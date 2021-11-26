CHP’li Tutdere, Sağlık alanında Adıyaman’da yaşanan eksiklikleri TBMM’de anlattı

Adıyaman’ın sağlık alanında birçok eksiği olduğunu ve bundan dolayı Adıyamanlıların büyük mağduriyet yaşadığını iddia eden Milletvekili Tutdere, Adıyamanlıların hastanelerdeki eksikliklerden dolayı çevre illere gitmek zorunda bırakıldığını öne sürdü.

“Adıyamanlılar sağlık konusundaki yetersizliklerden dolayı komşu illere gitmekten yoruldu”

Uzman doktor eksikliği başta olmak üzere Adıyaman’da bulunan hastanelerin birçok konuda eksiklikleri olduğunu, bundan dolayı da Adıyamanlıların tedavilerini görebilmek için çevre illere gitmek zorunda bırakıldıklarını ifade eden Tutdere, “Adıyaman'da özellikle onkoloji uzmanı, endokrin, çocuk nörolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk nefrolojisi gibi branşlarda uzman doktor eksiğimiz var. Adıyamanlılar artık Gaziantep'e, Malatya'ya veya diğer komşu illere hastaneye gitmekten yoruldular. Gerçekten çoğunun cebinde parası yok. Çoğu Ankara'ya geliyor, burada da Adıyamanlı hemşerilerimizin hastane taleplerini karşılamakta zorlanıyoruz. Biz isteriz ki, hemşerilerimiz bulunduğu illerde hizmetin en iyisini alsın ve tedavilerini olsunlar. Bu konudaki eksikliklerin bir an önce giderilmesini istiyoruz” dedi.

Adıyaman genelindeki hastanelerin sorunlarını Bakan Koca’ya tek tek sıralayan Tutdere, “Adıyaman’da bulunan hastanelerimizde de birçok eksiklikler var. Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanemizde MR ve ultrason başta olmak üzere, görüntüleme cihazlarında süre konusunda ciddi sıkıntılar var. Bunun dışında PET-BT cihaz eksiğimiz var. Bu aksaklık ve eksikliklerin de bir an evvel giderilmesini istiyoruz. Ayrıca; Gerger, Sincik, Samsat ve Tut Devlet Hastanelerimizde de uzman doktor eksikliği var. Çelikhan'da yapımı planlanan 40 yataklı devlet hastanemiz vardı, ona da bir türlü başlanmadı, bu konuda da Sağlık Bakanlığı’ndan bir çalışma bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Besni’de MR cihazı, Gölbaşı’nda tomografi cihazı yok”

Besni ve Gölbaşı’nda bulunan Devlet Hastaneleri’ndeki görüntüleme cihazı eksiklerinden dolayı bölge sakinlerinin büyük mağduriyet yaşadığını söyleyen Tutdere, “Besni Devlet Hastanesi’nde özellikle radyoloji ve kardiyoloji alanlarında uzman doktor eksikliğimiz var. Besni Devlet Hastanesi’nde MR cihazı yok. Bu durum 2021 Türkiye'sine yakışmıyor. Adıyaman'ın en büyük ilçelerinden bir tanesi, bir MR cihazı yok ve MR cihazı olmadığı için yurttaşlarımız kent merkezine veya çevre illere gitmek zorunda kalıyor. Çok büyük bir mağduriyet var, bu eksikliğin giderilmesini istiyoruz. Yine, Gölbaşı ilçemizde tomografi cihazı yok, gerçekten bu da bu teknoloji çağında büyük bir ayıp, bu durum Sağlık Bakanlığı’na da yakışmıyor. Gölbaşı ve Besni Devlet Hastanelerimizdeki eksikliklerin bir an evvel giderilmesini bekliyoruz” dedi.

“Sağlık çalışanlarının çocukları için kreş yapılmalı”

Adıyaman’daki sağlık çalışanlarının çocuklarını bırakabilecekleri bir kreşin olmadığını, sağlık çalışanlarının bu önemli sorununun çözümü noktasında Bakan Koca’ya kreş talebinde bulunan Tutdere, “Pandemi sürecinde bütün sağlık çalışanlarımız çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Adıyaman’ımızda ki aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerde ve İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan sağlık çalışanlarımızın çocuklarını bırakacakları bir kreş yok. Bu çok büyük bir sıkıntı ve bütün sağlık çalışanlarımız her gördüklerinde bunu dile getiriyorlar. Kreş ihtiyacının da bir an evvel karşılanmasını bekliyoruz” diye konuştu.