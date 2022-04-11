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CHP'li Tutdere: Ya Avrupa, ya ölüm

Google verilerine göre Türkiye’de internet üzerinden son üç yılda en çok yapılan aramalarda, yurtdışında iş bulma umudu ve intiharın öne çıktığını ifade eden CHP’li Tutdere, "Daha önce yoksulluk nedeniyle böbreğini satmak isteyenlerin yaptığı aramalar gündem olmuştu. Son yaptığımız araştırmalarda ‘yurtdışı iş ilanları’ ile ‘nasıl intihar edebilirim?” ibarelerinin aranma oranlarının yüzde beş bini aştığını üzülerek görmekteyiz. Bu durum artık Türkiye’de iş bulma ümidini yitirenlerin, yaptığı işin karşılığını alamayanların, işsizlik ve yoksulluktan kırılan yurttaşlarımızın geldiği içler acısı hali gözler önüne sermektedir." dedi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 15:06
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CHP'li Tutdere: Ya Avrupa, ya ölüm

Türkiye’nin gerçek beka sorunu: beyin göçü 
Beyin göçünün sebeplerini genellikle olanaksızlık, işsizlik, ilgisizlik gibi faktörlerin oluşturduğunu ifade eden CHP’li Tutdere "Az gelişmişlik oranı, ülkede işsizliğin yüksek olması, nitelikli kişilerin düşük ücretlerle çalıştırılması, ülkede uygulanan maaş politikalarının yanlışlığı, yöneticilerin niteliksiz ve liyakatsiz olması ve gençlere fırsat tanınmaması gibi faktörler beyin göçünü tetikliyor. Dolayısıyla ekonomik durumda iyileşme, yüksek maaş beklentisi, kaliteli yaşam arzusuyla özellikle nitelikli gençlerimiz göç yolunu seçiyor. Toplam nüfusumuzun yüzde 15’ini oluşturan 13 milyon gençle 20 AB üyesi ülkenin nüfusunu geride bırakmamıza karşın, doktorlara dahi kapının önünü gösteren iktidar yüzünden bu avantajımızı doğru kullanamıyoruz. Gençlerin hayallerini, umutlarını çalan bir iktidar var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in en son açıkladığı verilere göre, 2019’da Türkiye’den en çok göçün yaşandığı yaş grubu 25-29. Ülkeden yurt dışına giden 330 bin 289 kişiden 50 bin 154’ünü, 25-29 yaş grubunun oluşturduğu göze çarpmaktadır. Gençlerin ağırlıkla yer aldığı hak arayışı eylemlerinin, bizzat siyasi erkin yönlendirmesi sonucu şiddetle bastırılması, terör suçlamasıyla cezalandırılması, karşı karşıya kaldığımız ve Türkiye’nin gerçek beka sorunu olarak gördüğümüz beyin göçü sorununun daha da büyümesine yol açmaktadır" dedi. 
Son çare 'intihar' olarak görülüyor
Google verilerinin İçişleri Bakanlığı tarafından da adeta doğrulandığını vurgulayan Tutdere, “İçişleri Bakanlığı'nın Eylül 2021’de açıkladığı verilere göre 2015-2020 yılları arasında, 10 bin 94’ü erkek, 3 bin 281’i kadın, bin 155’i 18 yaş altı kişi olmak üzere 14 bin 530 kişi intihar etmiş. Bir yanda açlık sınırının altındaki asgari ücretle yaşam mücadelesi veren yurttaşlarımız, diğer yanda TÜİK’in pembe tablolarında bile artışı gizlenemeyen yaklaşık 4 milyon işsizin olduğu ülkemizde insanlar son çare olarak intiharı görüyor. Gerek Google arama motoru verileri gerekse bakanlık verileri bu acı tabloyu gözler önüne seriyor.” ifadelerini kullandı. 
Arama motoru Google verilerinde işsizlik ve intiharla ilgili ifadelerin aratılması son üç yılda yüzde 5 bin arttı.  

Kaynak: PHA
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