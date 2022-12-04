CHP’li Tutdere: Vatandaşı bir bardak suya hasret bırakmayın - Videolu Haber

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin maliyetlerinin altında su satmasına rağmen AK Parti’li meclis üyelerinin kararıyla su fiyatında indirim yapıldığını hatırlatarak AK Parti’li Adıyaman Belediyesi’nin su fiyatına yüzde 100’varan zam yapmasına tepki gösterdi.

Milletvekili Tutdere Adıyaman Belediye Meclisi’nde alınan su zammı kararına TBMM’den tepki gösterdi

Adıyaman Belediyesi’nin kasım ayı Meclis’inde alınan kararla, aralık ayında geçerli olmak üzere suya fahiş oralarda zam yapıldı. Alınan belediye meclisi kararına göre 15 metreküpe kadar yüzde 30, 16 ile 25 metreküp arası tüketime yüzde 50, 26 ile 50 metreküp arası tüketime yüzde 80 ve 50 metreküp ve üzeri kullanıma ise yüzde 100 oranında zam yapıldı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Meclis’inde alınan karara TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında tepki göstererek zamların geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin maliyetlerinin altında vatandaşa su vermesine rağmen AKP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından ASKİ’yi batıracak oranda indirim kararı aldıklarını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Ankara'da suyun maliyeti 24 lirayken Ankara Büyükşehir Belediyemiz vatandaşlar ucuza su içsin diye 13 liradan satmaktaydı ancak AK Parti'li Belediye Meclisi üyeleri çoğunluklarına güvenerek su fiyatlarında yüzde 50 indirime gittiler.” dedi.

AKP’nin Ankara’da indirim talep ederken Adıyaman’da zam yapmasına tepki göstererek zamların geri çekilmesi çağrısında bulunan Milletvekili Tutdere, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından bu sürecin yanlışlığı ve kötü niyetli olduğu defalarca dile getirilmiş olmasına rağmen bu karardan geri adım atılmadı ve bu karar şu anda yargıda. Aynı AKP, Adıyaman'da bir ay önceki Meclis toplantısında suya yüzde 30 ve yüzde 100 oranlarında zam yaptı. Ankara'da indirim talep eden AK Parti’ye şu çağrıyı yapıyorum: Adıyaman'da yapmış olduğunuz zamlarınızı geri çekin, vatandaşı bir bardak suya hasret bırakmayın.” şeklinde konuştu.

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