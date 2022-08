CHP'li Tutdere: Temel ihtiyaçlar AK Parti döneminde lüks haline geldi - Videolu Haber

Temel ihtiyaç ürünlerinin AK Parti döneminde lüks haline geldiğini dile getiren Milletvekili Tutdere,"20 yıllık AK Parti iktidarı sadece son bir yılda vatandaşın cebinden ne kadar parayı buharlaştırmış gelin, hep birlikte inceleyelim" ifadelerini kullanarak vatandaşların temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamları sıralı zam listesini olarak paylaştı.

"Masraf bebekten daha hızlı büyüyor"

Yapılan zamların bebekten daha hızlı büyüdüğünü ifade eden Milletvekili Tutdere,"Zamlar ve hayat pahalılığı yeni bebek sahibi olmuş ebeveynlerin ve çok çocuklu ailelerin hayatını zindana çevirmiş durumda. Kendi ihtiyaçlarından kısan aileler bebekleri için her geçen gün daha çok bütçe ayırmak zorunda kalıyor. Yeni doğan bir bebek için günde ortalama 10 adet bez tüketiliyor. TÜİK’in madde sepeti ve ortalama fiyatlar istatistiklerine baktığımızda geçen yıl ağustos ayında ortalama 0,92 lira olan bebek bezinin adet fiyatı bugün gerçek piyasada ortalama 2,5 lira. Bir yıl önce aylık bez masrafı 276 lira olan bir ailenin bugün aylık bez masrafı ortalama 750 lira. Yüzde 172 artış olmuş. Yani bir başka deyişle masraf bebekten daha hızlı büyüyor."dedi.

"Ayçiçek yağı altından daha fazla değerlendi "

Ayçiçek yağına gelen fahiş zamlardan dolayı Ayçiçek yağının altından daha fazla değerlendirdiğini aktaran Milletvekili Tutdere,"Mutfağın olmazsa olmazı ve her evin ihtiyacı olan ay çiçek yağında da durum pek farklı değil. 2021 yıl ağustos ayında TÜİK’in madde sepetinde ortalama 19 lira 27 kuruş olan Ayçiçek yağının litre fiyatı bugün itibarıyla raflarda 48 lira 50 kuruş. Ayçiçek yağında bir yılda yaşanan artış yüzde 160. Öte yandan gram altın fiyatlarına baktığımızda Ağustos 2021’de 500 lira olan gram altın bugün bin liraya dayanmış, yani yüzde 100’lük bir artış olmuş. Dolayısıyla yüzde 160’lık artışla Ayçiçek yağı altından daha fazla değer kazanmış, altını geçmiş durumda. İşte AKP’nin tarım politikası, işte AK Parti’nin ekonomi politikası." ifadelerini kullandı.

"Mutfaktaki yangın her geçen gün daha da büyüyor"

Temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamları sıralayan CHP’li Tutdere,"Geçtiğimiz yıl ağustos ayında madde sepetindeki ortalama kilogram fiyatı 6,64 TL olan küp şeker bugün raflarda 27 lira 90 kuruşa, kilogram fiyatı 5,82 TL olan toz şeker ise 26 lira 90 kuruşa yükseldi. Şeker fabrikalarını tarumar eden AK Parti iktidarının beceriksiz politikaları ve kötü ekonomi yönetimi yüzünden sadece son bir yılda şeker fiyatlarında ortalama yüzde 320 artış yaşandı. Yine geçen yıl 0,88 TL olan yumurtanın adet fiyatı bugün raflarda ortalama 1,75 TL ile 2,79 TL arasında değişiyor. Geçen yıl bu tarihlerde kilogram fiyatı ortalama 5,37 TL olan buğday ununun kilogram fiyatı bugün ortalama 26-31 TL bandında. Geçen yıl ortalama 146 lira olan 12 kilogramlık mutfak tüpü bugün en az 315 liradan satılıyor. Her evin olmazsa olmazı ekmekte de durum farklı değil. Geçen yıl 6,43 TL olan 1kg ekmek bu yıl 20 lira. Mutfakta yangın var ve bu yangın giderek büyüyor. AK Parti iktidarının yönetim anlayışı vatandaşlarımızı büyük bir çıkmaza sürükledi. Yoksulluk her geçen gün derinleşiyor, vatandaşlarımızın derinleşen yoksulluk karşısında artık dayanacak gücü kalmadı."dedi.

"Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar iğneden ipliğe her şeyin artmasına neden oldu"

Son bir yılda mazotun yüzde 233 zamlandığını dile getiren Milletvekili Tutdere,"Akaryakıt fiyatlarına son bir yılda gelen fahiş zamlar vatandaşın belini büktü, hayatı çekilmez bir hale getirdi. Akaryakıta yapılan zamlar iğneden ipliğe her şeyin fiyatının artmasına neden olurken vatandaşı kuru ekmeğe muhtaç hale getirdi. Geçen sene litre fiyatı 7 lira 92 kuruş olan benzin bugün 22,85 kuruşa, 7 lira 44 kuruş olan mazot fiyatı 24 lira 82 kuruşa, 4 lira 91 kuruş olan LPG’nin fiyatı ise 10 lira 77 kuruşa çıktı. Son bir yılda benzinin litre fiyatı yüzde 185 zamlanarak yaklaşık 3 katına, mazotun litre fiyatı yüzde 233 zamlanarak 3,5 katına çıktı. LPG’nin litre fiyatı ise yüzde 119 zamlanarak 2 katını aştı." ifadelerini kullandı.

"Elektrik ve doğalgaz zamları vatandaşın belini büktü"

Enerji fiyatlarında yaşanan artışa da dikkat çeken Tutdere,"1 Haziran’da yapılan zam ile son bir yılda sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 601, konutta kullanılan doğalgaza yüzde 146 zam geldi. İktidarın '320 milyar metreküp doğalgaz bulduk’ müjdesinden sonra doğalgaza 13 kere, elektriğe 12 kere zam geldi. TÜİK madde sepetinde geçtiğimiz yıl 0,91 TL’ye tekabül eden 1 kWh elektrik ücreti 2022 Temmuz dönemi ulusal tarifesine göre evler için 1.59 TL/kWh (düşük tüketim), iş yerleri için ise 2.43 TL’yi buldu. İki çocuklu dört kişilik bir ailenin aylık tüketimi 253 kWh olarak baz alındığında geçen yıl 230 lira elektrik faturası ödeyen bir aile bugün yaklaşık 400 lira elektrik faturası ödüyor. İktidar; elektrikte üretim maliyetleri kontrol edemiyor. Üretim maliyetlerindeki artışın nedeni ise Türk Lirası'ndaki değer kaybıdır. Dolayısıyla iktidar kendi yanlış politikasının faturasını vatandaşa zam olarak yansıtıyor." dedi

"İktidarın zamları yüzünden mutfaklarda tencere kaynamaz oldu"

Milletvekili Tutdere,"Ülkemizde Açlık sınırının 6 bin 840 liraya, yoksulluk sınırının da 22 bin 279 liraya yükselmesine karşın asgari ücret 5.500 lira. İğneden ipliğe her şeye neredeyse her gün yeni bir zam gelen ülkemizde asgari ücret günden güne eriyor. Asgari ücretli enflasyon karşısında eziliyor. Geride bıraktığımız bir yılda vatandaşın cebindeki para pul oldu. Mutfakta tencere kaynamıyor, evlerde huzur yok. Zamlardan, iktidarın vergi indirimi yaptığı, ülkenin kaynaklarını ve öz sermayesini peşkeş çektiği yandaşları, büyük sermaye tekelleri dışında herkes etkileniyor. İşçisinden işverenine, toplumun tüm kesimleri iktidarın yanlış politikaları yüzünden bataklığa saplanmış durumda." şeklinde konuşarak ürünlere yapılan zamların sıralı listesini paylaştı.

Haberin Videosu :