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Dağtekin: 20 yılda şehrimize devrim niteliğinde projeleri kazandırdık

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman’ın 1 Aralık 1954 tarihinde bakanlar kurulu tarafından alınan kararla il oluşunun 68. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 11:20
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Dağtekin: 20 yılda şehrimize devrim niteliğinde projeleri kazandırdık

Yayımladığı kutlama mesajında Başkan Dağtekin,"Sadece bir il olmanın çok ötesinde olan, tarihi ve kültürüyle herkesi etkileyen, barış ve kardeşlik ruhu dokusuyla ortaya bir karakter koyan, kendine özgü bir şehir olan Adıyaman'ımızın il oluşunun 68. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.
"Büyük hizmetleri son 20 yıla sığdırdık"
20 yılda kente devrim niteliğinde projeleri kazandırdıklarını ifade eden Başkan Dağtekin mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Güzel şehrimiz, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış adeta medeniyetler beşiği olmuştur. Eşsiz coğrafyası, kültürel ve tarihi dokusuyla da zaman içinde Türkiye’nin barış ve huzur denilince akla ilk gelen şehirlerinden biri haline gelmiştir. Bulunduğum her platformda ifade ettiğim gibi, Adıyaman’ımız tüm hizmetlerin en güzeline, en iyisine layıktır. Zira Adıyaman; samimiyetin, kadirşinaslığın, misafirperverliğin, hoşgörünün ve barışın şehridir. AK Parti hükumeti olarak halkın karşısında değil, halkın yanında olduğu, halkla iç içe olduğu siyasi anlayışa sahip bir partinin neferi olarak, Adıyaman’ımızın için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için önemli oılan tarihi ve kültürüyle zengin olan ilimizin sahip olduğu olağan üstü meziyetleri, imkanları ve farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Allah’a hamdolsun AK Parti hükumetimizin 20 yıllık iktidarı döneminde her alanda gelişen, dönüşen bir Adıyaman’ı inşa ettik. Etmeye de devam ediyoruz. Eğitimden sağlığa, sosyal konut projelerinden sosyal yardımlara, ulaştırmadan tarıma, sanayiden gençlik ve spora her alanda son 20 yılda şehrimize devrim niteliğinde projeleri kazandırdık. Belki de il oluğundan bu yana en büyük hizmetleri son 20 yıla sığdırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizin gelecek perspektifine ışık tutan Türkiye Yüzyılı’na uygun bir şekilde Adıyaman'ımızın ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon,  yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Merkezi, İlçeleri, mahalleleri, beldeleri, köyleri, örf ve adetleriyle bir uhuvvet ve suhulet yurdu olan Adıyaman’ımızın il oluşunun 68. Yılını kutluyor, Adıyaman’ın  il oluşu sürecinde katkısı olan, güzel şehrimize hizmet etmiş ve etmekte olan herkese teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin  huzurunda da, bana, memleketime hizmet etme imkânı veren Allah’a hamd ediyor, şehrimizi daha iyi yerlere taşıma noktasında üzerimize düşen her şeyi heyecanla yapmakta olduğumuzu belirtmek istiyorum. Güzel şehrimin her bir ferdini, her bir kardeşimizi sevgi ve saygıyla  selamlıyorum."

 

Kaynak: PHA
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