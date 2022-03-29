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CHP’li Tutdere: Samsat’ta 4 bin 734 yapı ağır hasarlı, ama iktidarın yaptık diye övündüğü sayı 394

2017 ve 2018 yılında Samsat’ta, 2020 yılında Elazığ’da meydana gelen şiddetli depremlerden etkilenen Samsat ilçesindeki depremzedelerin mağduriyetlerini sürekli gündemde tutan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine gelen cevapla depremzedelerin dört gözle beklediği deprem konutlarındaki fiyasko ortaya çıktı.

29 Mart 2022 Salı 12:46
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CHP’li Tutdere: Samsat’ta 4 bin 734 yapı ağır hasarlı, ama iktidarın yaptık diye övündüğü sayı 394

“Samsatlılar hala konteynerlerde yaşıyor”
Samsat’ta yaşanan depremler sonrası aradan geçen uzun yıllara rağmen yurttaşların mağduriyetlerinin hala giderilmediğini vurgulayan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere verdiği yazılı soru önergesinde, “Adıyaman ilimize bağlı Samsat ilçemizde Mart 2017 tarihinde 5.5, Nisan 2018 tarihinde 5.1 şiddetinde iki büyük deprem yaşanmış, en son 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremden de çevredeki diğer yerleşim birimleri gibi büyük zararlar görmüştü. Aradan uzun yıllar geçmesine karşın Samsatlı hemşehrilerimizin büyük bir kısmı hala konteynerlerde yaşamaktadırlar. Meydana gelen şiddetli depremlerden etkilenen Samsat ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyeti aradan geçen yıllara rağmen giderilmedi. Samsatlılar iktidar tarafından adeta kaderlerine terkedildi. Samsatlı hemşehrilerimiz yaşadıkları bu mağduriyetlerin artık giderilmesini talep etmektedirler.” ifadelerini kullandı.
“Vatandaşlar deprem konutları için ne kadar ödeme yapacak”
Milletvekili Tutdere, Bakan Kurum’a “Samsat ilçemizde kaç ev yıkılmış ya da oturulamaz raporu verilmiştir? 2017 yılından bugüne kadar kaç deprem konutu yapılmıştır? Teslim edilen deprem konutu sayısı kaçtır? Samsat’ta yeni etap deprem konutları yapılması hususunda yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır? Samsat ilçemizde yapılan afet konutlarının m2 rayiç bedeli kaç TL’dir? Hak sahibi vatandaşlar deprem konutları için ne kadar ödeme yapacaktır? Bu ödemeler ne şekilde gerçekleştirmektedirler? Köylerde deprem konutu yapılacak mıdır? Köylerde yapılacak deprem konutlarının köylülerin kullanım amacına uygun yapılması noktasında yürütülen çalışmalar nelerdir?” sorularını yöneltti.
“3 bin 221 konut ağır hasarlı Samsat’ta bugüne kadar yapılan konut sayısı 394”
Bakan Kurum, Milletvekili Tutdere’nin soru önergesine verdiği yazılı cevapta, söz konusu depremlerde 3.221 adedi konut, 999 adedi ağır, 364 adedi depo ve 150 adedi işyeri olmak üzere toplam 4.734 yapının ağır hasarlı, 299 adedi konut olmak üzere 390 adet orta hasarlı yapı tespit edildiğini belirtti. Bakan Kurum ayrıca, 18.04.2018 tarihinde sözleşmeye bağlanan Adıyaman Samsat ilçesi merkezdeki Yavuz Selim, Baraj, Kale mahalleleri ile yeni toplu alanda yapılacak afet konutları yapım işi kapsamında ilçe merkezinde 56 adet tek katlı ve 338 adet iki katlı olmak üzere toplam 394 adet konut yapıldığın ifade etti. Öte yandan verilen cevapta konutların kesin kabul işleminin 14.09.2021 tarihinde tamamlandığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kesin hesap ve kesin hak ediş dosyasının bir nüshasının vatandaşlarca yapılacak ödeme tutarlarını ve koşullarını belirleyecek kurum olan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’na gönderildiği belirtildi. 
“İktidar yanı başımızdaki kentlere binlerce deprem konutu inşa etti, Adıyaman’ı görmezden geldi”
Samsat'ta meydana gelen depremin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatarak Bakanlığın cevabını değerlendiren Milletvekili Tutdere, “Sayın Bakan Samsat’ta 3.221 konutun ağır hasarlı olduğunu ama buna karşın Samsat’ta aradan geçen uzun yıllara rağmen yaptıkları konut sayısının toplamda 394 olduğunu söylüyor. Bakanlığın cevabında köylerde yaşayan ve hala konteynerde yaşam mücadelesi veren depremzedeler için somut hiçbir adımdan bahsedilmiyor. Bu ayıp bu iktidara yeter. Yanı başımızdaki kentler için kamu kaynaklarını seferber eden AK Parti  iktidarı söz konusu Adıyaman olunca yine kentimizi geri plana atıyor. 2020 yılında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetinde meydana gelen depremde Elazığ ve Malatya illeri etkilenmiş, depremde çok sayıda bina yıkılmış çok sayı bina da ağır hasar almıştı. Deprem sonrası Elazığ’da 777 adet köy evi ve 18 bin 530 adet konut; Malatya’da ise 1.214 adet köy evi ve 6.991 adet konut yeniden inşa edildi. Adıyamanlılar her seçimde AK Parti’ye destek oluyor ama AK Parti Samsatlılara, Gergerlilere, Sinciklilere, Adıyamanlılara sahip çıkmıyor, depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmıyor. Adıyaman'daki depremzedeler başta olmak üzere bütün vatandaşlarımız AK Parti iktidarından verdiği oyun karşılığını istiyor, kamu hizmeti bekliyor. İktidarı bir kez daha uyarıyorum: Depremden en çok etkilenen Samsat başta olmak üzere Gerger, Sincik ilçelerimizdeki yurttaşlarımızın mağduriyetini artık giderin”dedi.

 

Kaynak: PHA
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