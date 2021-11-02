CHP’li Tutdere: Zamlar nedeniyle milletin canı yanıyor

Tutdere, ayıca Bakan Fatih Dönmez’e, “Evine tüp alamayan annelere, aracına motorin alamayan asgari ücretliye, elektrik faturasını ödeyemeyen emekliye, doğal gaz zamları nedeniyle evinin peteklerini bir bir kapatan fakir fukaraya, elektrik borcunu ödeyemediği için ürünü tarlada kuruyan çiftçiye, kömür alamayan garibana, yoksula bütçenizde pay var mı?".

“Yoksula pay var mı?”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e hitaben, “Bakanlığınızın görev alanına giren doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere zamlar nedeniyle milletin canı yanıyor” diyen milletvekili Tutdere, “Bütçede, şu an evine tüp alamayan annelere, aracına motorin alamayan asgari ücretliye, elektrik faturasını ödeyemeyen emekliye, doğal gaz zamları nedeniyle evinin peteklerini bir bir kapatan fakir fukaraya, elektrik borcunu ödeyemediği için millî geliri, serveti, ürünü tarlada kuruyan çiftçiye, kış şartlarında kömür alamayan garibana, yoksula gerçekten pay var mı? Milletimizin gözü bu soruların cevabında. Ancak sabahtan beri sizi dinledik, millete bir payın olmadığını üzülerek görmekteyiz” dedi.

“Adıyaman tarımsal sulamadaki elektrik desteğinden faydalanmak istiyor”

Atatürk Barajı'na ev sahipliği yapıyoruz ama tarımsal sulamada kullanılan elektrik konusunda destek alamıyoruz diyen Tutdere, “Şanlıurfa ve ötesindeki Güneydoğu illeri destek alıyor, Adıyaman tarımsal sulamadaki desteği alamıyor. Bunun sebebi nedir? Neden Adıyaman'a ayrımcılık yapıyorsunuz? Biz Atatürk Barajı'na, Türkiye'ye elektrik üreten en büyük baraja büyük fedakârlıklar yaptık; ilçelerimizi verdik, köylerimizi verdik, arazilerimizi verdik. Çiftlerimiz aynen şunu söylüyor: Neden biz bundan faydalanamıyoruz? Adıyaman Tarımsal Sulamada kullanılan elektrik desteğinden faydalanmak istiyor. Sayın Bakan, Adıyaman'ı, tarımda kullanılan elektriği desteklenen iller almayı düşünüyor musunuz?”



“Adıyaman'da çıkarılan yer altı kaynakları Adıyaman'da işlensin”

Adıyaman’ın bakır, petrol ve mermer başta olmak üzere yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip olduğunu ifade eden Tutdere, “Adıyaman; bakır, petrol ve mermer başta olmak üzere yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle gerçekten Anadolu'muzun en güzel kentlerinden biri. Türkiye'de son zamanlarda özellikle bakır madeni konusunda da çok ciddi üretimin yapıldığı iller arasında. Ancak Adıyaman'da üretilen bakır, Adıyaman'da işletilmeden, direkt araçlarla Samsun'a götürülüyor. Adıyamanlı hemşehrilerimiz, bütün Adıyamanlılar artık Adıyaman'da çıkarılan yer altı kaynaklarının Adıyaman'da işlenmesini sağlayacak işletmelerin de bir an evvel açılmasını ve burada istihdam yaratacak şekilde bir çalışma yapılmasını bekliyor. Ayrıca Mermer ocakları konusunda Adıyaman çok önemli bir üretim merkezi ama mermer ocaklarındaki ıslah konusunda Bakanlığınızın ciddi denetimi yok. Mermer ocaklarına yakın olan köylülerimiz çok ciddi problemler yaşıyor. Denetim ve tedbir olmadığı için her yıl iş kazalarından gençlerimiz vefat ediyor. Bu konuda da Bakanlığınızın gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“İçme suyunda kullanılan elektriğin desteklenmesi gerekiyor”

Anadolu’daki en önemli sorunlardan bir tanesinin de içme suyu olduğunu belirten Milletvekili Tutdere, “Doğu'da, Güney Doğu'da ve Anadolu'nun birçok kentinde, özellikle köylerde içme suyu kuyulardan sağlanıyor. Elektrik faturalarının yüksekliği nedeniyle artık köyde yaşayan yurttaşlarımız suyu İstanbul'dan, Ankara'dan daha pahalıya kullanıyorlar. Çoğu köyde muhtarlar elektrik faturalarını toplayamadığı için yazın ortasında yurttaşlarımız suya erişemediler ve ciddi hastalıklarla karşı karşıya kaldılar. İçme suyunda kullanılan elektriğin de mutlaka desteklenmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin de alınması gerekiyor" dedi.

“Zamlar nedeniyle petekleri kapatan vatandaş, sandık geldiğinde ampulü söndürecek”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere, Bakan Dönmez’e; “Yüksek elektrik faturalarından dolayı esnafımızın, köylülerimizin, yurttaşlarımızın dayanacak gücü kalmadı. Kimi iş yerindeki ampulleri söndürüyor, kimi evindeki petekleri kapatıyor. Vatandaşlar bu konuda iktidardan çözüm bekliyor. Ancak öyle anlaşılıyor ki sizin bu konuda çözüm üretecek bir planınız yok! Ama vatandaş şunu da söylüyor: Biz şu anda hayat pahalılığından, zamlardan dolayı ampulleri burada söndürüyoruz, inşallah vakti geldiğinde sandıkta da ampulleri söndüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.