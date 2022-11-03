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CHP’li Tutdere Köylerin sulama suyu sorunu ve yol çilesini TBMM gündemine taşıdı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Merkez ve Besni’ye bağlı köylerde yaşayan vatandaşların sorunlarını TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirmeye devam ediyor.

03 Kasım 2022 Perşembe 14:12
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CHP’li Tutdere Köylerin sulama suyu sorunu ve yol çilesini TBMM gündemine taşıdı

Adıyaman merkeze bağlı Terman ve Alibey köyleri ile Besni ilçesine bağlı Oyratlı, Camuşçu, Yoldüzü, Konuklu, Kutluca, Üçgöz ve Alişar köylerinde yaşanan sorunları TBMM Genel Kurulu’nda dile getiren Milletvekili Tutdere, yol ve sulama suyu sorunu başta olmak üzere köylerde yaşanan sorunların çözümü için iktidara çağrıda bulundu.

Adıyamanlı Köylüler Hayat Pahalılığı ve Zamlardan Dolayı Dertli

Geçtiğimiz hafta Adıyaman Merkez ve Besni’ye bağlı köylerde gerçekleştirdikleri saha çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunları TBMM Genel Kurulu’nda dile getiren Milletvekili Tutdere, “ Adıyaman merkeze bağlı Terman ve Alibey köyleri ile Besni ilçemize bağlı Oyratlı, Camuşçu, Yoldüzü, Konuklu, Kutluca, Üçgöz ve Alişar köylerimizi ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız hayat pahalılığından ve zamlardan dolayı dertli; hayat pahalılığı ve zamlardan şikâyetçi” dedi.

İktidar Oylarını Aldı, Yollarını Yapmadı

Oyratlı ve Çamuşçu köyleri başta olmak üzere, Besni’ye bağlı köyleri ilçe merkezine bağlayan yolların hala patika yol olduğunun altını çizen Milletvekili Tutdere, AKP iktidarının yolların yapımı için defalarca köylülere söz verdiğini fakat aradan yıllar geçmesine rağmen yolların hala yapılmadığını dile getirdi.Besni’ye bağlı köylerin yol sorununu dile getiren Milletvekili Tutdere, “Vatandaş AKP'nin söz verip yapmadığı işlerden dolayı da sıkıntılı. Oyratlı ve Camuşçu başta olmak üzere bölge köylerini Besni ilçe merkezine bağlayan yollar patika. Yıllardır iktidar söz verip oy almış ancak yolları yapmamış.” ifadelerini kullandı.

Besni’nin Ovalarını Suyla Buluşturun

Sulama projeleri hayata geçirilmediğinden dolayı köylülerin büyük bir mağduriyet yaşadığının da altını çizen CHP’li Tutdere, köy yollarının yapılması ve sulama projelerinin hayata geçirilmesi için iktidara çağrıda bulundu.

Sorunların çözümü için iktidara seslenen Milletvekili Tutdere, “Buradan iktidara açıkça çağrı yapıyorum: Besni'deki vatandaşlarımızın sesini duyun, pamuk üreticilerimizin sesini duyun; Besni Ovası'nı, Keysun Ovası'nı sulayacak sulama projelerini bir an evvel yapın, gerekli tedbirleri alın.” şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
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