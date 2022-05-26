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CHP’li Tutdere: Uyuşturucu baronlarından hep birlikte hesap soralım - Videolu Haber

TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grubu adına konuşma yapan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “İktidar uyuşturucuyla mücadele konusunda sınıfta kalmıştır” diyerek çarpıcı istatistikler paylaştı.

26 Mayıs 2022 Perşembe 10:09
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CHP’li Tutdere: Uyuşturucu baronlarından hep birlikte hesap soralım - Videolu Haber

"İktidarın vesayeti altındaki yargı kurumları görevini yapmadı"
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak İYİ Partinin Uyuşturucuyla Mücadele konusunda vermiş olduğu araştırma önergesini desteklediklerini ifade eden CHP’li Tutdere, “Bu konu Türkiye'de gecikmiş bir meseledir. Özellikle uyuşturucu ticareti, Türkiye'deki kara para trafiği konusunda son yıllarda medyaya yansıyan çok ciddi iddialar var. Bu iddialara ilişkin maalesef yargı harekete geçmedi, cumhuriyet savcılıkları harekete geçmedi. İktidarın vesayeti altındaki yargı kurumları bu görevi yapmadığı için bu sorumluluğun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yerine getirilmesi gerekiyor, bu araştırma komisyonunun mutlaka kurulması gerekiyor.” dedi.
"Uyuşturucu kullanan insan sayısında ciddi yükseliş var"
Ülkemiz uyuşturucu trafiğinde transit ülke konumunda diyen Milletvekili Tutdere, “Özellikle Afganistan, Hindistan ve Orta Asya'dan sevk edilen uyuşturucu Türkiye üzerinden Batı'ya sevk edilmektedir. Türkiye'de son yıllarda uyuşturucuyla ilgili hem soruşturma sayılarına baktığımızda hem de kullanan insan sayısına baktığımızda ciddi bir yükselişin olduğunu görmekteyiz. Bu istatistikler, özellikle Adalet Bakanlığının istatistikleri ve diğer sonuçlar iktidarın aslında bu konuda da sınıfta kaldığını göstermektedir. Anayasa'mızın 58'inci maddesine göre ‘Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.’ Peki, Anayasa'nın bu maddesinin gereğini AK Parti iktidarı yapıyor mu? Bu konuda ülkemizde etkin bir mücadele var mı? İstatistiklere baktığımızda bunun olmadığını ne yazık ki üzülerek görmekteyiz.” İfadelerini kullandı. 
"Türkiye’de cezaevleri uyuşturucu suçlularıyla dolu"
Uyuşturucu konusunda çarpıcı veriler paylaşan Adıyaman Milletvekili Tutdere, “Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılında gerçekleşen toplam 159.268 uyuşturucu olayının suç türlerine baktığımızda, 123.649 olayın kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak olduğu, 30.341 olayın ise uyuşturucu ticareti olduğu ortaya çıkıyor. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısına baktığımızda da ne yazık ki Türkiye'de cezaevlerinin uyuşturucu suçlularıyla dolu olduğunu görmekteyiz. 2020 yılı itibarıyla cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 85.484. Bu oran 2020 yılında cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayılarının yüzde 32'sine tekabül etmektedir. Yani diğer istatistiklere de baktığımızda etkin bir mücadele yok.” cümlelerini kullandı. 
"Gelin bize katılın, Türkiye’yi gençlerimiz için güvenli bir ülke yapalım"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Maltepe Mitingindeki sözlerini hatırlatan Tutdere, “Şunu açıkça ifade ediyoruz, Genel Başkanımız da Maltepe Meydanı'nda söyledi, biz de burada milletin kürsüsünde bir kez daha ifade etmek istiyoruz: Uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmek için bütün gençlerimize; çocuklarını zehir tacirlerine kaptıran ve şu anda evlatları cezaevinde bulunan bütün ailelere şu çağrıyı yapıyoruz: Gelin, bize katılın. Uyuşturucu baronlarıyla etkin bir mücadeleyi hep birlikte yapalım, Türkiye'yi gençlerimiz için güvenilir bir ülke yapalım.” şeklinde konuştu.
Öte yandan İyi Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. 

 

Kaynak: PHA
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