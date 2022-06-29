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CHP'li Tutdere: Vatandaşlarımız sıcak ekmeğe hasret hale geldi - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere Adıyaman Fırıncılar Odası Başkanı Abdulkadir Akbaş ile birlikte, artan maliyetler karşısında zor durumda olduklarını belirterek, vatandaşların sıcak ekmeğe hasret kaldıklarını söyledi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 20:57
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CHP'li Tutdere: Vatandaşlarımız sıcak ekmeğe hasret hale geldi - Videolu Haber

Fırıncı esnaflarının yaşadığı sorunları bizzat yerinde inceleyen Milletvekili Tutdere un, maya, odun fiyatlarına yapılan fahiş zamlar ile elektrik ve doğalgaz faturalarına art arda yapılan artışlardan dolayı fırıncıların yaşadığı sorunları dinledi.
"Fırıncı esnafı iflasın eşiğinde"
Adıyaman genelinde 35 adet somun ekmek fırını olduğunu vurgulayarak yaşanan krizden dolayı 25 fırının kapısına kilit vurulduğunu dile getiren Fırıncılar Odası Başkanı Akbaş,"Adıyaman genelinde 400'e yakın pide fırını, 35 tane de somun ekmek fırını var. 25 fırınımız krizden dolayı kapandı. Un fiyatları fırladı gitti, maya fiyatı, doğalgaz ve elektrik faturaları, kiralar aldı başını gitti. Zor durumdayız. Geçen yıl torbası 180- 190 lira olan un şu anda 400 liraya satılıyor. Maya 70- 80 liraydı, 200 lira oldu. Doğalgaz, elektrik faturalarına fahiş zamlar yapıldı. Kapanan 25 fırında en az 80 kişi çalışıyordu. Sıkıntılarımız yetmez gibi Milli Eğitim Bakanlığı da 81 ilde meslek liselerinde ekmek üretileceğini açıklıyor. Ekmek üretip kime satacak? Halka satacak. Halk sattığı zaman bizim işimiz ne olacak? Biz direkt anahtarları verelim. Çok zor durumdayız. Yetkililere sesleniyorum, lütfen buna bir çare bulsunlar." ifadelerini kullandı.
"25 fırın kapısına kilit vurdu, yüzlerce kişi ekmeğinden oldu"
Adıyaman genelinde ekmek üreten fırınların zamlardan dolayı kepenk kapatma aşamasına geldiğini ifade eden Milletvekili Tutdere,"Adıyaman gibi bir yerde 25 fırının şu anda kapanmış olması ve yüzlerce kişinin ekmeğinden olması demek, işsiz kalması demek. Mahallelerinde binlerce insan da sıcak ekmekten nasibini almamış olması demek. Bir hizmetinde aksaması demek. Una zam, mayaya zam, oduna zam, elektriğe zam. Esnafımız artık biz ne yapacağımızı şaşırdık diyorlar. Artık akşamları eve giderken yarın sabah fırına açabilecek miyiz diye kara kara düşündüklerini, uykularının kaçtığını söylüyorlar. Artık bu soruna bir çözüm istiyorlar. Bizde Adıyaman’dan çağrı yapıyoruz. Bu sorunu çözün, zamları durdurun." dedi.
"İktidar kusurunu örtmek için esnafı suçluyor "
Milli Eğitim Bakanlığı’nın “fırıncılık uygulamasıyla” fırıncı esnafının cezalandırılacağını aktaran CHP’li Tutdere, "Siz fırıncı esnafını cezalandıracağınıza önce kendinizi cezalandırın, çünkü bu zamları siz yapıyorsunuz. Elektriğe zam geldiği için ekmek zamlanıyor, una zam geldiği için ekmek zamlanıyor, oduna zam geldiği için ekmek zamlanıyor. Dolayısıyla zamların kaynağı iktidarın ta kendisi, buradaki fırıncı esnafının ne kabahati var. Elektriği ucuza verirseniz, odunu ucuza verirseniz, unu ucuza alırsa o da ucuza ekmek satar zaten. Çözüm fırıncı esnafını iflasa götürecek, batıracak yeni fırınlar açmak değil. Bunu sübvanse etmek, un fiyatlarında desteği arttırmak ve devletin katkısını artırmakla mümkün olacaktır. Alternatif fırınlar açmakla çözüm olmayacaktır. Bakanlık her zaman işin kolayına kaçıyor, hükümet her zaman işin kolayına kaçıyor. Kendi kusurunu örtmek için esnafı suçluyor. Burada kesinlikle bir haksızlık var.” ifadelerini kullandı.
"Vatandaşlarımız sıcak ekmeğe hasret hale geldi"
Yapılan zamlardan dolayı maddi durumu olmayan vatandaşların ekmek alamaz hale geldiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, "Siz eğer gerçekten vatandaşımızın ucuza ekmek yemesini istiyorsanız yapacağınız iş belli. Undaki zamları durdurun, elektrikteki zammı durdurun. Bunları durdurursanız zaten bir sorun kalmayacak ve insanlarda üretmeye devam edecek. Vatandaşlarımız da artık bayat ekmek almak zorunda kalmayacak. Vatandaşlarımız artık bir sıcak ekmeğe hasret hale geldiler. Sebebi ne insanların alım gücü düştü, insanlar artık ekmek alırken bile kendini düşünmek zorunda kalıyor. İktidar sayesinde, bunların zamlara sayesinde artık ekmek bile sofrada lüks hale geldi. Vatandaşlarımız, fakir fukara ekmek alamaz hale geldi. Bu büyük bir sorundur. Bu sorunun mutlaka çözülmesi gerekiyor ve bu sorunu çözme görevi de sorumluluğu da iktidar partisinindir. İktidarı sorunu çözmeye davet ediyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu

 

Kaynak: PHA
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