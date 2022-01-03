CHP'li Tutdere: Zulüm yasası yeni yılın ilk gününde yürürlüğe girdi

Tutdere,"İktidar sırtını tütüncüye, yüzünü uluslararası tütün kartellerine döndü. Bugün geldiğimiz noktada uluslararası tütün kartelleri piyasayı ele geçirirken, hapis cezasının yürürlüğe girmesiyle yerli tütün üreticisi elindeki ekmeğinden de oldu.Tütün üreticilerimizin ve tütün ticareti yapan esnafımızın bu süreçte dikkatli olması gerekiyor" dedi.

"Ertelemenin çözüm olmayacağı konusunda iktidarı uyarmıştık"

İktidarı defalarca uyardıklarını hatırlatan Milletvekili Tutdere,"Yetkisiz Sarmalık tütün ticareti yapan kişiler halkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören yasanın 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe girmesiyle birlikte tek geçim kaynaklarının ellerinden alınmasına tepki gösteren binlerce Adıyamanlı tütün üreticisi, Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapatarak “Tütünüme Dokunma” eylemi başlatmış, gerek bizlerin TBMM’de verdiği mücadele gerekse tütün üreticileriyle tütüncü esnafının dik duruşu sayesinde yasanın yürürlüğü 6 ay ertelenmişti. Ancak bu ertelemenin tütüncünün yarasına merhem olmayacağını, altı ayın sonunda aynı tabloyla karşılaşacağımızı defalarca iktidara ve küçük ortağına anlatmamıza rağmen dinletemedik. Bugün geldiğimiz noktada uluslararası sigara şirketleri sarmalık kıyılmış tütün mamulünü paketleyerek piyasaya sürdü, yani piyasayı çoktan ele geçirdi. Ancak Adıyamanlı, Malatyalı, Diyarbakırlı, Bitlisli tütün üreticileri bırakın piyasaya girmeyi elindeki ekmeğinden de oldu." ifadelerini kullandı.

"AK Parti iktidarına tütün üreticilerinin ekmeğiyle oynamayın dedik, dinletemedik"

"Yerli tütündeki hapis cezasının tamamen ortadan kaldırılması için AK Parti iktidarına defalarca çağrıda bulunduk, kanun teklifleri verdik" diyen Tutdere,"Yaşanacak mağduriyetleri gördük ve aylar öncesinden, her platformda konu halkında iktidara çözüm için çağrılarda bulunduk. Bu çağrımızı Çelikhan Meydanı’nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde, komisyon görüşmelerinde, katıldığımız televizyon programlarında defalarca yineledik. Yerli üreticiyi uluslararası tütün kartellerine karşı koruyacak, hapis cezasını yerli üretici için ortadan kaldıracak kanun teklifleri, araştırma önergeleri sunduk, ancak her defasında AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. İktidarı pek çok kez uyardık: Adıyamanlı, Malatyalı, Diyarbakırlı, Bitlisli tütün üreticilerinin ekmeğiyle, aşıyla oynamayın dedik. Ancak iktidar, üreticinin ve esnafın talebine kulak tıkadı. AK Parti ve MHP sırtını millete, yüzünü uluslararası sigara kartellerine döndü." dedi.

"Tütüncünün feryatlarına kulak verecek bir vicdanı bulamadık"

Hapis cezasının tamamen ortadan kaldırılması için gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgi aktaran Milletvekili Tutdere,"Hapis cezasının yürürlük tarihinin üreticiyi oyalamak için ertelenmesi yerine, cezanın kökten kaldırılması gerektiğini savunarak ertelemenin buna göre yapılması gerektiğini vurguladık. Tütünden sorumlu Tarım ve Orman Bakan Yardımcısıyla görüştüm, olmadı. TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüştüm, ellinizi vicdanınıza koyun ve geçimini tütünden sağlayan fakir fukaranın mağdur olmaması için bu yasayı erteleyelim. Daha sonradan toptan bu cezayı ortadan kaldıracak çalışmalara yapalım dedim, dedik ama maalesef tütüncünün feryatlarına kulak verecek bir vicdanı bugüne kadar bulamadık." şeklinde konuştu.

"Tütüncünün ekmek mücadelesinin karşısında hiçbir güç duramayacaktır"

Tütün mücadelesinin siyaset üstü bir onur mücadelesi olduğunun altını çizen Milletvekili Tutdere,"Tütün mücadelesi gelecek mücadelesidir. Türkiye’yi yönetenler bu sorunu çözmek zorundadır. İktidar bu sorunu çözünceye kadar bizlerin nefesini ensesinde hissedecek. Hiçbir güç, tütün üreticisi ve tütüncü esnafının onurlu ekmek mücadelesinin karşısında duramayacaktır. Uluslararası sigara şirketleri memnun olacak diye, zengin şirketlerin patronları paralarına para katsın diye yüzbinlerce insanı mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Şu anda hepimizin ortak paydası tütündür. Kimse tütüncünün eğileceğini, bir santim geri adım atacağını sakın aklından geçirmesin. Türkiye’nin dört bir yanında bu işten ekmeğini kazanan bütün onurlu insanlar, bu işi çocuklarının geleceği olarak görüyorlar ve bu işin bilincindeler. Kimse tütüncünün aklıyla dalga geçmesin, tütüncünün geleceğine de ipotek koymasın. 100 yıldır bu topraklarda dedelerimizin, atalarımızın ürettiği, sattığı tütüne el uzatan da göz diken de sandık milletin önüne geldiğinde bedelini en ağır şekilde ödeyecek. Biz Adıyaman Milletvekili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kadrolarımızla tütün üreticilerimiz ve tütüncü esnafımız için var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.