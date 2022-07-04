CHP’li Tutdere, Rehabilitasyon merkezlerini TBMM gündemine taşıdı

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin ücret iyileştirme talebini TBMM Genel Kurulu’nda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’ye ileterek özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri için yapılan ödemelerde artış yapılıp yapılmayacağı sorusunu yöneltti.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nin ücret iyileştirme talebini TBMM Gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ülkedeki ekonomik göstergelerin altında kaldığının altını çizerek yaşanan ekonomik kriz nedeniyle birçok özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yaşadığı ekonomik sorunları dile getiren Milletvekili Tutdere, “2006 yılında bir öğrenci için ödenen aylık özel eğitim ödemesi bir asgari ücret miktarına eşitken 2022 yılında asgari ücretin yüzde 27'sine gerilemiştir. Bu durum özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ağır bir ekonomik tablo ile karşı karşıya bırakmıştır.” dedi.

Milletvekili Tutdere: Özel Eğitim Merkezlerine yapılan ödemeleri artırın

Ek Bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu’nda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’ye özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sorunlarını ileten Milletvekili Tutdere, Bakan Nebati’ye “Özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri için ödenen aylık özel eğitim ödemesini artırmayı düşünüyor musunuz? sorusunu yöneltti