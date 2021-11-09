CHP’li Tutdere’den 10 Kasım mesajı

Tutdere, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; “10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil; fikirlerini ve ideallerini anlama, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni demokrasiyle taçlandırarak geleceğe taşıma azmimizin tazelendiği gündür. Atatürk’ün Millî Mücadeledeki inancı ve yol göstericiliği sayesinde milletimiz bağımsızlık savaşında omuz omuza vererek büyük bir galibiyet elde etmiş, bu galibiyetin ardından da demokrasi ve cumhuriyetle çağdaş Türkiye’nin yolu açılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dağılmış bir imparatorluğun küllerinden güneş gibi parlayan, akla ve bilime önem vererek yolunu çizen bir ülke yarattı. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesi için Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, yokluk içinde büyük savaşlar vererek güçlü Türkiye’yi yaratan eşsiz liderimizin düşünceleri ışığında çağdaş ve demokratik Türkiye yolunda yürüyüşümüzü kararlıkla sürdüreceğiz. Büyük başarılarla mazlum milletlere örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için var gücümüzle çalışacak; bir çift mavi gözün ışığında demokratik, laik, sosyal ve millet egemenliğine dayalı hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83’üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyorum” şeklinde konuştu.