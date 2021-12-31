banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 10
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,866.86
ALTIN
796.44
DOLAR
13.56
STERLİN
18.38
EURO
15.42

CHP’li Tutdere: Yeşerttiğimiz umutları yeni yılda daha da kuvvetlendireceğiz

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

31 Aralık 2021 Cuma 15:56
3 Okunma
CHP’li Tutdere: Yeşerttiğimiz umutları yeni yılda daha da kuvvetlendireceğiz

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajdahalkın iktidarını kuruncaya dek var güçleriyle çalışacaklarının altını çizerek, yeni yılda yeşeren umutları daha kuvvetlendirerek karanlığın sonundaki aydınlığa ulaşacaklarını ifade etti. 

Yayımladığı mesajda 2022 yılının Türkiye’ye demokrasi, adalet ve huzur getirmesini temenni ettiğini ifade eden CHP’li Tutdere, “Yeni yıl demekyeni bir başlangıç ve yeniumutlar demektir. Yeni yılda da var gücümüzle çalışacak yeşerttiğimiz umutları daha da kuvvetlendirerek karanlığın sonundaki aydınlığa ulaşacağız. Halkın iktidarını kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Mutlu, huzurlu ve adil bir geleceğin inşası için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edecek eşit, demokratik, hakça bölüşen bir Türkiye için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

2022 yılının ekonomik sıkıntıların sona erdiği, çocuklarımızın barış ve sevgi içindebüyüdükleri, adaletin yeniden tesis edildiği bir yıl olmasını diliyorum.Umuyorum ki pandemi 2022 yılında son bulursağlık dolu korkusuz bir hayata tekrar adım atar, 2022 yılında güzel bir Türkiye'de uyanır, güzel günleri hep birlikte kucaklarız. 2022 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzurve bereket getirmesini temenni ediyor, tüm yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık dolu bir yıl diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 31.12.2021 16:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Emre: Bizim önemli projelerimizin bitimi inşallah 2022 yılı olacak - Videolu Haber
Başkan Emre: Bizim önemli projelerimizin bitimi inşallah 2022 yılı olacak - Videolu Haber
CHP'li Binzet'ten yeni yıl mesajı
CHP'li Binzet'ten yeni yıl mesajı
Başkan Turanlı’dan yeni yıl mesajı
Başkan Turanlı’dan yeni yıl mesajı
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Türkiye’yi bu karanlıktan hep beraber kurtaracağız
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Türkiye’yi bu karanlıktan hep beraber kurtaracağız
Başkan Aydın, Adıyaman ve ilçelerdeki yatırımları inceledi
Başkan Aydın, Adıyaman ve ilçelerdeki yatırımları inceledi
CHP'li Buluş: 2021 yılı biterken Türkiye’nin can yakan ekonomik sorunları derinleşti
CHP'li Buluş: 2021 yılı biterken Türkiye’nin can yakan ekonomik sorunları derinleşti
CHP heyetinden, Başkan Kılınç’a ziyaret
CHP heyetinden, Başkan Kılınç’a ziyaret
İş İnsanı Karahan: Her yeni yıl yeni umut ve yeni bir başlangıçtır
İş İnsanı Karahan: Her yeni yıl yeni umut ve yeni bir başlangıçtır
Milletvekili Tutdere: Halk yetki verdiğinde ülkemizi güzel günlere taşıyacağız
Milletvekili Tutdere: Halk yetki verdiğinde ülkemizi güzel günlere taşıyacağız
Başkan Kılınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan takdir aldı
Başkan Kılınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan takdir aldı
'2021'in En Başarılı Milletvekilleri' açıklandı; Aydın o listede
'2021'in En Başarılı Milletvekilleri' açıklandı; Aydın o listede
AK Parti MKYK Üyesi Külünk'ten, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti MKYK Üyesi Külünk'ten, Başkan Kılınç'a ziyaret
CHP’li Bozat: Tütün üreticilerinin gergin bekleyişi sürüyor
CHP’li Bozat: Tütün üreticilerinin gergin bekleyişi sürüyor
AK Parti'den 'Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme' broşürü - Videolu Haber
AK Parti'den 'Yatırım, İstihdam, Üretim, İhracat, Büyüme' broşürü - Videolu Haber
CHP’li Bozat, Merkez Bankasının 'Mevduat' uygulamasını değerlendirdi
CHP’li Bozat, Merkez Bankasının 'Mevduat' uygulamasını değerlendirdi
Genel Başkan Erbakan: Milli Görüş ruhunu tekrardan iktidara getireceğiz - Videolu Haber
Genel Başkan Erbakan: Milli Görüş ruhunu tekrardan iktidara getireceğiz - Videolu Haber
CHP'li Binzet, tarımda artan girdi maliyetlerine dikkat çekti
CHP'li Binzet, tarımda artan girdi maliyetlerine dikkat çekti
Boynukara, Siyasal iklimi zehirleyen dinamikleri ele aldı
Boynukara, Siyasal iklimi zehirleyen dinamikleri ele aldı
Başkan Aydın: Adıyaman için bakanlıkların kapılarını aşındırıyoruz
Başkan Aydın: Adıyaman için bakanlıkların kapılarını aşındırıyoruz
AK Partili Dağtekin: Finans merkezi Londra bile bu hamleleri şaşkınlıkla izledi
AK Partili Dağtekin: Finans merkezi Londra bile bu hamleleri şaşkınlıkla izledi
Başkan Aydın: İlimize kazandırılacak projeler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
Başkan Aydın: İlimize kazandırılacak projeler için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Tütüne hapis konusunda AK Parti ve MHP yine şaşırtmadı - Videolu Haber
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Tütüne hapis konusunda AK Parti ve MHP yine şaşırtmadı - Videolu Haber
CHP’li Bozat'tan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e ziyaret
CHP’li Bozat'tan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'e ziyaret
Adıyaman’ın adı İstanbul’dan yankılandı
Adıyaman’ın adı İstanbul’dan yankılandı
CHP'li Buluş: Türkiye yoksullukta en üst seviyelere çıkarılmıştır
CHP'li Buluş: Türkiye yoksullukta en üst seviyelere çıkarılmıştır
Ulubey, Adıyaman'da yaşanan intihar vakaların araştırılmasını istedi
Ulubey, Adıyaman'da yaşanan intihar vakaların araştırılmasını istedi
Milletvekili Toprak: Adıyaman birçok güzelliğiyle ilgi odağı olacaktır
Milletvekili Toprak: Adıyaman birçok güzelliğiyle ilgi odağı olacaktır
Başkan Aydın'dan Akıncılar Beldesine doğalgaz müjdesi
Başkan Aydın'dan Akıncılar Beldesine doğalgaz müjdesi
Bakanlık’ta gündem 'Adıyaman'
Bakanlık’ta gündem 'Adıyaman'
Milletvekili Tutdere: Ekonomik kriz Adıyaman’daki intihar vakalarında büyük artışa neden oldu
Milletvekili Tutdere: Ekonomik kriz Adıyaman’daki intihar vakalarında büyük artışa neden oldu

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim