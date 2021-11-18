CHP’li Tutdere: Sigara kartelleri piyasayı ele geçirdi

Tutdere, tütün meselesinin TBMM’de birçok kez konuşulduğunu, AK Parti iktidarının tütün meselesini tamamen yabancı kartellere ve şirketlere devrettiğini ve bu konuya samimiyetle yaklaşmadığı için de tütünün konuşulmaya devam edeceğini söyledi.

“Girdi artışlarına rağmen üretici sözleşmeli tütünde zararına satış yapıyor”

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında tarımdaki girdi fiyatlarının yüksekliğinin bütün çiftçileri olduğu gibi tütün üreticilerini de mağdur ettiğini öne süren Tutdere, “Sözleşmeli tütünde, yılın başında üretici ile firmalar arasında sözleşme yapıldı. Şu anda Ege'de, Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da alım zamanı. Mart ayında mazotun fiyatı 6.86 lira iken bugün 8.39 lira. DAP gübrenin tonu 4 bin 25 lira iken bugün 8 bin 650 liraya çıkmış durumda. Yani gübre, mazot fiyatları artmış. Şu anda firmalar, çiftçiye, üreticiye yılın başındaki fiyatı teklif ediyorlar, hatta onun da altındaki fiyatı teklif ediyorlar. Üretici bu konuda mağdur, üreticinin bu zararının bir şekilde karşılanması lazım; aksi takdirde Türkiye'de tütün ve tütüncülük hızla bitmeye doğru sürükleniyor” dedi.

“371 bin 315 tütün üreticisi tarladan elini çekti”

Tütün üretici sayısında büyük düşüş olduğunu iddia eden Tutdere, “AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye'de 2002 yılında 405 bin tütün üreticisi vardı, 2020 yılında bu üretici sayısı 33.685 kişiye düşmüş yani Türkiye'de 371.315 tütün üreticisi tarladan elini çekmiş. İşte, AK Parti iktidarının tütünü getirdiği nokta bu rakamlardan ortaya çıkıyor” diye konuşu.

“ÖTV’yi yerli tütün üreticisi için değil, uluslararası sigara şirketleri için düşürdünüz”

Yerli üreticiyi koruyacak mekanizmaların kurulmadığını ve ÖTV’nin sadece yerli tütün üreticisi için değil uluslararası sigara şirketleri için de düşürüldüğüne öne süren Tutdere, “Şimdi sizin sözcüleriniz buraya çıkacak ‘ÖTV'yi düşürdük, kooperatiflerin yolunu açtık’ diyecekler. Siz ÖTV'yi yerli tütün üreticileri için düşürmediniz, bunu nereden anlıyoruz? 2020 yılında siz ÖTV'yi düşürdüğünüzde sarmalık tütünde uluslararası hiçbir şirket yoktu; ÖTV'yi düşürdünüz, burada yerli üreticiyi koruyacak bir mekanizma koymadınız, uluslararası sigara şirketleri de bu ÖTV'den faydalanır hale geldi” ifadelerini kullandı.

“18 uluslararası kartel Türkiye’deki sarmalık tütün piyasasını tamamen ele geçirdi”

Üreticilerin kooperatif kurmak için sermaye bulamazken sigara kartellerinin piyasayı tamamen ele geçirdiğini ifade eden Tutdere, “Türkiye genelinde daha kooperatifler kurulmamışken, 18 uluslararası kartel Türkiye'deki sarmalık tütün piyasasını tamamen ele geçirdi. Adıyaman'da, Malatya'da, başka bölgelerde üreticiler kooperatif kurmak için sermaye bulamazken karteller piyasayı ele geçirdi. AK Parti’nin çıkardığı yönetmelikle diyorsunuz ki: "Adıyamanlı tütüncü gitsin Philip Morris'le yarışsın." Böyle bir yarışta yerli ve millî üreticinin şansı yoktur” şeklinde konuştu.

“AK Parti'nin tütündeki eseri üç yıldan altı yıla kadar hapis cezasıdır”

AK Parti’nin tütünü serbest bırakmadığını aksine tütün satışına üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası getirdiğini söyleyen Tutdere, “AK Parti 2008 yılında 50 kiloya kadar tütünü serbest bıraktı cümlesi doğru değildir. 50 kiloya kadar sadece tüketim için, yani vatandaşın kendi şahsi ihtiyacı için bulundurabilir. Fakat ticarette ‘1 gram tütün satmak’ dahi suçtur. Hatta AK Parti mevcut cezalarla yetinmedi, 2017 yılında bu parlamentodan geçirdiği kanunla 1 kilo tütün satana üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası getirdi ve bu hapis cezası da 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. İşte AK Parti'nin tütündeki eseri, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezasıdır” dedi.

“Hapis cezasını tamamen ortadan kaldırmak gerekiyor”

Yapılan düzenlemelerin yerli üreticileri korumadığını, büyük sigara şirketlerini koruduğu iddia eden Tutdere, “Getirmiş olduğunuz bu mekanizma, uluslararası sigara şirketlerini koruyacak hukuksal bir düzenlemedir. Yüzde 40 ÖTV'yle, yüzde 18 KDV'yle, yüzde 3 stopajla küçük üreticinin kuracağı kooperatifin yaşama şansı yoktur. AK Parti'nin anlamak istemediği de tam olarak budur. Sigara şirketleri Çin'den, Brezilya'dan tütün getiriyor ve bu tütünleri iç piyasaya sürüyor. Dolayısıyla yerli tütün üreticisini koruyacak bir mekanizma oluşturmak ve bu hapis cezasını tamamen ortadan kaldırmak gerekiyor. Tütüne, kenevirle aynı muameleyi yaparak bu tütünün Türkiye topraklarında gelişmesini sağlayamazsınız. Sizin yapmış olduğunuz düzenlemeler büyük şirketlerin işine geliyor, yerli üreticiyi korumuyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Tütün üreticilerinin sorunlarının araştırılması AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi”

Tutdere, açıklamasının sonunda; “Büyük sorun ve mağduriyetler yaşayan tütün üreticilerinin sorunlarının araştırılmasına ilişkin önerge ise AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi” dedi.