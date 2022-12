Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Abide Kavşağı’nda düzenlenen, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'yı özlediklerini, Şanlıurfalıların da kendisini özlediğini gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısından dizeler okudu.

Sevinçlerini, dertlerini Şanlıurfalılar ile paylaşmaya geldiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfalıların gönüllerinin hep kendileriyle olduğunu belirtti.

“Burası Türklerin, Kürtlerin, Arapların asırlardır kardeşçe yaşadığı bir medeniyet şehridir”

Şanlıurfa'nın, mayası kardeşlikle yoğrulmuş bir coğrafyanın en güzide şehri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası Türklerin, Kürtlerin, Arapların asırlardır kardeşçe yaşadığı bir medeniyet şehridir. Bin yıllık bu birlikteliği hep beraber dünyanın en güzel kültürel zenginliklerinden birine çevirdik. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkları, kavgaları, kargaşaları ve bunların yol açtığı felaketleri, acıları, zulümleri görüyorsunuz. Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Bugün binlerce kilometre öteden gelip kendi güvenlik ve refahları için bu bölgede bayrak gösterenleri, vekâlet savaşı yürütenleri görüyorsunuz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üstelik bunu yapanlar aynı zamanda Türkiye'nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıkıyor. Çünkü bunların derdi, ne bu coğrafyadaki Kürt'tür ne bu coğrafyadaki Arap'tır ne bu coğrafyadaki Türk'tür ne bu kadim coğrafyanın asli halkları olan diğer kesimlerdir. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınırları ötesinde besleyip büyütülen terör örgütünün, bulduğu her fırsatta ülkeye saldırdığını, çocuk, kadın demeden vatandaşları katlettiğini anlattı.

“Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var”

Terör örgütlerinin, Türkiye'nin yaklaşık 40 yılına mal olan terörle mücadele döneminde yitirilen on binlerce canın, yaşanan ekonomik ve sosyal kayıpların hesabı geçmişte sorulmadığı için bugün aynı cüretle karşılarına çıktığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Allah'a hamdolsun, artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değil. Bugün kendi siyasi, ekonomik, askeri vizyonlarını kendisi belirleyen, demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Geçtiğimiz 20 yılda, asırlık eser ve hizmetlerle kayıplarını telafi eden, altyapısını kuran, öz güvenini kazanan Türkiye, artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte, atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın salgından savaşa kadar pek çok krizin pençesinde kıvrandığı bir dönemde, biz sadece altyapımızın gücünü ispat etmekle kalmadık, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme kabiliyetimizi de dost, düşman herkese kabul ettirdik. Ülkemizin üretimden diplomasiye her alanda sahip olduğu potansiyeli en üst seviyede hayata geçiriyoruz. Daha önce hedeflerimize dudak bükerek bakanlar, artık doğruya doğru diyerek bu tabloyu kabullenmek mecburiyetinde kalıyor. İnşallah 2023'te Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkartarak, yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız” açıklamasında bulundu.

“Şanlıurfa, Türkiye yüzyılı'nın da yıldızı olacaktır”

Toplu açılış törenine muhteşem bir katılımın olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyetin verdiği resmî rakama göre alanda 110 bin kişinin yer aldığını, bunun rekor olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden birinin de Şanlıurfa olduğunu belirterek, "Nemrut'u kendi ateşinde boğan Hazreti İbrahim'in, sabrın zaferinin sembolü Hazreti Eyüp'ün, dünyanın en büyük kalkınma projesi GAP'ın şehri Şanlıurfa, inşallah Türkiye Yüzyılı'nın da yıldızı olacaktır” diye konuştu.

Ülkenin yaş ortalaması en genç şehri, geçmişin şanlı temsilcisi, geleceğin teminatı Şanlıurfa'nın, gönüllerindeki yerini giderek daha da güçlendirdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Şanlıurfa'dan öyle bir ses verin ki dünyanın dört bir yanında duymayan kalmasın, mazlumların yüreği ferahlasın, zalimlerin kalbi titresin, sizin iradenize zincir vurmak isteyenler hüsrana uğrasın" ifadelerini kullandı.

Alandakilere, "Şanlıurfa Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? 2023’te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Şarkın en sevgili Sultanı Selahaddin Eyyubi'nin cesareti ve izzetiyle bölgemizi tekrar huzura kavuşturmaya hazır mıyız? Dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?" sorularını yöneltti.

Alandakilerden "Hazırız" cevabını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’nın muhteşem zenginliği ve tertemiz kalbiyle kendileriyle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyecekleri sıkıntı ve galibiyetle neticelendiremeyecekleri mücadelenin olmadığını vurguladı.

Dünyanın, geçen yüzyılda yaşadığı iki cihan harbinden sonraki en sıkıntılı dönemine girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bilindiği gibi 1920'de Fransızlar bu bölgeye girdiğinde işgal generali doğruca gittiği kabrine hitaben 'Selahattin, Haçlı Seferi bitti ama bak biz döndük' demişti. Haçlı artıklarına o dönemde şanlı direnişinizle hak ettikleri cevabı sizler vermiştiniz. Bugün de maşaları vasıtasıyla bin yıl önceki hesaplaşmayı tekrarlamak isteyenler olduğunu görüyoruz. Şimdi de bu ruhunu satılığa çıkarmış alçaklar en güzel cevabı, sergilediğiniz şu birlik, beraberlikle cesaretinizle metanetinizle fedakârlığınızla yine sizlerden alıyor ve alacak."

Bölgedeki her gelişmeye, Şanlıurfa'daki kardeşlik ikliminden aldıkları ilhamla baktıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere, "Kardeşlerim birbirimizi Allah için seviyor muyuz? Bundan taviz vermiyoruz değil mi?" diye sordu. Alandakilerin "Evet" cevabı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sizden razı olsun" dedi.

“20 yıldır ülkemizi kalkındıracak, refahını artıracak çalışmalar yürüttük”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Bosna'daki, Karabağ'daki, Libya'daki ve daha pek çok yerdeki insanlara hangi duyguyla sahip çıkılıyorsa Suriye'deki insanlara da aynı hissiyatla sahip çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Şimdi dört şey söylüyorum, bir ekonomi, iki diplomasi, üç terörle mücadele, dört hep birlikte Allah'ın izniyle hiç taviz vermeden, inşallah bu topraklardaki mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz gönüllerimizi açtık mı? Bizde ayrım var mı? Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. Onun öyle bir derdi yok. O ne ensardan anlar ne muhacirden anlar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Benim peygamberim muhacirdi değil mi? Medine'ye Mekke'den bir muhacir olarak gitti. Şimdi de onun ümmeti olarak bizler, muhacirler olarak gelenleri de biliriz, ensar olarak kucağımızı açmayı da biliriz. Hiçbir dönemde mazlumun kimliğine bakmadık, bugün de bakmıyoruz. Suriye'deki Kürt de Arap da Türkmen de bizim kardeşimiz. Hepsinin hakkını, hukukunu, onurunu, geleceğini korumak hem insani hem tarihî olarak boynumuzun borcudur. Tabii bunu yaparken önce kendi vatandaşlarımızı, kendi şehirlerimizi güçlü tutmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlayışla 20 yıldır ülkemizi, 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla huzur ve güven içinde geliştirecek, kalkındıracak, refahını artıracak çalışmalar yürüttük."

Şanlıurfa'ya yapılan yatırımlar

Eser ve hizmet siyasetlerinde her şehir gibi Şanlıurfa'nın da payına düşeni aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın son 20 yılda her talebine, her beklentisine "başım gözüm üstüne" diyerek toplam 70 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını belirtti.

Yapılan kamu yatırımlarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'ya eğitimde 13 bin 587 yeni derslik inşa ettiklerini anımsattı.

Harran Üniversitesini yaptıkları yatırımlarla büyüttüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Gençlik ve sporda, yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 4 bin 778'e çıkardık. Biri 30 bin seyirci kapasiteli stadyum olmak üzere şehrimize toplam 70 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda, Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 19 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda bin 970 yataklı 17 hastaneden oluşan 125 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtık. Bin 700 yataklı şehir hastanemizin inşası da sürüyor. Çevre ve Şehircilikte, Şanlıurfa'da 13 bin 949 konut, bin 95 tarım köy evi, 700 dükkan, camiler ve sosyal, kültürel tesisler yaptık. Hâlen 2 bin 702 konutun inşasına da devam ediyoruz."

Genç nüfusu sebebiyle Şanlıurfa'nın konut ihtiyacının diğer şehirlere göre daha hızlı arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için yeni projelerde Şanlıurfa'ya daha yüksek kontenjan ayıracaklarını bildirdi.

İlk Evim Projesi kapsamında 7 bin 350 konutta inşa edilecek 40 bin altyapısı hazır, müstakil ve müşterek arsa verecekleri Şanlıurfa'ya İlk İşyerim Projesi'yle de 500 yeni iş yeri yapılacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaköprü Millet Bahçesi'ni hizmete açtıklarını, Eyyübiye Millet Bahçesi'ni de bugün açacaklarını söyledi.

“Ülkemizi ağ gibi saracak hızlı tren projelerimizin duraklarından biri de Şanlıurfa'dır”

Viranşehir ve Haliliye millet bahçelerinin yapımında sona gelindiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Ulaştırmada 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 604 kilometreye çıkardık. Şanlıurfa-Akçakale ve Şanlıurfa-Hilvan yollarındaki eksikleri de seneye tamamlıyoruz. Atatürk Barajı üzerinde kurduğumuz ve ülkemizin sembol eserleri arasına giren Nissibi Köprüsü, Şanlıurfa'ya da hizmet etmektedir, baraj gölündeki yolcu ve araç taşımacılığı için iki feribot yapıp faaliyete geçirdik. Ülkemizi ağ gibi saracak hızlı tren projelerimizin duraklarından biri de Şanlıurfa'dır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün bunlarla beraber tarım ve ormanda, Şanlıurfa'ya son 20 yılda 5 baraj, 4 gölet, 3 içme suyu tesisi, 39 sulama tesisi, 33 arazi toplulaştırma projesi, 21 taşkın koruma tesisi ve bir hidroelektrik tesisi inşa ettik. Hizmete verdiğimiz sulama projeleriyle şehrimizde yaklaşık 3,2 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize 9,6 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. Birecik'teki Karakız ve Mezra barajı ile Siverek'teki Dilekli ve Ericek göletlerinin yapımları devam ediyor. Yine inşası süren 11 tesisle 348 bin dekar araziyi daha sulayacağız. GAP Projesi'nin eksiklerini tamamlayana kadar bize durmak, dinlenmek yok" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfalı çiftçilere bugüne kadar toplam 16,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin en büyük üçüncü tarım arazisine sahip Şanlıurfa'nın, yapılan yatırımlarla bitkisel üretimini yüzde 50'ye yakın, sera üretimini de 8 kat yükselttiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin hayvan varlığını da yüzde 60'tan fazla artırdığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göz bebeğimiz Urfa'mızı sadece ülkemizde değil, dünyanın önde gelen gastronomi merkezlerinden biri hâline getirmek için pek çok projeyi hayata geçirdik, geçiyoruz" diye konuştu.

Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknokent, bir araştırma geliştirme merkezi kurduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işverenlere de toplam 3,5 milyar lira tutarında prim teşviki sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide ise şehrin merkezi ile 7 ilçesindeki vatandaşları doğal gaza kavuşturduklarını belirterek, "Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğal gaz arzına bugün başlıyoruz. Harran ve Halfeti'ye de inşallah bu ay içinde doğal gaz vereceğiz" bilgisini verdi.

“Şehrimizin kalkınmasına destek olmak için istihdam garantili eğitim programlarına hız verdik”

Yaptıkları yatırımlar ve sağladıkları teşvikler sayesinde, Şanlıurfa ekonomisini getirdikleri yeri önemli gördüklerini, ancak yeterli bulmadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanlarında şehrimizin kalkınmasına destek olmak için istihdam garantili eğitim programlarına hız verdik. Özellikle yazılım, veri, mobil uygulamalara dayalı alanlara gençlerimizin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Şanlıurfa'daki çiftçilerimizin en önemli sıkıntılarından birinin de elektrik olduğunu biliyoruz. Bunun için şehrimizdeki güneş enerjisi sistemleri yatırımlarını özel olarak teşvik ediyoruz. Geçtiğimiz haziran ayından itibaren 20 hektar üzerinde arazisi olan çiftçilerimize sulama amaçlı, sabit güneş enerjisi santrali kurma izni vermeye başladık. Bu santraller, arazinin su ihtiyacının 1,5 katına kadar yapılabiliyor. Ayrıca 20 hektardan küçük alanlarda da gerektiğinde katlanıp kaldırılacak şekilde izin alınmadan güneş enerjisi santrali tesis edilebiliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hâlen tarımsal üretime yönelik güneş enerjisi yatırımlarına 7,5 milyon liraya kadar çok uygun şartlarda Hazine destekli kredi sağladıklarını anlatarak, "Şimdiye kadar bu kapsamda 229 milyon liralık kredi kullanıldı. Bu kredilerin şartları ve vadeleri daha da iyileştirilebilir. Yeter ki siz kendi enerjinizi üretin, bu enerjiyle daha çok ürün elde edin, kendinize, ailenize ve ülkemize daha çok katkıda bulunun, biz her türlü kolaylığı sağlarız" ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde organize sanayi bölgelerindeki güneş enerjisi yatırımlarının teşviki için de yüzde 25'lik parsel sınırlamasını kaldırdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sulama kooperatiflerinin elektrik borçlarını ödeyebilmeleri için faiz maliyetinin tamamını Hazine'nin üstlendiği kredi imkânı getirdiklerine dikkati çekti.

“Şehrimizde yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz”

Şanlıurfa'nın da içinde yer aldığı 6 ildeki tarımsal sulama amaçlı elektrik tüketimine son 4 yılda, 3,3 milyar liranın üzerinde destek verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek oranını yüzde 35'ten yüzde 45'e çıkardıklarını aktardı.

Bu uygulamadan Şanlıurfa'da 47 binin üzerinde çiftçinin, 737 milyon lira kazançla yararlandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Basınçlı sulamadaki elektrik destek oranını da yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkartarak, bundan 88 bine yakın çiftçimizin yaklaşık 2 milyar lira istifade etmesini sağladık. Bununla kalmadık, elektrikteki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirerek, ülke genelinde vatandaşlarımızın 3 milyar lira daha az fatura ödemesini temin ettik. Çiftçilerimizin kullandığı elektriği de tıpkı hanelerdeki tüketim gibi maliyetinin yaklaşık yarısına abonelere vermek için devletimiz yılda 15 milyar liralık bir yükü üstüne alıyor. Ayrıca elektrik faturalarının ödemesini, aylık yerine hasat döneminde yapma imkânı getirdik."

Eski dönemlere ilişkin elektrik borçları için de 5 yıla varan vadeyle ve faizsiz şekilde Ziraat Bankasından kredi kullanılabildiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dağıtım ve tedarik şirketleri, borçlarını bu şekilde kapatmak isteyen çiftçilere ilave yüzde 25'e kadar indirim yapacak" dedi.

Şehrin ihtiyacını karşılamakta zorlanan elektrik altyapısının iyileştirilmesi için de gelecek yılın bütçesinden yaklaşık 2 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Şimdi yeni bir müjdeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bereketli hilalin merkezi Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. Kendi elektriğini üretmek isteyen çiftçilerimiz, bu endüstri bölgesinden ihtiyaçlarını hem kolayca hem de ekonomik olarak karşılayabilecektir. Amacımız, istihdama da önemli katkısı olacak bu projeyle Şanlıurfa'yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri hâline getirmektir. Sık sık elektrik konusunda yaşanan tartışmalarla gündeme gelen bu şehrimizi artık kaçak göçek işlerine gerek kalmadan elektrik üretimindeki gücüyle öne çıkartacağız. Yenilenebilir enerji endüstri bölgemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Şanlıurfa'ya hasret gidermek, dertleşmek, herhangi bir ihmale fırsat vermeden görüşmek için geldiklerini vurgulayarak, "Görüyorum ki, bu büyük coşkunuzla zaten Şanlıurfa, evet bu meydanda kendini ispat etti" dedi.

“Büyükşehir Belediyemiz gerçekten kendisini en güzel şekilde ispat etti”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık bir milyar liraya yakın bütçeyle yatırımlar gerçekleştirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Abide ve Karakoyun köprülü kavşaklarını inşa etti ve bugün açılışını yapıyoruz. Yaptığı 1 milyon 860 bin metrekare beton parkeyle 156 kilometre beton yolla kurduğu asfalt şantiyesiyle Büyükşehir Belediyemiz gerçekten kendisini en güzel şekilde ispat etti. Yaptığı restorasyonlar, bakım ve onarım işleriyle ecdat yadigârı eserlere sahip çıktı. Kentsel dönüşüm çalışmaları için bir milyar liraya yakın kamulaştırma gerçekleştirdi. Parklar, çevre düzenlemeleri, sosyal tesislerle hizmet kalitesini yükseltti. Mezbahadan hayvan borsasına, halk ekmekten seralara kadar pek çok alanda kurduğu fabrikalarla üreticilere destek verdi."

Göç İdaresi Başkanlığınca kurulan 6 geri gönderme merkezinin, çeşitli kurumların hizmet binalarının, olimpik yüzme havuzu, kuzeybatı çevre yolu gibi pek çok yatırımın açılışının yapılacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eser ve hizmetlerin şehre hayırlı olmasını diledi, hizmetleri şehre kazandırdıkları için bakanlıkları, kurumları, belediyeleri ve özel sektörü tebrik etti.

“Biz 20 yıllık eserlerimizle konuşuyoruz”

Türkiye'nin geleceği üzerine siyasi, ekonomik, askerî hesap yapan, içerideki ve dışarıdaki herkese önemli mesajlar vermek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yaşanan olumsuzluklar sakın sizleri ümitsizliğe sevk etmesin. Mesajlarımızı net bir şekilde verelim. Kimse boş hayale kapılmasın. Yanlış hesap yapmasın. Siz Bay Kemal'e filan bakmayın. Onun yanındakilere bakmayın. Evet, şimdi mesajlarımızı tek tek verelim. Allah'ın izni ve milletimizden alacağımız güçlü destekle 2023 seçiminde bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki, yine Allah'ın izniyle milletimizin takdiriyle Meclis'te çoğunluğu elde ederek yasama faaliyetlerini sizlerin vereceği görevle sürdürmeye biz hazırız. Siz de bu görevi vermeye hazır mısınız? Üç, Türkiye ekonomisi modelini mutlaka başarıya ulaştırarak, bir süredir insanlarımızın hayatlarını zorlaştıran sıkıntıları biiznillah geride bırakacağız. Küresel ekonomide, küçülme endişelerinin zirveye çıktığı bir dönemde biz üretimimizde, istihdamımızla, ihracatımızla büyümeye hazırız. Siz bu görevi bize vermeye hazır mısınız?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dört, güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 kilometrelik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız. Terör örgütü ve onun yularını elinde tutanların, güvenlik güçlerimize ve masum sivillere karşı yaptıkları saldırılar bizi bu kararlılığımızdan asla döndüremeyecek. Bu görevi bize vermeye var mısınız? Beş, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun siyasi ve ekonomik hedeflerini birer birer hayata geçirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz. Bu görevi bize vermeye var mısınız?"

Yönetim sistemini, gençlerin özgürlük, adalet, hak, refah beklentilerine en ileri düzeyde karşılık verecek şekilde geliştireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek dertlerinin, altılı masada olduğu gibi... Ne yapıyorlar, sen ne istiyorsun, şunu. Sen ne istiyorsun, bunu. Onlara bir şeyler dağıtmakla meşguller bunlar. Biz 85 milyona ne yaparız, bunu yerine getirmekle mükellefiz. Bu görevi vermeye var mısınız? Yedi, tek becerileri, kendi partilerindeki iktidarlarını sürdürmek, tek başarıları, kongre kazanmak olanların Türkiye'ye verecekleri hiçbir şey olmadığını seçim gününe kadar attığımız her adımla ispatlayacağız. Buna inanıyor muyuz? Sekiz, kapalı devre parti toplantılarında belki işe yarayabilen, yalan ve iftira siyasetinin sahte cengaverlik gösterenlerin gerçek hayatta karşılığı bulunmadığını bakıp usanmadan anlatmaya var mıyız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıllık eserler ve hizmetlerle konuştuklarını belirterek, şunları kaydetti: "Peki, Bay Kemal ve yandaşları neyle konuşuyor? Onlar musluk açıyorlar, musluk kapatıyorlar. Ama biz işte biraz sonra da göreceksiniz, eserlerimizle ortadayız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını kucaklayacak vizyonumuzla milletimizin huzuruna çıkıyoruz ve milletimize asla yalanla değil hakikatle konuşuyoruz. Şimdi hazır mısınız? Bu muhteşem katılım hep bir ağızdan, Türkiye'nin dört bir yanı duysun. Tamam. Gür seda ile tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.