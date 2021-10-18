CHP’li Tutdere: Türkiye’nin erken seçime değil, hemen seçime ihtiyacı var

Türkiye’de gün geçtikçe derinleşen ekonomik bir kriz olduğuna fakat iktidarın bu krizi sadece izlediğini, vatandaşların yarasına merhem olacak çözüm önerileri sunamadığına ifade eden Milletvekili Tutdere, Türkiye’deki dertlere derman olamayan bir iktidarla karşı karşıyaysak demokraside en doğru şey sandığı halkın huzuruna getirmek ifadelerini kullanarak iktidara erken seçim çağrısında bulundu.

“Adıyaman ekonomik krizi iliklerine kadar hisseden bir kent”

Uzun zamandır saha çalışması yaptıklarını ve yaşanan mağduriyetlere bizzat yakından şahit olduklarını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Türkiye’de gün geçtikçe derinleşen ekonomik kriz var. Bununla birlikte derinleşen bir siyasi kriz de var, Türkiye’nin bir yönetim sorunu var. Bu yönetim sorunundan kaynaklı olarak da ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. İl Başkanımız, İlçe Başkanlarımız ve örgütlerimizle birlikte uzun zamandır sahada çalışmalar yürütüyoruz. Adıyaman’da gidilmedik yer, çalmadık kapı bırakmayacağız. Gittiğimiz her yerde feryat figan eden vatandaşlarımız var. Çiftçilerimiz, esnaflarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz toplumun tüm kesimi büyük bir mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlarımız zam yağmuru yüzünden gelecek kaygısı yaşıyorlar, çocuklarına nasıl ekmek götüreceğinin hesabını yapıyorlar. Bu gerçekten çok üzücü. Kentimiz zaten yoksul bir kent, ekonomik krizi iliklerine hisseden kadar bir kent. Bu tablo dayanılacak gibi değil, yurttaşlarımız da bunu açıkça ifade ediyorlar” diye konuştu.

“İktidarın getirdiği zamlar nedeniyle yurttaşlarımız perişan durumda”

Kış koşullarıyla birlikte ekonomik gidişatın daha da kötüleşeceğini söyleyen Tutdere, “Hem biz hem de genel başkanımız tüm Türkiye’yi geziyor. Esnaflarımızın ve yurttaşlarımızın yaşadıkları bu dertleri bizler meclise taşıyoruz. Biz Türkiye’nin bu acı tablosunu, tedbir alınması için iktidarın önüne koyuyoruz. Kış geliyor, kış koşullarıyla birlikte tablo ağırlaşacak iktidarın getirdiği zamlar nedeniyle yurttaşlarımız perişan durumda. Elektrik faturasını ödeyemeyecek durumdalar” ifadelerini kullandı.

Yapılan zamların büyük mağduriyetler yarattığını ifade eden Tutdere, “Sincik ziyaretimizde vatandaşımıza bir dokunduk, bin ah işittik. Sincik ziyaretimiz sırasında ziyaret ettiğimiz bir dükkânda ay çiçek yağına bir günde 19 lira zam geldi dedi. Arık ben bunu müşterilerime anlatamıyorum dedi. Daha önce de Besni’de, Gölbaşı’nda, Kahta’da, Adıyaman Merkez’de bu tür serzenişlerle karşılaşmıştık. Konfeksiyoncusundan tuhafiyeciyesine, fırıncısından manavına esnaflarımız fiyatlara artık yetiştiremediğini, müşterilerine durumu anlatamadıklarını söylüyorlar” dedi.

“Bu sistem Türkiye’yi batırıyor, hızla karanlığa savuruyor”

Yapılan değişiklikle ucube bir sistem yaratıldığını bundan dolayı da Türkiye’ye hızla karanlığa savruluyor diyen Tutdere, “Türkiye’nin yüzde 10’u mutlu azınlık, iktidara yakın kesimler hayatı çok güzel yaşıyorlar. Geriye kalan yüzde 90’ı açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Bu insanlar ne yapacak? İktidarın bunu mutlaka çözmesi gerekiyor. Bunu çözmezse de bütün hemşehrilerim, bütün yurttaşlarımız meselelerini sandıkta çözecekler. Türkiye’yi bu ucube sistemden halkımız kurtaracak. Çünkü yaşadığımız bütün sıkıntıların sebebi birileri rahat etsin diye Türkiye’ye giydirilen bu deli gömlek, yapılan Anayasa değişikliğidir. Bu sistem Türkiye’yi batırıyor, hızla karanlığa doğru ülke olarak savruluyoruz” diye konuştu.

“İktidar yönetemiyor, yurttaşlarımızı duymuyor”

Milletvekili Tutdere AK Parti iktidarının Türkiye’de yaşanan sorunlara yabancı, sorunları çözmekten ise uzak olduğunu, bundan dolayı da bir an önce seçime gidilerek halkın hakemliğine başvurulmasını gerektiğini kaydederek, “Partizanlığı bir kenara bırakıp ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için vatandaş olarak herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Herkeste bunu bekliyor. Adıyaman’dan ve Anadolu’nun birçok kentinden aldığım saha izlenimlerine göre ciddi bir taban hareketi var, vatandaşlarımız sandık önümüze gelirse biz gereğini yapacağız diyor. Ben de buna inanıyorum. Türkiye’nin erken seçime değil, hemen seçime ihtiyacı var. İktidar yönetemiyor, yurttaşlarımızı duymuyor, gelen eleştirileri görmüyor. Sorunu çözme yeteneğini kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye’deki sorunlara, Türkiye’deki dertlere derman olamayan bir iktidarla karşı karşıyaysak, demokraside en doğru şey sandığı halkın huzuruna getirmek halkın hakemliğine başvurmaktır” değerlendirmesinde bulundu.