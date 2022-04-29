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CHP’li Tutdere: Vatandaş kiloyla et almayı bıraktı, gramla et almaya başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini Ramazan Bayramı öncesi esnafları ziyaret eden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vatandaş kiloyla et almayı bıraktığını gramla et almaya başladığını söyledi.

29 Nisan 2022 Cuma 11:18
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CHP’li Tutdere: Vatandaş kiloyla et almayı bıraktı, gramla et almaya başladı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı’nda bulunan esnafları ziyaret ederek, esnafların sorunlarını dinledi. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşın alım gücünün düştüğünü ileri süren Milletvekili Tutdere,"Et fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekerek, Kasaplar kuyumcunun altını tarttığı gibi eti tartmaya başladı, vatandaşlarımızın artık zamlara dayanacak gücü kalmadı.” dedi.
"İnsanlar 1 kilo et alabilecek için akşama kadar çalışıyor"
CHP’li Tutdere’nin satış durumunu sorduğu kasap esnafı,"Eskisi gibi satış yok. Ben burada önceden 10 personelle çalışıyordum şu anda 2 personelle çalışıyorum. Eski alım gücü yok. Et fiyatları piyasaya göre, halka göre çok yüksek. Bir kilo et olmuş 130, 140 lira. İnsanlar akşama kadar çalışacak sadece 1 kilo et alabilecek. İnsanın sabahtan akşama kadar 1 kilo et alabilmek için çalışması doğru değil. Bunun tüpü var, çayı var, şekeri var, ev kirası var bunlardan dolayı bizim görüşümüz et fiyatları çok yüksek."şeklinde kokuştu.
“Etin kilosu 110 lira, insanlar parası olmadığı için 20 liralık et istiyor”
CHP’li Tutdere’nin vatandaşın alım gücünü sorması üzerine kasap esnafı, “Eskiden vatandaş geliyordu eliyle gösterip şunu ver, bunu ver diyor tarttırıp alıyordu. Şu an gelip 700 gram et ver, 300 gram köfte ver, yarım sucuk ver diyor. Kendi çiftliğimizin hayvanları olduğu için Gölbaşı’nda en ucuz eti biz satıyoruz.  Bu etin kilosunu 110 liraya satıyorum. İnsanlar gelip benden 20 liralık et istiyorlar. Tartıyorum bir parçası 5 lira ediyor, bu bir parçasını aldığımda gözümün içine bakıyor. Fazla gelen parçayı alsam utanıyorum. O yüzden ortam hiç iyi değil. Çok büyük bir pahalılık var. Zamlar durmuyor, her gün zam geliyor. Dün ete yine 5 lira zam geldi.” dedi.

 

Kaynak: PHA
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