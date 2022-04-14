CHP'li Tutdere, seçim bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Seçim bölgesi olan Adıyaman'da vatandaşlar ile bir araya gelen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek, mecliste sesleri olmaya çalıştığını söyleyerek destek istedi.

Bir vatandaşın daha önceleri CHP'ye oy vermediğini, fakat artık CHP'ye oy vereceğini dile getirerek Milletvekili Tutdere'ye şunları söyledi: “Zamlardan şikâyetçiyiz. Fakat bir bakıyoruz ki yine gidip oy veriyorlar. Az önce bir vatandaş çıktı diyor ki bizi kandırıyorlar. Biz cahil miyiz ki bizi kandırıyorlar? Cahil insan kandırılır. Sizi takdir ediyorum, oyumu bugüne kadar size vermedim fakat artık akıllandım. Kendi adıma konuşuyorum bundan sonra sizi destekleyeceğim. Sizin gibi bir tane daha vekilimiz olsa daha iyi olurdu. Adıyaman'ın çocuğusunuz, bizim derdimizi biliyorsunuz ne provokasyon yapıyorsunuz ne de yalan söylüyorsunuz. Kulağıma geliyor herkese yardımcı oluyorsunuz, bana olmasanız da bana yardımcı olmadınız ama olsun. Yaptıklarınızdan mutlu oluyorum.”