Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
5.256,19
ALTIN
1.086,41
DOLAR
18,65
STERLİN
23,11
EURO
19,83

CHP'li Tutdere: Üniversite mezunu gençler temizlik görevlisi olmak için yarışıyor

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye İş Kurumu üzerinden açtığı ilana yüz binler başvurdu. Şanlıurfa ve Adıyaman’da TÜİK’in tozpembe istatistikleri alt-üst oldu.

12 Aralık 2022 Pazartesi 12:50
8 Okunma
CHP'li Tutdere: Üniversite mezunu gençler temizlik görevlisi olmak için yarışıyor

Konuyu araştıran TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına yaklaşık 13 bini üniversite mezunu olmak üzere 82 binden fazla yurttaşın başvuru yaptığını tespit etti. 
"Bilimsel konularda yarışması gereken üniversite mezunu gençler temizlik kadrosu için yarışıyor"
Sağlık Bakanlığı’nın açtığı temizlik görevlisi alımına yapılan rekor başvuru sayılarını açıklayan CHP’li Tutdere, “Derinleşen ekonomik kriz, zamlar, hayat pahalılığı ülkemizde milyonlarca vatandaşımızın canını yakmaya, gençlerimizin hayallerini yıkmaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında işsizlik ve yoksulluk kol gezerken iktidar bu acı tabloyu görmezden geliyor, yazlık-kışlık saraylarında şatafatına şatafat katmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın Adıyaman ve Şanlıurfa’da İş Kur aracılığıyla yapacağı sınırlı sayıdaki temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına başvuru yapanların neredeyse 13 bini üniversite mezunu. Bilimsel konularda yarışması gereken üniversite mezunları temizlik ve güvenlik görevlisi olabilmek için yarışıyor. Bu ayıp ekonomiyi yönetemeyen, ülkeyi uçuruma sürükleyen AK Parti’nin ayıbıdır. Bu ayıba son vermek de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim boynumuzun borcudur.” ifadelerini kullandı.
"Vatandaşın mutfağında et yerine dert kaynıyor"
Başvuru sayılarını değerlendiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman ve Şanlıurfa’da toplamda 230 temizlik görevlisi kadrosuna 72 bin 853 kişi, 146 kişilik Güvenlik Görevlisi Kadrosuna ise 8 bin 372 kişi başvurmuş. Temizlik ve Güvenlik Görevlisi olmak için başvuru yapan ve umutla kura sonuçlarını bekleyen toplam kişi sayısı 82 bin 712 iken işe başlayabilecek kişi sayısı 376. Yani Şanlıurfa ve Adıyaman’da toplam sayıları birçok ülkenin nüfusundan fazla olan işsizler ordusu ya göç edecek ya da umutla başka bir ilan açılması için bekleyecek. Bu sayılar bölgedeki işsizliğin, yokluğun ve yoksulluğun tablosunun ne kadar içler acısı bir halde olduğunu gözler önüne sermektedir. Üniversite mezunu gençler iş bulamıyor, babalar eve çocukları uyuduktan sonra gidiyor. Vatandaşın mutfağında artık et yerine dert kaynıyor.  Bir yanda işsizlik azaldı diye gerçeklerle bağdaşmayan veriler açıklayan TÜİK, bir yanda temizlik veya güvenlik görevlisi olabilmek için umutla bekleyen on binlerce yurttaş. Ne yazık ki üniversite mezunu işsizler, evine ekmek götüremeyen anne-babalar, iş bulamadığı için intihar eden yurttaşlar AK Parti iktidarı döneminde ülkemizin en acı gerçeği haline geldi. AKP iktidarı, haktan ve gerçek hayattan kopuk siyasetiyle gündemi ne kadar değiştirmeye çalışırsa çalışsın yurttaşlarımızın tek gündemi işsizlik ve yoksulluk.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Binzet: Halk 20 yıldır oyalandık diyor CHP'yi istiyor
Başkan Binzet: Halk 20 yıldır oyalandık diyor CHP'yi istiyor
Başkan Kılınç’tan Vali Köşker’e ziyaret
Başkan Kılınç’tan Vali Köşker’e ziyaret
Başkan Binzet'ten '10 Aralık İnsan Hakları Günü' mesajı
Başkan Binzet'ten '10 Aralık İnsan Hakları Günü' mesajı
CHP'li Buluş'tan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' açıklaması
CHP'li Buluş'tan '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' açıklaması
Ulubey'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Ulubey'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
CHP'li kadınlardan çocuk istismarı açıklaması
CHP'li kadınlardan çocuk istismarı açıklaması
Tutdere’nin çalışkanlığı TBMM’nin resmi verilerine yansıdı
Tutdere’nin çalışkanlığı TBMM’nin resmi verilerine yansıdı
Başkan Aydın: Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor
Başkan Aydın: Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor
Muhtarlar Federasyonu’ndan Başkan Dağtekin’e ziyaret
Muhtarlar Federasyonu’ndan Başkan Dağtekin’e ziyaret
AK Parti'li Dağtekin: Bu kentti Dünya'ya tanıtacağız - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Bu kentti Dünya'ya tanıtacağız - Videolu Haber
Ulubey: Kadınların haklarının korunduğu eşit ve adil bir dünya diliyorum
Ulubey: Kadınların haklarının korunduğu eşit ve adil bir dünya diliyorum
Babacan: Başka bir çıkış yok biz bu bütün hazırlıkları 6'lı masaya koyduk - Videolu Haber
Babacan: Başka bir çıkış yok biz bu bütün hazırlıkları 6'lı masaya koyduk - Videolu Haber
CHP’li Tutdere: Vatandaşı bir bardak suya hasret bırakmayın - Videolu Haber
CHP’li Tutdere: Vatandaşı bir bardak suya hasret bırakmayın - Videolu Haber
Başkan Kılınç’tan TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret
Başkan Kılınç’tan TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret
Ulubey: CHP kadroları ve 6'lı masa liderleriyle çalışıyor
Ulubey: CHP kadroları ve 6'lı masa liderleriyle çalışıyor
Başkan Binzet: Makammış mevkimiş bunlar önemli değil bizim derdimiz halk
Başkan Binzet: Makammış mevkimiş bunlar önemli değil bizim derdimiz halk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var
CHP'li Buluş: Unutmayalım ki, hepimiz aynı zamanda bir engelli adayıyız
CHP'li Buluş: Unutmayalım ki, hepimiz aynı zamanda bir engelli adayıyız
Başkan Aydın: Sınırlarımız çelikten bir set şeklinde korunuyor
Başkan Aydın: Sınırlarımız çelikten bir set şeklinde korunuyor
Başkan Dağtekin’den '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' günü mesajı
Başkan Dağtekin’den '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' günü mesajı
Başkan Aydın: Tüm engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı gününü tebrik ediyorum
Başkan Aydın: Tüm engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı gününü tebrik ediyorum
Başkan Binzet'ten '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı
Başkan Binzet'ten '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı
Ağbaba konuşmasında meclis karıştı
Ağbaba konuşmasında meclis karıştı
Taş AK Parti’den aday adaylığını açıkladı
Taş AK Parti’den aday adaylığını açıkladı
CHP’li Tutdere: AK Parti iktidarı yasakları kaldıracağız dedi, memleketin ekmeğine yasak getirdi
CHP’li Tutdere: AK Parti iktidarı yasakları kaldıracağız dedi, memleketin ekmeğine yasak getirdi
Başkan Kılınç: Çalışmalarla alakalı değerlendirmelerde bulunduk
Başkan Kılınç: Çalışmalarla alakalı değerlendirmelerde bulunduk
Fırat: Adıyaman'ımızın barışın huzurun başkentidir
Fırat: Adıyaman'ımızın barışın huzurun başkentidir
CHP’li Tutdere Adıyaman’ın il oluşunun 68’inci yıl dönümünü TBMM kürsüsünden kutladı - Videolu Haber
CHP’li Tutdere Adıyaman’ın il oluşunun 68’inci yıl dönümünü TBMM kürsüsünden kutladı - Videolu Haber
Dağtekin: 20 yılda şehrimize devrim niteliğinde projeleri kazandırdık
Dağtekin: 20 yılda şehrimize devrim niteliğinde projeleri kazandırdık
İYİ Partili Doğan’dan Adıyaman’ın il oluş yıl dönümü mesajı
İYİ Partili Doğan’dan Adıyaman’ın il oluş yıl dönümü mesajı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim