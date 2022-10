Dağtekin: 2023 seçimleri öncesinde hedeflerimize emin adımlar ile yürüyoruz

AK Partinin kapıları millete her zaman açık olduğunu söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adalet ve Kalkınma Partisi milletin partisi olduğunu ifade etti.

"2023 seçimleri öncesinde hedeflerimize emin adımlar ile yürüyoruz"

AK Parti döneminde kentte eğitimden, sağlığa, ulaştırmadan gençlik spora birçok yatırım ve hizmet vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,"Partimizin kuruluşundan bu yana bizim siyasetimizin merkezinde her zaman milletimiz olmuştur. Milletimizin çizdiği istikamette yol yürüyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, encümenlerimiz, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle teşkilatlarımız ile birlikte bir bütün olduk. AK Parti olarak 2023 seçimleri öncesinde hedeflerimize emin adımlar ile yürüyoruz. 2023 yılı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye yüzyılı olacaktır. Adıyamanlı hemşehrilerimiz bu kutlu yürüyüşe her zaman en büyük destek veren illerden bir tanesi olmuştur. İlimizde eğitimden, sağlığa, ulaştırmadan gençlik spora birçok yatırım ve hizmet hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş olup, birçok yatırım ve projeler sürmektedir. Partimizin kapıları hemşehrilerimize her zaman açıktır. AK Parti milletin partisidir."dedi.