CHP’li Tutdere: Üniversite öğrencilerimizin yurt sorunları var - Videolu Haber

Sahada çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden CHP Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, yüz yüze eğitimin açılmasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin yurt sorunu yaşadığına dikkat çekti.

“Gençlerimizin şuanda sokakta kalması iktidarın beceriksizliği sonucudur”

CHP’li Tutdere, açıklamasında; “Adıyaman’da saha çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Meclis tatile girdikten sonra aralıksız bir şekilde esnaflarımızı, çiftçilerimizi ve köylerimizi ziyaret ediyoruz. En ücra köyümüzden, merkezi yerine kadar vatandaşlarımıza ulaştık ve taleplerini dinledik. Ve halkımızın çok yoğun bir şekilde ekonomik krizden büyük bir mağduriyet yaşadıklarını görüyoruz. Şu an bu ekonomik krizle birlikte özellikle üniversitelerin açılması ile birlikte gençlerimizin çoğunluğu da yurt sorunu yaşıyorlar. Ve şuan da büyükşehirleri kazanan ve kendilerine yurt çıkmayan çok sayıda öğrencimiz ve vatandaşlarımız çocukları konusuna bizden yardım talebinde bulunuyorlar. Bu çok üzücü bir durum Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2021 yüzyılda kendi üniversite öğrencilerine barınma için bir yurt yapamaması büyük bir ayıptır. Bu ayıpta iktidarındır. Gençlerimizin şuanda sokakta kalması iktidarın beceriksizliği sonucudur. Her daim TOKİ’si ile övünen iktidar yurt sorununu çözememiştir. 20 yıldır bu sorunu çözemeyen AK Parti hükümeti ile karşı karşıyayız. Tabi bunun dışında tarımdan, sanayiye ekonomiye bütün alanlarda çok ciddi bir sıkıntı var. İnşallah önümüzdeki ilk seçimde halkın desteği ile iktidara geldiğimizde hem Adıyaman’ın hem de ülkemizin sorunlarını tek tek çözeceğiz. Bu kadrolar bizde var. Ve halktan aldığımız bu yetki ile sorunları çözeceğiz” dedi.

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