Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

CHP’li Tutdere: Zamlar nedeniyle milletin canı yanıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, zamlar nedeniyle milletin canının yandığını söyledi.

02 Kasım 2021 Salı 12:39
7 Okunma
CHP’li Tutdere: Zamlar nedeniyle milletin canı yanıyor

Tutdere, ayıca Bakan Fatih Dönmez’e, “Evine tüp alamayan annelere, aracına motorin alamayan asgari ücretliye, elektrik faturasını ödeyemeyen emekliye, doğal gaz zamları nedeniyle evinin peteklerini bir bir kapatan fakir fukaraya, elektrik borcunu ödeyemediği için ürünü tarlada kuruyan çiftçiye, kömür alamayan garibana, yoksula bütçenizde pay var mı?".

“Yoksula pay var mı?”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e hitaben, “Bakanlığınızın görev alanına giren doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere zamlar nedeniyle milletin canı yanıyor” diyen milletvekili Tutdere, “Bütçede, şu an evine tüp alamayan annelere, aracına motorin alamayan asgari ücretliye, elektrik faturasını ödeyemeyen emekliye, doğal gaz zamları nedeniyle evinin peteklerini bir bir kapatan fakir fukaraya, elektrik borcunu ödeyemediği için millî geliri, serveti, ürünü tarlada kuruyan çiftçiye, kış şartlarında kömür alamayan garibana, yoksula gerçekten pay var mı? Milletimizin gözü bu soruların cevabında. Ancak sabahtan beri sizi dinledik, millete bir payın olmadığını üzülerek görmekteyiz” dedi.  

“Adıyaman tarımsal sulamadaki elektrik desteğinden faydalanmak istiyor”

Atatürk Barajı'na ev sahipliği yapıyoruz ama tarımsal sulamada kullanılan elektrik konusunda destek alamıyoruz diyen Tutdere, “Şanlıurfa ve ötesindeki Güneydoğu illeri destek alıyor, Adıyaman tarımsal sulamadaki desteği alamıyor. Bunun sebebi nedir? Neden Adıyaman'a ayrımcılık yapıyorsunuz? Biz Atatürk Barajı'na, Türkiye'ye elektrik üreten en büyük baraja büyük fedakârlıklar yaptık; ilçelerimizi verdik, köylerimizi verdik, arazilerimizi verdik. Çiftlerimiz aynen şunu söylüyor: Neden biz bundan faydalanamıyoruz? Adıyaman Tarımsal Sulamada kullanılan elektrik desteğinden faydalanmak istiyor. Sayın Bakan, Adıyaman'ı, tarımda kullanılan elektriği desteklenen iller almayı düşünüyor musunuz?”
   
“Adıyaman'da çıkarılan yer altı kaynakları Adıyaman'da işlensin”

Adıyaman’ın bakır, petrol ve mermer başta olmak üzere yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip olduğunu ifade eden Tutdere, “Adıyaman; bakır, petrol ve mermer başta olmak üzere yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle gerçekten Anadolu'muzun en güzel kentlerinden biri. Türkiye'de son zamanlarda özellikle bakır madeni konusunda da çok ciddi üretimin yapıldığı iller arasında. Ancak Adıyaman'da üretilen bakır, Adıyaman'da işletilmeden, direkt araçlarla Samsun'a götürülüyor. Adıyamanlı hemşehrilerimiz, bütün Adıyamanlılar artık Adıyaman'da çıkarılan yer altı kaynaklarının Adıyaman'da işlenmesini sağlayacak işletmelerin de bir an evvel açılmasını ve burada istihdam yaratacak şekilde bir çalışma yapılmasını bekliyor.  Ayrıca Mermer ocakları konusunda Adıyaman çok önemli bir üretim merkezi ama mermer ocaklarındaki ıslah konusunda Bakanlığınızın ciddi denetimi yok. Mermer ocaklarına yakın olan köylülerimiz çok ciddi problemler yaşıyor. Denetim ve tedbir olmadığı için her yıl iş kazalarından gençlerimiz vefat ediyor. Bu konuda da Bakanlığınızın gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“İçme suyunda kullanılan elektriğin desteklenmesi gerekiyor”

Anadolu’daki en önemli sorunlardan bir tanesinin de içme suyu olduğunu belirten Milletvekili Tutdere, “Doğu'da, Güney Doğu'da ve Anadolu'nun birçok kentinde, özellikle köylerde içme suyu kuyulardan sağlanıyor. Elektrik faturalarının yüksekliği nedeniyle artık köyde yaşayan yurttaşlarımız suyu İstanbul'dan, Ankara'dan daha pahalıya kullanıyorlar. Çoğu köyde muhtarlar elektrik faturalarını toplayamadığı için yazın ortasında yurttaşlarımız suya erişemediler ve ciddi hastalıklarla karşı karşıya kaldılar. İçme suyunda kullanılan elektriğin de mutlaka desteklenmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin de alınması gerekiyor" dedi.

“Zamlar nedeniyle petekleri kapatan vatandaş, sandık geldiğinde ampulü söndürecek”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere, Bakan Dönmez’e; “Yüksek elektrik faturalarından dolayı esnafımızın, köylülerimizin, yurttaşlarımızın dayanacak gücü kalmadı. Kimi iş yerindeki ampulleri söndürüyor, kimi evindeki petekleri kapatıyor. Vatandaşlar bu konuda iktidardan çözüm bekliyor. Ancak öyle anlaşılıyor ki sizin bu konuda çözüm üretecek bir planınız yok! Ama vatandaş şunu da söylüyor: Biz şu anda hayat pahalılığından, zamlardan dolayı ampulleri burada söndürüyoruz, inşallah vakti geldiğinde sandıkta da ampulleri söndüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vekil Aydın: Recep içme suyu Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat’ın ihtiyacını karşılayacak
Vekil Aydın: Recep içme suyu Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat’ın ihtiyacını karşılayacak
CHP'li Tutdere: Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara hazırız - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara hazırız - Videolu Haber
Tutdere: Mağduriyetlerin sebebi Türkiye'nin kötü yönetilmesidir - Videolu Haber
Tutdere: Mağduriyetlerin sebebi Türkiye'nin kötü yönetilmesidir - Videolu Haber
İYİ Partili Karaaslan: Vatandaşlarımız esnaflarımız zor durumda
İYİ Partili Karaaslan: Vatandaşlarımız esnaflarımız zor durumda
Adıyaman HDP bütçeyi gündemine aldı - Videolu Haber
Adıyaman HDP bütçeyi gündemine aldı - Videolu Haber
CHP Adıyaman İl Kadın Kolları’ndan genel merkezilerine ziyaret
CHP Adıyaman İl Kadın Kolları’ndan genel merkezilerine ziyaret
Binzet: “Geleceğe Daha Güvenle Bakacağız”
Binzet: “Geleceğe Daha Güvenle Bakacağız”
Aydın: Türkiye, liderinin önderliğinde tam bağımsız ve güçlü bir ülkedir
Aydın: Türkiye, liderinin önderliğinde tam bağımsız ve güçlü bir ülkedir
CHP'li Tutdere: Vatandaş mecbur kalmadıkça artık seyahat edemiyor - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: Vatandaş mecbur kalmadıkça artık seyahat edemiyor - Videolu Haber
AK Parti Kahta teşkilatından Erdoğan'a ziyaret
AK Parti Kahta teşkilatından Erdoğan'a ziyaret
CHP'li Binzet: Kriz halkın belini büktü; alıcı ve satıcı dertli
CHP'li Binzet: Kriz halkın belini büktü; alıcı ve satıcı dertli
CHP’li Tutdere: Gittiğimiz her yerde gerçekten bir dokunduk bin ah işittik - Videolu Haber
CHP’li Tutdere: Gittiğimiz her yerde gerçekten bir dokunduk bin ah işittik - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: Kayıt dışılık artıyor, kayıtlı çalışanlara ise işsizlik maaşı bağlanmıyor
CHP'li Tutdere: Kayıt dışılık artıyor, kayıtlı çalışanlara ise işsizlik maaşı bağlanmıyor
Adıyaman MHP’den esnaf ziyareti
Adıyaman MHP’den esnaf ziyareti
Aydın, AK Parti ‘Teşkilat Akademisi’ programına katıldı
Aydın, AK Parti ‘Teşkilat Akademisi’ programına katıldı
CHP’li Binzet, gazeteciler gününü kutladı
CHP’li Binzet, gazeteciler gününü kutladı
Muzaffer Yıldız, Ana Parti Kahta İlçe Başkanı oldu
Muzaffer Yıldız, Ana Parti Kahta İlçe Başkanı oldu
AK Partili Aydın: Ankara'da Adıyaman için çalmadık kapı bırakmıyoruz
AK Partili Aydın: Ankara'da Adıyaman için çalmadık kapı bırakmıyoruz
AK Partili Aydın, hastalara moral verdi
AK Partili Aydın, hastalara moral verdi
CHP İl Başkanı Binzet 'ten Muhtarlar Günü Mesajı
CHP İl Başkanı Binzet 'ten Muhtarlar Günü Mesajı
CHP’li Tutdere: Türkiye’nin erken seçime değil, hemen seçime ihtiyacı var
CHP’li Tutdere: Türkiye’nin erken seçime değil, hemen seçime ihtiyacı var
Adıyaman’da ‘Hakların Demokrasi Partisi’ 9. yaşını kutladı - Videolu Haber
Adıyaman’da ‘Hakların Demokrasi Partisi’ 9. yaşını kutladı - Videolu Haber
Başkan Binzet'ten Yerel Basına Destek Açıklaması
Başkan Binzet'ten Yerel Basına Destek Açıklaması
Ahmet Aydın: Adıyaman için her türlü gayreti gösteriyoruz
Ahmet Aydın: Adıyaman için her türlü gayreti gösteriyoruz
CHP’li Tutdere, Gerger ilçesinin içme suyu sıkıntısını meclis gündemine taşıdı - Videolu Haber
CHP’li Tutdere, Gerger ilçesinin içme suyu sıkıntısını meclis gündemine taşıdı - Videolu Haber
Milletvekili Toprak: Vergi kanunu milyonlarca insanımıza can suyu olacak
Milletvekili Toprak: Vergi kanunu milyonlarca insanımıza can suyu olacak
AK Parti Genç Kolları’ndan 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' projesi
AK Parti Genç Kolları’ndan 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' projesi
Bakan Yardımcısı Alpaslan’dan, Başkan Kılınç’a ziyaret
Bakan Yardımcısı Alpaslan’dan, Başkan Kılınç’a ziyaret
CHP’li Tutdere: Avrupa Birliği’nden alınan fonlar amacı dışında kullanılmış
CHP’li Tutdere: Avrupa Birliği’nden alınan fonlar amacı dışında kullanılmış
Aydın: "Oturakçı Pazarında tütüncü esnafımızla bir araya geldik"
Aydın: "Oturakçı Pazarında tütüncü esnafımızla bir araya geldik"

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim