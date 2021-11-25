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CHP’li Tutdere: Uygulamadaki eksiklikler hukuk sistemimizi yerle bir ediyor

Adalet Bakanlığı’nın bütçe ve kesin hesap görüşmeleri sırasında söz alan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, "Ne kadar iyi kanun yaparsak yapalım, uygulayıcıların uygulamadaki eksiklikleri hukuk sistemimizi ve hukukumuza olan yaklaşımı maalesef yerle bir ediyor" dedi.

25 Kasım 2021 Perşembe 15:50
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CHP’li Tutdere: Uygulamadaki eksiklikler hukuk sistemimizi yerle bir ediyor

Tutdere, ayrıca; Adıyaman’ın hukuk alanındaki eksiklerini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e aktararak, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

“Uygulamadaki eksiklikler hukuk sistemimizi yerle bir ediyor”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün "İyi kanun, iyi uygulamayla hayat bulur" sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere, “Gerçekten çok doğru ve altına imza attığımız bir şey. Ancak ne kadar iyi kanun yaparsak yapalım, uygulayıcıların uygulamadaki eksiklikleri hukuk sistemimizi ve hukukumuza olan yaklaşımı maalesef yerle bir ediyor. CMK'de şüphelinin ifadesinin nasıl alınacağı açıkça ortaya konulmuş ancak uygulamada "özel mülakat" adı altında şüpheliler gözaltına alındığında polis veya istihbarat elemanları ön görüşme yapmaktadırlar. Bu ön görüşmelerle notlar alınmakta şüphelilerin iradeleri sakatlanmakta ve bu şekilde bir uygulamayı genel kural hâline getirmiş bulunmaktadırlar. Bu özünde çok ciddi hak ihlallerine sebebiyet vermektedir. Bu konudaki şikâyetlerin dikkate alınarak gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Çünkü bu tür uygulamalar eğer yaygınlaşırsa siz burada ne kadar kanun getirirseniz getirin ne kadar reform getirirseniz getirin, halkta karşılık bulamayacaktır ve uygulamada sorunlar devam edecektir” dedi. 

“Ne oldu bizim Besni Adliyesi?   

Besni Adliyesi ile ilgili süreci hatırlatan Tutdere, “Geçen dönem de Bakanlığınızın bütçe görüşmelerinde dile getirmiştim, özellikle Besni Adliyemiz çalışma koşulları anlamında, fiziki koşullar anlamında çok yetersiz. Burada hâkimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve yargı çalışanları çok zor şartlar altında çalışıyorlar ve büyük mağduriyetler yaşıyorlar. Bu mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi gerekiyor. Ne oldu bizim Besni Adliyesi Sayın Bakan? Gelip bizzat sizi de ziyaret etmiştim, Besni Adliyesinde hiçbir gelişme olmadı. Besni halkı sizden Besni için bir adliye binası bekliyor” ifadelerini kullandı. 

“Vatandaş neredeyse adalet hizmeti oraya gitmelidir”

Adliyenin kapatılmış olması nedeniyle Çelikhanlı’ların mağdur olduğunu vurgulayan Tutdere, “Çelikhan ilçemiz Adıyaman merkezine en uzak olan ilçelerden, 56 kilometre mesafede ve çok dağlık bir bölgede. Adliyeyi 2012'de kapattınız ve halk adalete erişim konusunda sıkıntı yaşıyor. Sabahki konuşmanızda adalete erişim konusunu çok ön plana çıkarmıştınız. Ancak Türkiye'nin birçok bölgesinde ilçe adliyelerini kapattınız. Çelikhan da bunlardan bir tanesi. Bu kapattığınız adliye binalarını yeniden açmak için bir çalışma yapacak mısınız? Gerçekten millet mağdur. Kısa bir ifade için veya basit bir adli işlem için kilometrelerce yol gidiyorlar, mağdur oluyorlar. Ekonomik kriz var ve bu ekonomik krizi de göz önünde bulundurduğumuzda insanların adalete erişimini hükümet olarak, devlet olarak kolaylaştırmanız gerekiyor. Bunun da en önemli ayağı, vatandaş neredeyse adalet hizmetinin oraya gitmesidir. Biz Çelikhan Adliyesinin açılması için Bakanlığınızdan çalışma bekliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve ekonomik sıkıntıların aşılması, hukuk güvenliğiyle mümkün olacaktır. Burada da sizin Bakanlığınıza çok iş düşüyor. Bu konuda Türkiye kamuoyunun da sizden beklentisi büyük” diye konuştu.

Kaynak: PHA
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