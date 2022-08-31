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CHP’li Tutdere: Okul çantasını da beslenme çantasını da ekonomik kriz vurdu

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Ülkemizde iğneden ipliğe her şeyde olduğu gibi okul araç gereçlerinde de fahiş artışlar yaşandı. Anasınıfından liseye kadar öğrencilerin maliyetlerini hesaplayarak, geçtiğimiz yılla kıyasladık ve acı tabloyla karşılaştık. Bu acı tablo karşısında tek öğrenci okutan aileler bile zorlanırken birden fazla çocuk okutan anne babalar kara kara düşünüyor.” dedi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:38
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CHP’li Tutdere: Okul çantasını da beslenme çantasını da ekonomik kriz vurdu

"En temel kırtasiye giderindeki artışlar yüzde 400’leri gördü"
Zincir Marketlerin geçen yılki ve bu yılki kataloglarında yer alan fiyatları baz alarak anasınıfından liseye kadar öğrenci masraflarını ayrı ayrı tablolar halinde raporlaştıran CHP’li Tutdere, “Anasınıfına giden öğrenciden lisede okuyan öğrenciye kadar okul masraflarında fahiş artışlar yaşandı. AK Parti’nin beceriksiz ekonomi politikalarının ülkemizi içine sürüklediği acı tablo burada da karşımıza çıkıyor. İğneden ipliğe her şeyin kat be kat pahalandığı bu dönemde çocuk okutmanın maliyeti de katlandı. Geçen yıl ortalama 181,67 liraya mal olan anasınıfı öğrencisinin temel kırtasiye gideri bu yıl 496,07 liraya, 283,47 lira olan ilkokul öğrencisinin kırtasiye gideri 775,67 liraya, 217,52 lira olan ortaokul öğrencisinin kırtasiye gideri 619,81 liraya, 261,97 lira olan lise öğrencisinin kırtasiye gideri 718,41 liraya yükseldi. Bu rakamlara baktığımızda anaokulunda yüzde 188, ilkokulda yüzde 194, ortaokulda yüzde 202, lisede yüzde 198 oranında artış olduğunu görmekteyiz.” dedi.  
"Kıyafet giderlerindeki artış yüzde 500’leri aştı"
Öğrencilerin kırtasiye giderlerinin yanı sıra kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaçlarının da fahiş miktarda artığının altını çizen Milletvekili Tutdere, “Geçen yıla göre okul kıyafeti, eşofman, spor ayakkabı gibi temel ihtiyaçları da fahiş miktarda arttı. TÜİK’in madde sepetinde yer alan 2021 Ağustos fiyatları ile bugünün fiyatlarını karşılaştırdığımızda yüzde 525 gibi fahiş bir artış olduğu görülüyor. Öğrencilerin okul kıyafetleri, eşofman takımı, spor ayakkabı, klasik ayakkabı gibi sadece en temel ihtiyaçlarını baz aldığımızda geçen yıl 515 lira tutan anasınıfı öğrencisinin gideri bu yıl 1.457,99 lira, 1.040,00 lira tutan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin giderleri bugün sırasıyla 2.387,00 lira, 2.567,99 lira ve 3.146,99 liraya yükselmiş durumda. Veliler bu fahiş artışlar karşısında ne yapacak? Çocuklarının bu en temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? İşte iktidarın basiretsiz yönetim anlayışının yurttaşlarımızı getirdiği hazin durum.” ifadelerini kullandı. 
"Asgari ücretlinin cebinde bu ay ekmek parası dahi kalmayacak"
Kırtasiye giderleri, kıyafet, ayakkabı gibi temel ihtiyaçlardan oluşan hesaplamalarla üç çocuk okutan bir asgari ücretlinin durumunu resmeden CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, “Asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan ilkokul, ortaokul ve lisede çocuk okutan bir ailemiz üzerinden örneklendirecek olursak; öğrencilerin servis vb ücretlerini hesaba katmadan sadece kırtasiye ve kıyafet giderlerine ilişkin toplam masrafı 10.215,87 TL. Buna karşın asgari ücretlinin net eline geçen 5.500,35 TL. Yani sadece çocukların okul masrafı asgari ücretin neredeyse iki katı. Bu aile ne yiyecek? Ev kirasını, faturalarını nasıl ödeyecek? İşte AK Parti’nin öngörüsüz, basiretsiz, bilimsellikten uzak, kara düzen politikalarının üç çocuklu, asgari ücretliyi getirdiği nokta. Kaldı ki sadece asgari ücretli değil,  kıt kanaat geçimini sağlamaya çalışan ve çocuklarını devlet okullarında okutan hiçbir yurttaşımızın bu fahiş fiyatlar karşısında durabilecek gücü bulunmamaktadır.” şeklinde konuştu. 
"TÜİK’in değil, halkın enflasyonunu baz alıyoruz"
TÜİK rakamlarının gerçek hayattan uzak olduğunu yineleyen CHP’li Tutdere, “Vatandaşın artık zerre güvenin kalmadığı TÜİK’in gerçek hayattan uzak rakamlarını değil bizzat halkın enflasyonunu baz alıyoruz. Nitekim, zincir marketlerin geçen yıl ve bu yılki katalogları üzerinden yaptığımız araştırmada fahiş artışların olduğunu görüyoruz. Halk arasında da üç harfliler olarak bilinen, toplumda ucuz market algısı oluşturmaya çalışan marketlerdeki artış her yerden daha fazla. Örneğin geçen yıl 5 lira 90 kuruş olan kalem kutusu bu yıl yüzde 400 artış göstererek 29 lira 50 kuruşa yükselmiş. Sadece kalem kutusundaki bu fahiş artış bile acı tabloyu gözler önüne seriyor. Anasınıfından liseye kadar öğrenci giderlerini karşılaştırdığımız tablolar incelendiğinde alım gücü her geçen gün biraz daha düşen, parası pul edilen vatandaşımızın içler acısı hali açıkça ortaya çıkıyor.” dedi. 

 

Kaynak: PHA
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