallah önümüzdeki aylarda bakanlarımız, MYK ve MKYK üyelerimizde saha çalışmalarımıza iştirak edecekler. Son bir aydır adeta bir seferberlik ruhu ile saha çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarımıza bazen gece yarılarına kadar devam ediyor. Bugün de Gerger ilçemize bağlı köylerimizi ve mezralarımız gezdik. Sağolsunlar, ziyaret ettiğimiz her hane de Cumhurbaşkanımıza olan özel sevgileri ve muhabbetleri bizim çalışma azmimizi daha da arttırıyor. Elbette tüm dünyayı etkileyen ekonomik sorunlar vatandaşlarımızın gündeminde. Ama hemşehrilerimiz bu süreci çok iyi okuyor. Türkiye’nin bu sorunları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılacağına gönülden inanıyor. Ziyaret ettiğimiz kardeşlerimizin, tüm kesimlerin önceliği olan ve onların konuştuğu konular üzerinden değerlendirmelerimizi karşılıklı konular üzerinden paylaşıyoruz. İnşallah 2023’e kadar çalınmadık kapı, girilmedik sokak gitmediğimiz köy kalmayacak. Allah'ın izniyle Adıyaman'da tamam diyeceğiz" diye konuştu

 

Kaynak: PHA
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