Galeriler Yazarlar
Adıyaman 28°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1416.67
ALTIN
531.17
DOLAR
9.3226
STERLİN
12.8052
EURO
10.8246

CHP’li Tutdere: Türkiye’nin erken seçime değil, hemen seçime ihtiyacı var

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Türkiye’nin erken seçime değil, hemen seçime ihtiyacı var” dedi.

18 Ekim 2021 Pazartesi 12:11
9 Okunma
CHP’li Tutdere: Türkiye’nin erken seçime değil, hemen seçime ihtiyacı var

Türkiye’de gün geçtikçe derinleşen ekonomik bir kriz olduğuna fakat iktidarın bu krizi sadece izlediğini, vatandaşların yarasına merhem olacak çözüm önerileri sunamadığına ifade eden Milletvekili Tutdere, Türkiye’deki dertlere derman olamayan bir iktidarla karşı karşıyaysak demokraside en doğru şey sandığı halkın huzuruna getirmek ifadelerini kullanarak iktidara erken seçim çağrısında bulundu.

“Adıyaman ekonomik krizi iliklerine kadar hisseden bir kent”

Uzun zamandır saha çalışması yaptıklarını ve yaşanan mağduriyetlere bizzat yakından şahit olduklarını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Türkiye’de gün geçtikçe derinleşen ekonomik kriz var. Bununla birlikte derinleşen bir siyasi kriz de var, Türkiye’nin bir yönetim sorunu var. Bu yönetim sorunundan kaynaklı olarak da ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. İl Başkanımız, İlçe Başkanlarımız ve örgütlerimizle birlikte uzun zamandır sahada çalışmalar yürütüyoruz. Adıyaman’da gidilmedik yer, çalmadık kapı bırakmayacağız. Gittiğimiz her yerde feryat figan eden vatandaşlarımız var. Çiftçilerimiz, esnaflarımız, gençlerimiz, öğrencilerimiz toplumun tüm kesimi büyük bir mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlarımız zam yağmuru yüzünden gelecek kaygısı yaşıyorlar, çocuklarına nasıl ekmek götüreceğinin hesabını yapıyorlar. Bu gerçekten çok üzücü. Kentimiz zaten yoksul bir kent, ekonomik krizi iliklerine hisseden kadar bir kent. Bu tablo dayanılacak gibi değil, yurttaşlarımız da bunu açıkça ifade ediyorlar” diye konuştu.

“İktidarın getirdiği zamlar nedeniyle yurttaşlarımız perişan durumda”

Kış koşullarıyla birlikte ekonomik gidişatın daha da kötüleşeceğini söyleyen Tutdere, “Hem biz hem de genel başkanımız tüm Türkiye’yi geziyor. Esnaflarımızın ve yurttaşlarımızın yaşadıkları bu dertleri bizler meclise taşıyoruz. Biz Türkiye’nin bu acı tablosunu, tedbir alınması için iktidarın önüne koyuyoruz. Kış geliyor, kış koşullarıyla birlikte tablo ağırlaşacak iktidarın getirdiği zamlar nedeniyle yurttaşlarımız perişan durumda. Elektrik faturasını ödeyemeyecek durumdalar” ifadelerini kullandı.

Yapılan zamların büyük mağduriyetler yarattığını ifade eden Tutdere, “Sincik ziyaretimizde vatandaşımıza bir dokunduk, bin ah işittik. Sincik ziyaretimiz sırasında ziyaret ettiğimiz bir dükkânda ay çiçek yağına bir günde 19 lira zam geldi dedi. Arık ben bunu müşterilerime anlatamıyorum dedi. Daha önce de Besni’de, Gölbaşı’nda, Kahta’da, Adıyaman Merkez’de bu tür serzenişlerle karşılaşmıştık. Konfeksiyoncusundan tuhafiyeciyesine, fırıncısından manavına esnaflarımız fiyatlara artık yetiştiremediğini, müşterilerine durumu anlatamadıklarını söylüyorlar” dedi.

“Bu sistem Türkiye’yi batırıyor, hızla karanlığa savuruyor”

Yapılan değişiklikle ucube bir sistem yaratıldığını bundan dolayı da Türkiye’ye hızla karanlığa savruluyor diyen Tutdere, “Türkiye’nin yüzde 10’u mutlu azınlık, iktidara yakın kesimler hayatı çok güzel yaşıyorlar. Geriye kalan yüzde 90’ı açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Bu insanlar ne yapacak? İktidarın bunu mutlaka çözmesi gerekiyor. Bunu çözmezse de bütün hemşehrilerim, bütün yurttaşlarımız meselelerini sandıkta çözecekler. Türkiye’yi bu ucube sistemden halkımız kurtaracak. Çünkü yaşadığımız bütün sıkıntıların sebebi birileri rahat etsin diye Türkiye’ye giydirilen bu deli gömlek, yapılan Anayasa değişikliğidir. Bu sistem Türkiye’yi batırıyor, hızla karanlığa doğru ülke olarak savruluyoruz” diye konuştu.

“İktidar yönetemiyor, yurttaşlarımızı duymuyor”

Milletvekili Tutdere AK Parti iktidarının Türkiye’de yaşanan sorunlara yabancı, sorunları çözmekten ise uzak olduğunu, bundan dolayı da bir an önce seçime gidilerek halkın hakemliğine başvurulmasını gerektiğini kaydederek, “Partizanlığı bir kenara bırakıp ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için vatandaş olarak herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Herkeste bunu bekliyor. Adıyaman’dan ve Anadolu’nun birçok kentinden aldığım saha izlenimlerine göre ciddi bir taban hareketi var, vatandaşlarımız sandık önümüze gelirse biz gereğini yapacağız diyor. Ben de buna inanıyorum. Türkiye’nin erken seçime değil, hemen seçime ihtiyacı var. İktidar yönetemiyor, yurttaşlarımızı duymuyor, gelen eleştirileri görmüyor. Sorunu çözme yeteneğini kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye’deki sorunlara, Türkiye’deki dertlere derman olamayan bir iktidarla karşı karşıyaysak, demokraside en doğru şey sandığı halkın huzuruna getirmek halkın hakemliğine başvurmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

 

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da ‘Hakların Demokrasi Partisi’ 9. yaşını kutladı - Videolu Haber
Adıyaman’da ‘Hakların Demokrasi Partisi’ 9. yaşını kutladı - Videolu Haber
Başkan Binzet'ten Yerel Basına Destek Açıklaması
Başkan Binzet'ten Yerel Basına Destek Açıklaması
Ahmet Aydın: Adıyaman için her türlü gayreti gösteriyoruz
Ahmet Aydın: Adıyaman için her türlü gayreti gösteriyoruz
CHP’li Tutdere, Gerger ilçesinin içme suyu sıkıntısını meclis gündemine taşıdı - Videolu Haber
CHP’li Tutdere, Gerger ilçesinin içme suyu sıkıntısını meclis gündemine taşıdı - Videolu Haber
Milletvekili Toprak: Vergi kanunu milyonlarca insanımıza can suyu olacak
Milletvekili Toprak: Vergi kanunu milyonlarca insanımıza can suyu olacak
AK Parti Genç Kolları’ndan 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' projesi
AK Parti Genç Kolları’ndan 'Mahalle Bizim Gençlik Bizim' projesi
Bakan Yardımcısı Alpaslan’dan, Başkan Kılınç’a ziyaret
Bakan Yardımcısı Alpaslan’dan, Başkan Kılınç’a ziyaret
CHP’li Tutdere: Avrupa Birliği’nden alınan fonlar amacı dışında kullanılmış
CHP’li Tutdere: Avrupa Birliği’nden alınan fonlar amacı dışında kullanılmış
Aydın: "Oturakçı Pazarında tütüncü esnafımızla bir araya geldik"
Aydın: "Oturakçı Pazarında tütüncü esnafımızla bir araya geldik"
Milletvekili Tutdere: Turizm konusunda Adıyaman’a da ilgi gösterilmesini bekliyoruz
Milletvekili Tutdere: Turizm konusunda Adıyaman’a da ilgi gösterilmesini bekliyoruz
Akşener: Türkiye'de müthiş bir devlet krizi var
Akşener: Türkiye'de müthiş bir devlet krizi var
Meral Akşener esnafın nabzını tuttu
Meral Akşener esnafın nabzını tuttu
Başkan Burak Binzet: Milletin Değerlerine Hakarettir
Başkan Burak Binzet: Milletin Değerlerine Hakarettir
Başkan Binzet'ten Barınamayan Gençlere Destek
Başkan Binzet'ten Barınamayan Gençlere Destek
CHP’li Tutdere: Adıyamanlı hemşerilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz
CHP’li Tutdere: Adıyamanlı hemşerilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz
Ulubey: Öğrencileri, velileri ve öğretmenleri uyardı
Ulubey: Öğrencileri, velileri ve öğretmenleri uyardı
CHP'li Tutdere: Ucube rejim kur rekoru kırdırmaya devam ediyor
CHP'li Tutdere: Ucube rejim kur rekoru kırdırmaya devam ediyor
CHP'li Binzet: İktidarın yıllardır yaptığı umut tacirliğine CHP iktidarında son vereceğiz - Videolu Haber
CHP'li Binzet: İktidarın yıllardır yaptığı umut tacirliğine CHP iktidarında son vereceğiz - Videolu Haber
AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Ankara'da
AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Ankara'da
Başkan Binzet’ten, Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Binzet’ten, Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a hayırlı olsun ziyareti
CHP'li Binzet: Çocuklarımızın eğitimi için elimizi taşın altına koymaya hazırız - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Çocuklarımızın eğitimi için elimizi taşın altına koymaya hazırız - Videolu Haber
Aydın’dan Nemrut’un eteğindeki köylere özel ziyaret
Aydın’dan Nemrut’un eteğindeki köylere özel ziyaret
Milletvekili Aydın: Arazilerin en az yüzde 80’i sulanabilir seviye gelebilecek - Videolu Haber
Milletvekili Aydın: Arazilerin en az yüzde 80’i sulanabilir seviye gelebilecek - Videolu Haber
CHP’li Tutdere: Eğitim Bayramı’nda hükümete yüklendi
CHP’li Tutdere: Eğitim Bayramı’nda hükümete yüklendi
Aydın: Eğitim ve öğretim her zaman birinci önceliğimiz
Aydın: Eğitim ve öğretim her zaman birinci önceliğimiz
Milletvekili Tutdere: Çiftçiler çaresiz bırakıldı, tohumlar depoda kaldı
Milletvekili Tutdere: Çiftçiler çaresiz bırakıldı, tohumlar depoda kaldı
AK Parti Adıyaman heyeti gazetecilerle gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
AK Parti Adıyaman heyeti gazetecilerle gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
Başkan Binzet, barınma sorununu yaşayan öğrencilere destek verdi
Başkan Binzet, barınma sorununu yaşayan öğrencilere destek verdi
Başkan Binzet: İktidarın unuttuğu köylerimizi ziyaret ettik
Başkan Binzet: İktidarın unuttuğu köylerimizi ziyaret ettik
CHP’li Binzet: Gazilerimiz her Türk ferdi için bir kahraman, bir efsanedir
CHP’li Binzet: Gazilerimiz her Türk ferdi için bir kahraman, bir efsanedir

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim